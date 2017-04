Auguri di Pasqua 10 frasi simpatiche, 10 frasi divertenti, 10 frasi religiose, 10 frasi d'amore

Simpatiche, divertenti, religiose, d'amore. Tanti i modi per fare gli Auguri di Pasqua, a seconda delle esigenze. Non fatevi trovare impreparati, ma sarebbe opportuno inziare a prendere nota

Non esiste una prescrizione che racconta quale sia il modo migliore per elaborare i propri auguri di Buona Pasqua. Se così fosse, sarebbe facile, ma anche piuttosto scontato. E proprio l’omologazione toglie spazio ai sentimenti che sono alla base dei rapporti tra le persone, almeno tra quelle che si vogliono bene.

Prova ne sia che anche gli Auguri di Pasqua, se formulati in maniera originale e non scontata, sono sicuramente accettati con più felicità. Nel caso non abbiate una grande ispirazione, oppure avete scritto talmente tante frasi di auguri da essere scarichi e non riuscire più a mettere insieme nemmeno un sostantivo con il relativo articolo allora ecco un piccolo vademecum di 10 frasi simpatiche, 10 frasi divertenti, 10 frasi religiose, 10 frasi d'amore che potrebbe tornarvi sempre utile.

10 frasi simpatiche per Auguri di Pasqua

Per cominciare, se il destinatario è una persona che ama l’estro e il divertimento, la cosa più logica è scrivere 10 frasi simpatiche per fare gli Auguri di Pasqua.

Ringrazia il tuo dietologo che da quando ti sei messo a dieta mi ha fatto un grande regalo. Adesso che viene Pasqua posso mangiare anche la cioccolata delle tue uova! Auguri.

Tra le ali di una colomba, ti auguro buona Pasqua e ore serene da una persona che ti vuole tanto bene.

Tra ulivi e fiori di pesco ti mando gli Auguri di Pasqua con questo gesto. Auguri.

Auguri di ulivo, auguri di campane, auguri di rondini e uova colorate. Buona Pasqua.

Puoi anche provare a scartare l’uovo di Pasqua a caccia della sorpresa, ma sappi che una sorpresa più bella di me non la potrai mai trovare. Auguri.

Nessun uovo potrebbe contenerti, perché sei la persona più grande che esista. Buona Pasqua!

Una colomba volerà in cielo per portarti i miei auguri di Buona Pasqua. Fai attenzione alla testa. Buona Pasqua.

Auguri di una Santa Pasqua di Resurrezione. E che possa resuscitare pure tu dopo il letargo invernale. Auguri!!!

Questo uomo di Pasqua è il simbolo dell’affetto che nutro per te. Spero che la sorpresa sia gradita allo stesso modo. Auguri.

Oggi è un giorno speciale, vedi di non mangiare troppo e soprattutto di non rompere le uova di Pasqua. Auguri

Auguri di Pasqua con 10 frasi divertenti

Nel solco della simpatia rientra anche l’allegria. Si dice che ridere aiuti a vivere. E nel giorno della Resurrezione di Gesù Cristo che poi altro non è che la giornata per eccellenza dedicata alla vita, potrebbe essere giusto inviare frasi divertenti per gli Auguri di Pasqua. Qui una selezione di 10 frasi divertenti:

Pasqua sia l’occasione per fermarsi e riflettere sul senso della vita. Che il Signore Gesù possa illuminare la tua vita e quella dei tuoi cari. Tanti auguri.

Che tu possa sentire la potenza della Resurrezione ogni giorno della tua vita. Buona Pasqua.

Auguri sinceri ai miei amici più veri. Buona Pasqua.

Buona Pasqua e che sia una giornata di pace universale. Per tutti quelli che portano l’amore nel cuore, una giornata piena di gioia e di felicità senza limiti. Buona Pasqua.

Che tu possa trascorrere una Pasqua circondato da risate ed amore, per rendere il cuore pieno di pace. Tanti auguri di buona Pasqua.

Le campane suonano a festa e una dolce colomba bianca si libera nell’aria. Tanti Auguri per questa meravigliosa giornata di Pasqua.

Questo uovo di cioccolato serve a rallegrarti e ad augurarti una Buona Pasqua nel segno di Gesù Risorto. Possa anche approdare a una rinascita del corpo e dello spirito.

Dall’uovo di cioccolato un pulcino è arrivato, il cioccolato si è mangiato e nulla a te ha lasciato. In compenso ti ha salutato. Buona Pasqua.

Che tu possa trascorrere una Pasqua piena di amore e di emozioni intense insieme ai tuoi cari. Auguri.

Ti auguro una serena e felice Pasqua 2017, di quelle davvero indimenticabili. Tanti auguri.

Buona Pasqua con 10 frasi religiose

Ma non bisogna mai dimenticare, seppure la secolarizzazione non aiuta a tenere i piedi ben piantati nella tradizione religiosa, che la Pasqua, prima di rappresentare una possibilità di vacanza e di riposo è la celebrazione della Resurrezione di Gesù Cristo. Tenendo presente questo piccolo, ma significativo particolare, è necessario essere pronti anche con contenuti religiosi. Se ormai avete dimenticato anche il più semplice precetto del Catechismo vi aiutiamo con 10 frasi religiose per dire Buona Pasqua.

Le giungano i nostri più sentiti auguri di una Serena e Santa Pasqua.

La luce di Gesù risorto possa scacciare via le tenebre del cuore e dello spirito. Ti auguro di sentire sempre quella pace che solo il Cristo Redentore sa donare. Affettuosi auguri pasquali.

Lo Spirito del Cristo risorto sia per voi un’ancora di salvezza per trascorrere una vita serena e piena di armonia. Buona Pasqua.

Che la colomba pasquale volata da Noè con il ramoscello d’Ulivo nel becco voli per sempre nei nostri cuori per darci pace e serenità. Auguri di una Santa Pasqua.

Spero che questo Santo giorno porti pace e perdono per tutti.

Che la gioia di Cristo risorto scenda nel tuo cuore donandoti nuova speranza, pace e serenità. Auguri!!!

Che il Signore Gesù risorto possa portare serenità e gioia a tutti voi. Auguri sinceri.

Pasqua, la festa della gioia. Perché in questo periodo di gioia, il tuo cuore possa aprirsi a nuove dolcezze Buona Pasqua.

Vi auguro pace e serenità non solo in questo giorno ma per tutto l’anno e nella vostra casa. Auguri di Buona Pasqua.

Che lo spirito della Santa Pasqua ti aiuti a trovare la gioia nelle piccole cose e ti doni la fede nel Signore che ha dato la vita per la nostra salvezza. Buona Pasqua!

10 frasi d’amore per fare Auguri di Buona Pasqua

E non si poteva che concludere con 10 frasi d’amore per fare gli Auguri di Buona Pasqua. Di certo le più indicate in una festività come quella della Resurrezione suggella, nella tradizione cattolica, il trionfo dell’amore di Gesù Cristo figlio di Dio sulla morte, del Bene contro il Male, della Luce contro le tenebre.

Attento quando apri l’uovo che ho messo così tanto amore da rischiare l’esplosione. Buona Pasqua.

La colomba bianca che vola in alto è il segno della resurrezione di Gesù che porta nuova speranza al mondo. Auguri di Buona Pasqua.

Amore attenta a quando apri quell’uovo. È pieno di baci d’amore tutti per te. Inizia a controllare il diabete, mi raccomando.

Cosa potrei mai desiderare se non una foto di noi due insieme, amore mio? Auguri di Buona Pasqua.

Amore nel giorno del trionfo dell’amore ti posso fare auguri all’insegna di questo sentimento che muove il mondo, muove i pianeti e muove anche il nostro spirito. Buona Pasqua.

Che lo spirito della Santa Pasqua riesca ad infondere nel tuo cuore tante pace e serenità!

Un augurio affettuoso affinchè la pace e la gioia della Pasqua alberghino a lungo nel tuo cuore. Buona Pasqua.

Auguri di Buona Pasqua, per ogni sorriso che regalerete al mondo, per ogni sogno, per ogni speranza che vi scalderà il cuore.

Buona Pasqua, ti auguro tanta serenità tanta quanta ne desideri!

In questo giorno di Resurrezione possa essere guidato sempre dall’amore e dalla pace che solo Dio sa donare. Buona Pasqua!