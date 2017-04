Auguri di Pasqua 2017 frasi e pensieri originali, tradizionali e feste e cerimonia Vigilia Pasquale, Domenica Pasqua e lunedì

Come da tradizione, anche per questo 2017 chi ha bisogno di frasi e pensieri originali per fare gli auguri di Buona Pasqua oppure di foto e cartoline simpatiche per amici, mogli e mariti, mamme e papà, non deve fare altro che rivolgersi al web. Con una semplice ricerca è possibile trovare le parole giuste da inviare con un messaggio di testo che non supera i tradizionali 160 caratteri, via WhatsApp o via posta elettronica. Il tutto ricordando come questa sia la settimana santa che passa dal sabato di vigilia e della domenica di Pasqua, dal carattere religioso, che questa volta si celebra il 16 aprile. Poi è tempo di festa e di relax con il lunedì di Pasquetta che per molti italiani significa gita fuori porta.

Auguri di Pasqua 2017 frasi e pensieri originali

Conto alla rovescia allora per l'arrivo della Pasqua 2017 ed ecco che diventa più intensa la ricerca di frasi, video, immagini per fare gli auguri di buona e serena festività. Anche in questa occasione il web viene in soccorso dei festeggiamenti a propone diverse soluzioni per fare sentire la propria vicinanza in maniera rapida e originale. Frasi divertenti e tradizionali: l'offerta è ampia e basta saper scegliere. Per trovare le parole giuste ci sono tante possibilità con una ricca selezione di suggerimenti, molti dei quali inviati dagli stessi utenti e utilizzabili anche per inviare brevi messaggi di testo via Facebook o WhatsApp.

Frasi Auguri Pasqua originali. Buona Pasqua e che sia una giornata di pace universale. Per tutti quelli che portano l'amore nel cuore, una giornata piena di gioia e di felicità senza limiti. Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua formali. Che questi fiori pasquali possano testimoniare il nostro comune sentimento di pace e di amicizia. Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. La Resurrezione di Gesù sia il fuoco che faccia ardere sempre il vostro amore nei nostri confronti. Auguri mamma, auguri papà. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Una colomba volerà in cielo per portarti i miei auguri di Buona Pasqua. Fai attenzione alla testa. Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. La Santa Pasqua doni a te e ai tuoi cari, la speranza, la pace, la serenità e la fiducia di cui i nostri cuori hanno bisogno per continuare a battere. Tanti auguri pasquali! Frasi Auguri di Pasqua divertenti. Buona Pasqua e i migliori auguri di una meravigliosa resurrezione carica di felicità. Frasi Auguri Pasqua religiosi. Spero che questo Santo giorno porti pace e perdono per tutti. Frasi Auguri Pasqua originali. Che tu possa sentire la potenza della Resurrezione ogni giorno della tua vita. Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua formali. Le giungano i nostri più sentiti auguri di una serena e pacifica Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. Ti auguro una Pasqua indimenticabile, felice e piena d'amore. Tanti auguri pasquali. Frasi Auguri di Pasqua divertenti. In questo magico giorno che possiate essere travolti dalla gioia e dall'amore di Gesù Risorto. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Tra le ali di una colomba, ti auguro buona Pasqua e ore serene da una persona che ti vuole tanto bene. Frasi Auguri Pasqua religiosi. Le giungano i nostri più sentiti auguri di una Serena e Santa Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. Avervi sempre al mio fianco è il regalo migliore che possa sognare. E, finché voi sarete qui, vicino a me, ogni Pasqua sarà sempre più magica.

Sono tante e tutte ampie le collezioni di proposte per fare gli auguri per la Pasqua anche nel caso in cui occorre pensare a figlio, figlia, bambini, ragazzi. Una delle caratteristiche proposte dalla varie piattaforme web è la possibilità di leggere quanto pubblicato da altri utenti e aggiungere i propri pensieri. In ogni caso, la varietà delle proposte è sempre molto ampia e viene costantemente arricchita con nuove frasi.

Video e immagini di Pasqua 2017

Anche trovare un bel video per la Pasqua 2017 non è affatto un problema alla luce delle tante occasioni utili, divertenti e simpatici che si affacciano anno dopo anno sul web. Quella della Pasqua è una tradizione che unisce l'Italia e non solo, come dimostrato dai tanti siti che propongono video e immagini anche in lingua inglese, come sayingimages.com e wishesquotes.com. Un classico di ogni occasione, compreso questa della Pasqua, è crosscards.com. Per chi ha amici di lingua inglese ecco en.cartoline.net con una bella collezione di card elettroniche. Ampia la scelte anche su greetingsisland.com: il servizio è completamente gratuiti e i passaggi da seguire sono pochi.

Basta dare un'occhiata alle tante sezioni con cui sono strutturati i siti web dedicati alla raccolta delle migliori frasi per fare gli auguri, anche ai colleghi di lavoro, per rendersi conto come la Pasqua sia uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. In fin dei conti si tratta di una celebrazione che unisce un po' tutti, anche chi non è così religioso. Di più: qualunque sia la piattaforma scelta, sono tante le app di Pasqua da scaricare sul proprio device. Alcune sono pensate proprio per farsi suggerire le migliori frasi per fare gli auguri, altre sono invece utili per entrare nell'atmosfera di questo periodo.