Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 revisione Irpef e rilancio pensioni ora era previsto

C'è una strategia che prevede di recuperare il budget necessario per finanziare le stesse novità per le pensioni e nuovi metodi per smettere anzitempo.

Da una parte c'è da sorridere perché le prime novità per le pensioni successive al primo iter, quello delle mini pensioni e di quota 41, sono state approvate e decise. Dall'altra c'è un po' di amaro in bocca perché i progetti più ambiziosi, che passavano dalla razionalizzazione della spesa per pensioni, sono stati accantonati. Il precedente esecutivo aveva infatti previsto per quetso documento finanziario una pulizia del sistema delle pensioni con la lotta agli sprechi che si ripetono da anni, alle truffe delle pensioni di invalidità, alle inesattezze nella gestione delle pensioni a figli e vedove. Non solo, ma tra le questioni di cui si discute da tempo c'è quella separazione tra spesa per assistenza e spesa per pensioni ancora ferma al palo.

La strategia era quella di recuperare il budget necessario per finanziare le stesse novità per le pensioni e nuovi metodi per smettere anzitempo. Senza dubbio si tratta di temi ancora vivie che potrebbero essere ancora ripresi dalle ultime notizie, anche in ottica utilitaristica considerano che la chiamata al voto è sempre più vicina.

Novità per le pensioni tra sacrifici, rilanci e revisione Irpef

Con l'obiettivo di diminuire le diseguaglianze sociali e nel quadro più ampio delle novità per le pensioni, l'esecutivo ha previsto un piano di lotta all'indigenza che ha il suo perno nell'assegno universale e ha ipotizzato il taglio delle imposte sull'occupazione concentrato sulle categorie dei più svantaggiati, dei giovani e delle donne. Inoltre si punta ancora sulla revisione di spesa e sulla riduzione del debito. Il tutto va però inquadrato in un contesto più generale che prevede passi indietro rispetto a quanto precedentemente previsto, come la revisione dell'Irpef. La coperta dei conti pubblico continua a essere corta per cui per finanziare le novità per le pensioni (e altro) occorre sforbiciare altrove o comunque rivedere le ipotesi iniziali.

Ecco dunque che l'iter porta in dote oltre 5 miliardi di euro per la disattivazione delle clausole di salvaguardia promessa dall'esecutivo, alleggerendo anche l'importo necessario per rispettare contemporaneamente il target del deficit, rimasto immutato per il prossimo anno all'1,2% del Prodotto interno lordo. Leggendo la prima bozza dell'iter economico nel dettaglio è questo uno dei punti cardine che permette di intravedere già le prime linee nell'iter attuale, da cui è scomparso l'obiettivo del cronoprogramma del calo Irpef, sostituito dal taglio delle imposte sull'occupazione e dalla doppia novità per le pensioni: l'assegno universale, appunto, e la riscrittura del progetto delle detrazioni.

Le tabelle dell'iter economico approvato dal Consiglio dei ministri, che includono anche le novità per le pensioni e tracciano la rotta per ulteriori e possibile interventi come abbiamo premesso, anziano proprio dal deficit. Nel 2018 l'esecutivo ha confermato lo stesso livello previsto a ottobre scorso, nonostante la percentuale tendenziale sia più alta. Per farlo restare all'1,2% servirà un intervento dello 0,1%, pari a 1,7 miliardi di euro.