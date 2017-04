Auguri di Pasqua frasi, video, immagini, foto, cartoline animate da spedire in email, Facebook, Whatsapp, Instagram,mms già pronti

Sempre piacevole ricevere nella propria casella di posta elettronica o sul proprio cellulare via WhatsApp un video personale per la Buona Pasqua.

Siamo nella settimana di Pasqua e di conseguenza si va alla ricerca dei migliori modi per fare gli auguri. Una frase o un video, una immagine o una cartolina, da inviare via Facebook, WhatsApp, Instagram o con un mms, cambia poco perché, come si ripete in ogni festività, a essere importante è l'attenzione. Se c'è comunque un punto in come è quello di consultare il web per trovare le frasi migliori. Non è difficile: basta solo non disperdersi tra le tante possibilità

Belle frasi per gli auguri di Pasqua

Ed ecco allora che abbiamo raccolto in una sola pagina tutte le migliori frasi suddivise per argomento ovvero per il tipo di messaggio da spedire e soprattutto per il destinatario. Più precisamente sono ripartite tra frasi auguri di Pasqua originali, divertenti, religiosi, simpatici, formali, per amici e amiche, per mamma e papà. Ce ne sono tantissime, tutte selezionate e rielaborate, ma proviamo ad anticiparne solo qualcuna:

Frasi Auguri di Pasqua originali. Le campane suonano a festa e una dolce colomba bianca si libera nell’aria. Tanti Auguri per questa meravigliosa giornata di Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua divertenti. I miei più sinceri auguri di Buona Pasqua a te e alla tua famiglia, con la speranza che lo spirito pasquale vi accompagni nei giorni a venire. Frasi Auguri di Pasqua religiosi. Vi auguro pace e serenità non solo in questo giorno ma per tutto l’anno e nella vostra casa. Auguri di Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Ringrazia il tuo dietologo che da quando ti sei messo a dieta mi ha fatto un grande regalo. Adesso che viene Pasqua posso mangiare anche la cioccolata delle tue uova! Auguri.

Pasqua 2017: immagini, foto, cartoline animate

Specificatamente per le immagini di Pasqua e le card digitali c'è americangreetings.com con le tante sezioni in cui spulciare a per la Pasqua. Per chi è alla ricerca di un classico dei biglietti d'auguri da spedire online, il sito crosscards.com è un sicuro punto di riferimento. Stesso procedimento per il sito greetingsisland.com: individuata la foto più adatta da spedire ad amici e parenti, è sufficiente indicare nome e cognome del destinatario, scrivere la frase di accompagnamento e aggiungere la propria firma. In pochi secondi e con pochi click viene recapitata all'indirizzo di posta elettronica. Cartoline, disegni e vignette si trovano anche sul sito freepik.com. L'importante è disporre di una buona dose di ironia anche in occasione più tradizionali come queste della Pasqua.

Video per la Buona Pasqua

Sempre piacevole ricevere nella propria casella di posta elettronica o sul proprio cellulare via WhatsApp un video personale per la Buona Pasqua. Anche uno di quelli più leggeri. E c'è un sito che festività dopo festività si arricchisce di nuovi video e proposte. Si tratta di jibjab.com e permette di creare video a partire dalle proprie foto. Basta caricare l'immagine e vedere il proprio volto montato sul corpo di improbabili danzatori che si lanciano in ballo scatenati. Il divertimento è sempre assicurato.