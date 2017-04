Auguri di Pasqua: 20 messaggi felicità, 20 frasi serenità e pace, 20 immagini amore

A spulciare le proposte del web, viene fuori come di siti validi in grado di suggerire le migliori frasi e le immagini più appropriate per fare gli auguri di Pasqua ce ne sono in abbondanza. Non solo, ma di interessante c'è appunto la possibilità di diversificare il messaggio di auguri, da spedire via Facebook e WhatsApp, ma anche con un semplice messaggio sul cellulare, sulla base del tono da assegnare alla frase così come del destinatario. Insomma, la frase di auguri può essere personalizzata se a riceverla è un amico anziché un parente, un collega di lavoro anziché un familiare. E poi, appunto, è possibile optare per una frase tradizionale e religiosa o una simpatica e divertente o addirittura una bella citazione d'autore per questo Natale 2016.

Auguri di Pasqua: 20 frasi serenità e pace

Come da tradizione, ogni anno (ma con data variabile) si celebra dunque la Pasqua e così come accade in tutte le ricorrenze, anche in questa circostanza, chi ha bisogno di frasi originali e divertenti, di serenità e di pace per fare gli auguri oppure di foto e cartoline simpatiche, non deve fare altro che rivolgersi al web. Con una semplice ricerca è possibile trovare le parole giuste da inviare con un messaggio di testo che non supera i tradizionali 160 caratteri, via WhatsApp o via posta elettronica, come le seguenti tratte da questa raccolta:

Buona Pasqua e che sia una giornata di pace universale. Per tutti quelli che portano l'amore nel cuore, una giornata piena di gioia e di felicità senza limiti. Buona Pasqua. In questo magico giorno che possiate essere travolti dalla gioia e dall'amore di Gesù Risorto. Buona Pasqua con l'augurio che questa ricorrenza ti aiuti a riscoprire i valori che rendono una vita felice e degna di essere vissuta. E che l'entusiasmo che mostri nelle tue cose si rafforzi grazie alla resurrezione di Gesù. Lo Spirito del Cristo risorto sia per voi un'ancora di salvezza per trascorrere una vita serena e piena di armonia. Buona Pasqua. La luce di Gesù risorto possa scacciare via le tenebre del cuore e dello spirito. Ti auguro di sentire sempre quella pace che solo il Cristo Redentore sa donare. Affettuosi auguri pasquali. Ringrazia il tuo dietologo che da quando ti sei messo a dieta mi ha fatto un grande regalo. Adesso che viene Pasqua posso mangiare anche la cioccolata delle tue uova! Auguri. Auguri di ulivo, auguri di campane, auguri di rondini e uova colorate. Buona Pasqua. Questo uomo di Pasqua è il simbolo dell'affetto che nutro per te. Spero che la sorpresa sia gradita allo stesso modo. Auguri. Sicuri che la Santa Pasqua porterà pace e amore nel vostro cuore, vi preghiamo di accettare i nostri più sentiti auguri di buona Pasqua di Resurrezione. Questo uovo di Pasqua sappia farti assaporare le cose buone della vita e regalarti momenti piacevoli e di intensa golosità. All'interno ti auguro di trovare l'amore che meriti. Auguri di Pasqua! Tanti auguri di Buona Pasqua, che sia serena e ti doni pace, amore e speranza. Che lo spirito di speranza che la Pasqua porta, ti aiuti a trovare appagamento nelle piccole cose, e rafforzi la tua fede nel Signore, che ha donato la Sua vita per quelli che Egli ama. Tanti auguri di Buona Pasqua, che sia serena e ti doni pace, amore e speranza. La Santa Pasqua doni a te ed ai tuoi cari, la speranza, la pace, la serenità e la fiducia di cui i nostri cuori hanno bisogno per continuare a battere. Tanti auguri pasquali! A voi, cari mamma e papà, che siete le luci più luminose sul mio cammino, l'augurio di poter essere sempre accompagnati dalla Luce di Gesù Risorto. Auguri di Buona Pasqua. Le feste sono l'occasione per stare in famiglia, per trascorrere più tempo con i propri cari. Io sono il figlio più fortunato del mondo a poterle vivere con voi, circondato dal vostro immenso affetto. Auguri mamma e papà. Voi, mamma e papà, dovreste ricevere ogni giorno un dono unico, come siete voi. E prego il Signore Gesù appena Risorto di conservarvi sempre nell'amore e nella salute. Mamma e papà buona Pasqua a voi che rendete la mia vita speciale con il vostro amore e la vostra cura. Un messaggio dal profondo del mio cuore, un augurio ricco di serenità, gioia e amore! Auguri di buona e Santa Pasqua, mamma e papà. Avervi sempre al mio fianco è il regalo migliore che possa sognare. E, finché voi sarete qui, vicino a me, ogni Pasqua sarà sempre più magica.

20 messaggi felicità per gli auguri di Pasqua

Siamo dunque a ridosso della Pasqua e puntuale come ogni anno si pone la questione di come fare gli auguri ovvero della ricerca dei messaggi di felicità da inviare con un SMS sul cellulare o via WhatsApp. Le risposte arrivano dalla Rete ed ecco un'altra selezione:

Auguri di Pasqua: 20 immagini amore

E naturalmente, ci sono le tante immagini da inviare a spedire a tutti i contatti o da condividere sul proprio profilo Facebook con tutti gli amici reali e virtuali. Il sito greetingsisland.com, ad esempio, è tra i più completi per la varietà delle proposte. Da tenere presente anche americangreetings.com in cui sono presenti immagini scaricabili per WhatsApp. Altre immagini d'amore sono pubblicate sul sito bluemountain.com. Irresistibili proposte possono essere trovate anche su en.cartoline.net. Tra l'altro, è presente anche il conteggio delle dediche più condivise. Le cartoline elettroniche sono sempre molto gettonate, anche e soprattutto per la Pasqua di domenica e così il sito italiano carloneworld.it si colloca in prima fila.