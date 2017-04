Auguri di Pasqua Serena, Auguri Buona Pasqua di Pace e Amore, Auguri Felice e Serena Pasqua per tutti

Per chi è a corto di fantasia nel fare gli auguri per la Pasqua, il web è il luogo migliore da consultare. Auguri divertenti o messaggi di pace e amore, ma anche video, immagini, foto simpatiche e biglietti originali per genitori, parenti, amici. Basta solo cercare. Non importa che vengano dedicati via WhatsApp, con un SMS dalla lunghezza variabile, con un messaggio di posta elettronica: è importante solo fare sentire la propria vicinanza. Tra i siti più interessanti da prendere in considerazione ce ne sono alcuni che si caratterizzano perché ogni giorno arrivano nuove proposte in quanto pubblicate dagli stessi utenti. Inserendo nomi e indirizzi di posta elettronica, proprio e del destinatario, è possibile dedicare la frase di augurio di Buona e serena Pasqua .

Auguri di Pasqua serena

Sono tanti i siti e quindi anche le frasi con cui augurare una Pasqua di pace e amore. L'interesse va ricercato sia nel contenuto sia nella forma, essendo molto facile spedire le frasi scelte via smartphone attraverso il sempre più utilizzato WhatsApp. Per esempio, non possono che trovare riscontri positivi le seguenti proposte estrapolate da questa ampia collezione:

Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Auguri di una Santa Pasqua di Resurrezione. E che possa resuscitare pure tu dopo il letargo invernale. Auguri! Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. In questo giorno speciale il mio augurio ti possa arrivare. Buona Pasqua! Frasi Auguri di Pasqua divertenti. Buona Pasqua con l'augurio che questa ricorrenza ti aiuti a riscoprire i valori che rendono una vita felice e degna di essere vissuta. E che l'entusiasmo che mostri nelle tue cose si rafforzi grazie alla resurrezione di Gesù. Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. Con l'augurio che questa giornata di resurrezione sia speciale per me e per voi che siete dei genitori davvero speciali. Buona Pasqua mamma e papà.

Messaggi di pace e amore per fare gli auguri di Pasqua

E dunque c'è sempre il web a offrire i migliori suggerimenti a chi cerca un frase di pace e amore per la Pasqua 2017. C'è solo l'imbarazzo della scelta della migliore ovvero quella che fa più al caso proprio. Di consigli di parole giuste da spedire via SMS o con un messaggio WhatsApp, è pieno il web. Proviamo ad esempio a immaginare chi potrebbe gradire una frase di questo tipo:

Frasi Auguri Pasqua originali. Dall'uovo di cioccolato un pulcino è arrivato, il cioccolato si è mangiato e nulla a te ha lasciato. In compenso ti ha salutato. Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua formali. Che questi fiori pasquali possano testimoniare il nostro comune sentimento di pace e di amicizia. Frasi Auguri Pasqua religiosi. Vi auguro pace e serenità non solo in questo giorno ma per tutto l'anno e nella vostra casa. Auguri di Buona Pasqua. Auguri felice e serena Pasqua per tutti con video, immagini foto simpatiche, biglietti originali

E che dire dei tanti siti che suggeriscono foto, video, biglietti originali e immagini altrettanto validi? Se per foto e immagini possono essere consultati americangreetings.com e greetingsisland.com, per i filmati Vimeo e YouTube si rivelano utili e strategici anche per fare gi auguri a Pasqua.