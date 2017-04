Auguri di Pasqua: 20 immagini originali, 20 immagini divertenti, 20 immagini di pace e amore, 20 immagini simpatiche, 20 immagini

La Pasqua è alle porte e si avvicina il momento in cui potrete sbizzarrirvi con gli Auguri. Sono diversi i modi per fare gli Auguri a chi volete bene e tra i più utilizzati c'è quello delle immagini

La società digitale verso cui stiamo viaggiando a velocità sempre più sostenuta e ormai in maniera irreversibile, porta in dote delle modifiche profonde di usi, costumi ed abitudini che sembravano poter resistere all’usura del tempo. Anche gli Auguri di Pasqua sono soggetti a queste novità e, ormai da qualche tempo, oltre alle semplici frasi o ai messaggi, si possono scegliere anche le immagini più originali, divertenti, di pace e di amore o simpatiche e religiose per scambiarsi gli auguri durante le festività.

Una possibilità che consente di abbattere le distanze e avvicinare parenti, amici o colleghi di lavoro che magari per i motivi più disparati sono agli antipodi in questo periodo. Per questo motivo anche quest’anno abbiamo pensato di proporvi una breve selezione di quei siti dove potrete trovare le immagini per augurare ai vostri cari una Buona Pasqua 2017.

Auguri di Pasqua con 20 immagini originali

Gli Auguri di Pasqua possono essere scambiati utilizzando anche le immagini. Nel caso in cui non avete le necessarie competenze per realizzare con gli appositi programmi le immagini più belle è possibile avvalersi dell’ausilio di molti siti, come americangreetings.com, greetingsisland.com, freepik.com, jibjab.com, bestemoticon.net, megghy.com, cartoline.net, dove cercare immagini originali da allegare ai vostri messaggi d’auguri.

La Pasqua, così come il Natale, è una festività molto amata soprattutto dai bambini che aspettano con ansia di ricevere le classiche uova di cioccolata. E tra le cartoline e foto protagoniste sono proprio le celeberrime uova di Pasqua. Queste rappresentazioni saranno gradite anche dagli adulti che per un momento potranno sentirsi nuovamente bambini e gioire grazie ai vostri auguri di Buona Pasqua 2017.

Potrete scegliere le 20 immagini di immagini originali e poi condividerle, utilizzando i vostri dispositivi mobili come smartphone e tablet on amici e parenti tramite messaggi WhatsApp o via mail oppure anche tramite Facebook oltre che stamparle su formato cartaceo.

20 immagini divertenti per fare auguri di Buona Pasqua

Per augurare una Buona Pasqua i canali tradizionali restano i messaggi, le frasi, le lettere, i biglietti o le cartoline. Da qualche anno si sta diffondendo però anche l’abitudine di ricercare immagini di auguri divertenti da condividere anche su WhatsApp o Facebook oppure con altre piattaforme social, come Twitter o Google Plus. C’è la possibilità di usufruire di diversi siti che garantiscono la possibilità di scaricare gratuitamente non solo 20 immagini divertenti per fare gli Auguri di Buona Pasqua come per esempio jacquielawson.com, kidsactivitiesblog.com, pearlmountainsoft.com, bluemountain.com, crosscards.com.

20 immagini di pace e amore per Auguri

Non sono pochi poi quelli che sceglieranno le 20 immagini di pace e amore per Auguri. Dopo aver scelto la frase di auguri perfetta, infatti, sarà possibile arricchire il messaggio con una bella immagine di Buona Pasqua 2017 con cui rendere più originale il vostro messaggio. Esistono tantissimi siti che offrono la possibilità di prendere ispirazione o scaricare le immagini più belle, come per esempio: americangreetings.com, bluemountain.com, thebalance.com, mintprintables.com, vlhamlin.com, supercoloring.com.

Auguri con 20 immagini simpatiche

Capita non di rado che siano molti in questa giornata di Festa preferiscano mettere in secondo piano l'aspetto spirituale per dedicarsi in misura maggiore a quello mondano. Ma sia nell’uno che nell’altro caso lo scambio di auguri, le uova di cioccolato e un buon pranzo sono punti fermi nella bussola di ciascuno. E capita abbastanza di frequente che vengano utilizzate immagini simpatiche frutto della ricerca sui siti web fatte in precedenza. Tra le centinaia di siti che potrebbero fare al caso vostro anche foodnetwork.com, ignitermedia.com, adweek.com, 123greetings.com. istockphoto.com, depositphotos.com,

20 immagini religiose per gli Auguri

Siamo entrati nel vivo della settimana della Pasqua che raggiungerà il suo culmine domenica 16 aprile. Si tratta di una ricorrenza religiosa, ma fra uova di Pasqua e colombe, c'è chi le dà anche un accento diverso. La maggior parte di quelli che utilizzeranno le immagini per fare gli Auguri di Buona Pasqua non rinunceranno a quelle religiose per conservare lo spirito originale di questa Festa. C'è solo l'imbarazzo della scelta fra i siti che hanno creato sezioni ad hoc. Come per esempio funnyordie.com, videohive.net, jibjab.com, loyolapress.com, ebaumsworld.com, primarygames.com