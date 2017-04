Auguri di Pasqua: 15 frasi divertenti, 15 video simpatici, 15 immagini originali, 15 biglietti più belli

Se c'è una costante in ogni festa, compresa quella di Pasqua è la tradizione di farsi gli auguri. E si possono fare in tanti modi, con una frase divertenti, un video simpatico, un'immagine originale o un bel biglietto. Che poi gli auguri di Buona Pasqua siano fatti di persona o attraverso Facebook o WhatsApp cambia poco perché l'importante è appunto dare un segno di vicinanza anche in questa occasione.

15 frasi divertenti per gli auguri di Pasqua

Sono tanti i siti che fanno da punto di riferimento per fare gli auguri di Buona Pasqua a figli, amici, mamma, papà, nonni, fidanzati. Anzi, in alcuni casi le parole sono suggerite dagli stessi utenti, ma naturalmente le proposte abbondano e ce ne sono per tutti i gusti. Ci sono poi alcune piattaforme che raccolgono citazioni d'autore sulla Pasqua, adatte che per un'utile riflessione. Insomma, se c'è qualcosa che non manca sono proprio le proposte per fare gli auguri in vista della Pasqua. Si tratta di uno dei principali appuntamenti dell'anno che riunisce tutti nel segno della festa. Qualcuno preferisce dare un accento più tradizionale e religioso, altri più divertente e simpatico, ma l'importante è non dimenticarsi di fare gli auguri.

Abbasso le preoccupazioni e in alto i calici per dire una Pasqua piena di gioia, salute e serenità! Ringrazia il tuo dietologo che da quando ti sei messo a dieta mi ha fatto un grande regalo. Adesso che viene Pasqua posso mangiare anche la cioccolata delle tue uova! Auguri. Buona Pasqua con l'augurio che questa ricorrenza ti aiuti a riscoprire i valori che rendono una vita felice e degna di essere vissuta. E che l'entusiasmo che mostri nelle tue cose si rafforzi grazie alla resurrezione di Gesù. Puoi anche provare a scartare l'uovo di Pasqua a caccia della sorpresa, ma sappi che una sorpresa più bella di me non la potrai mai trovare. Auguri. Rinnoviamo i sentimenti di amore e pace a tutto il mondo affinché sia per sempre festa nei cuori di tutti i popoli della Terra. Questo uomo di Pasqua è il simbolo dell'affetto che nutro per te. Spero che la sorpresa sia gradita allo stesso modo. Auguri. Il tuo cuore d'oro è la sola cosa buona da poter paragonare alle uova di cioccolato. Tanti auguri di felice Pasqua di Resurrezione. I miei più sinceri auguri di Buona Pasqua a te e alla tua famiglia, con la speranza che lo spirito pasquale vi accompagni nei giorni a venire. Una colomba volerà in cielo per portarti i miei auguri di Buona Pasqua. Fai attenzione alla testa. Buona Pasqua. Persone dolci come te dovrebbero rinchiuderle in un uovo di Pasqua. Tanti auguri per una Santa e Serena Pasqua. Tra le ali di una colomba, ti auguro buona Pasqua e ore serene da una persona che ti vuole tanto bene. Auguri di una Santa Pasqua di Resurrezione. E che possa resuscitare pure tu dopo il letargo invernale. Auguri! Buona Pasqua e i migliori auguri di una meravigliosa resurrezione carica di felicità. Oggi è un giorno speciale, vedi di non mangiare troppo e soprattutto di non rompere le uova di Pasqua. Auguri. La vera sorpresa è quella di averti accanto. Buona Pasqua amore mio.

Auguri di Pasqua: 15 video simpatici

Anche un bel video da spedire il giorno di Pasqua per fare gli auguri può essere una valida alternativa. Anche per i bambini e i figli più giovani. Ad esempio, al di là dei filmati tradizionali, divertenti o religiosi poco importa, perché non inviare un video sulle differenti tradizioni nel mondo sulla Pasqua? E sotto questo punto di vista non vanno persi di vista YouTube e Vimeo per il semplice motivo che sono due miniere da esplorare e in grado di proporre ben più che i fatidici 15 video per fare gli auguri di Pasqua.

15 immagini originali e 15 biglietti più belli per gli auguri di Pasqua

Sono tutte risorse gratuite e facilmente sfruttabili. Al pari di frasi e video anche su questo versante è altrettanto vario il panorama delle scelte. In fin dei conti immagini e biglietti sono in grado di sorprendere e di fare centro e anche per questa Pasqua sono tra le soluzioni da prendere certamente in considerazione. Di siti più popolari e adatti in ogni circostanza di festività privata e collettiva da qui a fine anno ce ne sono in abbondanza. Come al solito occorre solo fare la propria scelta.

C'è sicuramente il portale bluemountain.com. Fra le opzioni speciali per questa Pasqua ci sono la scelta della data di invio della cartolina e la possibilità di ricevere copia del messaggio che verrà inviato al destinatario o un avviso quando saranno disponibili novità riguardanti le cartoline. Ecco poi crosscards.com in cui se c'è una cosa che non manca è proprio la varietà di scelta a disposizione degli utenti italiani tra tradizione e innovazione, religione e divertimento, sobrietà e colori. Anche nel caso di un biglietto di accompagnamento con americangreetings.com da inviare ad amici, parenti, genitori e colleghi basta indicare nome e cognome del destinatario, scrivere la frase giusta tra le tanti presenti e suggerite dal web e aggiungere la firma a completamento del lavoro. In tutti i casi si tratta di proposte completamente gratuite sfruttabili da tutti.