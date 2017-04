Auguri di Pasqua: 15 video divertenti, 15 video simpatici, 15 video originali, 15 video di pace e amore nel mondo

Il termometro dell’importanza di una festa si può valutare anche sul web che presto, anzi già in queste ore, viene inondato di messaggi di ricerche incentrate proprio sugli Auguri di Pasqua: su Facebook, o sugli altri social network, da Twitter a Google+, si assiste a un vero e prorprio bombardamento di messaggi, immagini e video di auguri. Non mancano le app di messaggistica istantanea, che ormai hanno mandato in pensione i vecchi SMS e che rappresentano il pane quotidiano di chi le utilizzerà per fare i propri auguri di Pasqua.

Gli innovatori non usufruiranno nemmeno più delle frasi testuali per adempiere a questo dovere, ma utilizzeranno magari i video, una soluzione moderna e dinamica per inviare auguri divertenti, simpatici, originali, di pace e amore nel mondo. È il momento giusto, quindi, per iniziare a mettere da parte qualche simpatico file multimediale che potrà essere condiviso anche su WhatsApp, Facebook, e qualsiasi altra piattaforma social che utilizzate e preferite.

15 video divertenti per fare Auguri di Buona Pasqua

Trovare 15 video divertenti per fare gli auguri di Buona Pasqua non è un’operazione molto complessa da fare. Certo conta molto il grado di confidenza instaurata con la tecnologia e con il web in particolare, ma è un’operazione che si può compiere in pochi passi. Questa modalità si sta diffondendo sempre di più anche in Italia e consente di diffondere i propri auguri in tempo reale con pochi clic e un percorso senza troppi ostacoli.

Per trovare i video che fanno al caso vostro potete fare qualche ricerca in Rete e apparirà certamente un numero molto consistente di opzioni valide. Alcuni siti potrebbero inoltre anche concedere la possibilità di personalizzare i video. Tra quelli che potrebbero darvi questa chance ecco funnyordie.com, videohive.net, jibjab.com, loyolapress.com, ebaumsworld.com, primarygames.com, foodnetwork.com.

Buona Pasqua con 15 video simpatici

La Pasqua si avvicina, e soprattutto gli adolescenti cercano dei modi simpatici per fare gli auguri. I giovani, ma non solo, utilizzano in particolar modo le app di messaggistica istantanea che offrono la possibilità di condividere in tempo reale la nuova frontiera degli auguri. I metodi che la tecnologia moderna offre sono davvero svariati. In particolare, sarà possibile inviare anche 15 video simpatici che allieteranno senza dubbio i destinatari.

I video di Buona Pasqua devono essere divertenti, simpatici e anche affettuosi. Non dimenticate che nel vostro messaggio dovrete far trasparire il senso della Pasqua e anche il significato della pace e della serenità. Vediamo qualche esempio: ignitermedia.com, adweek.com, 123greetings.com. istockphoto.com, depositphotos.com, americangreetings.com, bluemountain.com, jacquielawson.com

Auguri di Pasqua con 15 video originali

Per fare gli auguri di Pasqua a una persona lontana in compagnia della quale vorreste trascorrere questi giorni di festa perché la portate nel cuore non c’è alternativa migliore a quella di inviare 15 video originali o quanti ne servono. Un modo originale e al tempo stesso economico e veloce per fare gli auguri a parenti e amici lontani. Ecco qualche esempio che potrebbe aprirvi qualche opzione interessante: thebalance.com, mintprintables.com, vlhamlin.com, supercoloring.com, kidsactivitiesblog.com, pearlmountainsoft.com, bluemountain.com

15 video auguri di pace e amore nel mondo

Come augurarsi Buona Pasqua nell’epoca della realtà virtuale e dei social network? I video sono sempre più utilizzati, anche perché possono essere facilmente condivisi attraverso Facebook o WhatsApp per esempio, che sono le piattaforme social più utilizzate al mondo. Bisogna però saper scegliere tra i siti per consultare quelli dove trovare video di auguri di pace e amore nel mondo. Si può provare con crosscards.com, americangreetings.com, greetingsisland.com, freepik.com, jibjab.com, bestemoticon.net, megghy.com, cartoline.net.