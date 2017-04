Auguri Buona Pasqua, Serena, Felice, Di Pace e Amore da fare con frasi, video e immagini

Frasi, video, immagini, foto. Sono tanti i modi per scambiarsi gli Auguri di Pasqua. C'è chi non sa rinunciare al fascino della tradizione ed opterà per le frasi. Altri sceglieranno l'innovazione

Come fare gli auguri per una Pasqua Serena, Felice e di Pace e Amore con frasi, video e immagini

Pronti a fare i vostri Auguri di Buona Pasqua? La Settimana Santa volge al termine. Bisogna aspettare però i riti del Giovedì e del Venerdì santo per entrare nel merito delle celebrazioni di questa festa religiosa che troverà la sua piena realizzazione nella giornata di domenica 16 aprile. Sarà come ogni anno molto emozionante ripercorrere le tappe della Morte e Resurrezione di Gesù.

Augurare una Pasqua Serena, Felice, Di Pace e Amore sarà la priorità che, a partire dal sabato sera dopo le funzioni religiose, animerà migliaia e migliaia di persone che si scambieranno auguri non solo con le consuete frasi, ma anche con video ed immagini, le soluzioni preferite da quelli che hanno confidenza con il web.

Frasi auguri di Buona Pasqua Serena e Felice

Le frasi di Auguri di Buona Pasqua rappresentano il modo più tradizionale e diffuso per augurare una Pasqua Serena e Felice. Non c’è modo migliore per celebrare il mistero della morte e della resurrezione di Gesù Cristo che trovare il modo migliore per augurare il meglio alle persone care.

Soprattutto in tempi come quelli che si vivono oggi la Pasqua assume un significato particolare. Auguri di Buona Pasqua a tutti quelli che sperano in un mondo migliore e che si rimboccano le maniche per migliorarlo. Ce c’è bisogno.

Gioia, serenità e letizia. Queste sono le sorprese che ti auguro ti trovare quando apri le uova Buona Pasqua!

Ti auguro di trascorrere tanti bei momenti da condividere con le persone a cui vuoi bene! Serena e buona Pasqua!

Un giorno di pace per Cristo risorto l’ulivo e la palma ne fanno da volto, regalo a sorpresa per ogni bambino, e l’uovo che avrà anche il più birichino! Tanti auguri di Buona Pasqua.

Un augurio affettuoso affinché la Pace e la Pura Gioia che la Pasqua dona al cuore restino ad illuminare ogni giorno della vostra vita. Buona Pasqua.

È Pasqua. Rendiamo grazie a Cristo risorto per il meraviglioso dono della vita. Con l’augurio di una Pasqua piena di serenità.

Pasqua non è un giorno qualunque, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua.

Mi piacerebbe trovare un modo originale per augurarti Buona pasqua, ma credo che il mio pensiero e il mio affetto sincero bastino. Tanti auguri!!!

La Pasqua è un giorno speciale è stata creata per donare gioia e felicità a tutti. Spero con tutto il cuore che questo giorno doni gioia e felicità anche a te!

La gioia di Cristo risorto scenda nel tuo cuore donandoti pace e serenità. Buona Pasqua!

Frasi di Pace e Amore per auguri di Pasqua

La Pasqua è una festa importante per i fedeli, ma non solo. I messaggi lanciati sono esclusivamente d’amore e di fratellanza universale. La pace e l’amore sono sentimenti nobili, spesso trascurati accantonati in un mondo che ha scelto sempre più spesso di prediligere altri aspetti che di positivo non hanno nulla. Anche in virtù di queste considerazioni, la Pasqua può essere considerata come un’occasione per agire in questa direzione inviando messaggi di pace e di amore alle persone care.

Gesù salutando gli Apostoli dopo la Resurrezione disse: “Pace a voi”. Ed è l’augurio di amore che voglio dedicare anche a voi in occasione della Santa Pasqua.

Ti auguro che la tua vita venga rinnovata dalla Resurrezione di Gesù. Che la sua Luce non ti abbandoni per un solo giorno della tua vita.

L’amore sia il valore più importante in questa Pasqua. Tanti auguri

Dolce profumo di primavera, di nuova vita. Nell’aria un vento d’amore, che farà sbocciare nuova speranza nei cuori. Buona Pasqua!

La Pasqua va sentita, vissuta, ed è solo quando il cuore entra in dolce sintonia con la mente che i nostri auguri per gli altri si riempiono di significato spirituale. Buona Santa Pasqua a tutti!

Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso anche a chi l’ha perso da tempo

Che questa Pasqua, primavera di vita, sia foriera di infinita speranza e letizia per le menti ed i cuori. Buona Pasqua!

Che questa domenica di Pasqua possa portare pace e serenità a chi soffre e avvolgere con un abbraccio di gioia te ed i tuoi familiari

Ascolta il suono delle campane e pensa al giorno speciale che è oggi. Che il Signore porti nella tua casa tanta serenità. Auguri!

Oggi è un giorno speciale. Le campane suonano a gloria perché è risorto il Signore. Gesù è rinato per portare pace e amore. Auguri!

Auguri di Pasqua con video e immagini

Oppure si può pensare ai video o alle immagini più belle per fare gli Auguri di Buona Pasqua. Un’alternativa da tenere in considerazione e che potrebbe fare al caso vostro. Una modalità semplice, ma molto efficace per fare auguri mai banali e restare nel cuore dei destinatari degli auguri.

Tra i tantissimi siti che mettono a disposizione video personalizzabili e immagini da condividere via social e le immagini più belle da inviare anche tramite email potreste scegliere uno tra depositphotos.com, americangreetings.com, bluemountain.com, thebalance.com, funnyordie.com, freepik.com, jibjab.com, bestemoticon.net, megghy.com, cartoline.net, jacquielawson.com, videohive.net, jibjab.com, loyolapress.com, ebaumsworld.com, primarygames.com, foodnetwork.com, ignitermedia.com, adweek.com, 123greetings.com. istockphoto.com mintprintables.com, vlhamlin.com, supercoloring.com, kidsactivitiesblog.com, pearlmountainsoft.com, bluemountain.com, crosscards.com, americangreetings.com, greetingsisland.com.