Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 documento finanziario, riunioni, atti finali

Tra attese deluse, novità per le pensioni dell'ultim'ora, interessanti prospettive e urgenze da portare a casa a stretto giro, il periodo continua a rimanere caldo. Come sta succedendo da alcune settimane a questa parte, il bicchiere può essere alternativamente considerato mezzo pieno o mezzo vuoto. In sintesi, di positivo c'è l'attenzione manifestata con il documento finanziario per le classi indigenti, quelle in difficoltà anche perché prive di occupazione o di pensione. Lo strumento individuato dall'esecutivo è l'assegno universale. Nonostante presenti alcuni limiti oggettivi, anche in relazione al budget, si tratta di un importante segnale della direzione che sarà percorsa almeno fino alla fine di questa esperienza alla guida del Paese. All'opposto, si vive una sensazione tra lo scoramento e la preoccupazione sulle novità per le pensioni per via dell'assenza degli atti ufficiali su quota 41 e mini pensioni, con o senza oneri.

Nel mezzo ci sono state e ci saranno le nuove riunioni sulle novità per le pensioni. Ma come dimostrano le ultime notizie c'è ancora molta strada da fare perché si sta procedendo con molta superficialità senza entrare nel vivo delle questioni.

Novità per le pensioni e documento finanziario

Tempo di novità per le pensioni con il documento finanziario finalizzato appunto a contrastare l'indigenza. Sul banco c'è innanzitutto un assegno universale di sostegno ai nuclei in condizione di indigenza che sostituisce il Sostegno per l'inclusione attiva, con un ampliamento graduale della platea di beneficiari - già nel 2017 oltre 40.0000 famiglie per un totale di 1 milione e 770.000 persone), una ridefinizione del beneficio condizionato alla partecipazione a progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso l'autonomia. Quindi c'è la riscrittura delle detrazioni finalizzate al contrasto dell'indigenza, come la carta acquisti per minori e l'assegno per chi è senza occupazione.

Infine il potenziamento dei provvedimenti in materia di servizi sociali così da assicurare maggiore parità territoriale nelle prestazioni. Per ora il budget è pari complessivamente a circa 1,2 miliardi di euro da qui alle fine dell'anno e 1,7 miliardi di euro per il 2018.

Tra riunioni e atti finali: ultime notizie pensioni

L'esecutivo assicura che entro la fine del prossimo mese saranno pronti gli atti finali sull'assegno universale. Resta ora da vedere se la promessa dei tempi sarà mantenuta o si ripeterà il copione degli atti finali su mini pensioni e quota 41 ovvero le novità per le pensioni di questo 2017. Attesi già da circa due mesi, a oggi è tutto fermo, l'esecutivo prende tempo e ci sono concrete possibilità che l'introduzione dei nuovi provvedimenti subisca un ritardo rispetto a quanto inizialmente programmato. Il tutto mentre la riunione più recente, quella sul futuro dell'ente di gestione delle pensioni, non ha cambiato le carte in tavola. Si è trattato di un faccia a faccia preliminare tra i rappresentanti delle forze sociali e i tecnici del Tesoro e del dicastero dell'occupazione in vista di riunioni più proficue.