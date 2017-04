Auguri di Pasqua 10 frasi di pace e amore, 10 frasi originali, 10 frasi simpatiche, 10 frasi divertenti

C'è tempo a disposizione, ma prepararsi in vista della Pasqua può essere solo un vantaggio. Tempo che può essere impiegato per pensare a come fare gli Auguri di Pasqua da inviare ai propri cari

Ad ogni Festa si ripresenta sempre lo stesso dilemma. E anche la Pasqua non fa certamente eccezione. Fare Auguri di Pasqua graditi non è cosa semplice. Ci vogliono ingredienti diversi, ma non può mancare l’amore e la voglia di scrivere pensieri d’affetto alle persone più care, ma anche ad amici o semplici conoscenti e colleghi di lavoro.

La chiamano la magia della Pasqua ed effettivamente questa ricorrenza può essere considerata come un’iniezione di gioia, fiducia e speranza. Esistono diversi modi e altrettanti registri che possono essere utilizzati per adempiere a questo dovere tradizionale. Si può optare per frasi di pace e di amore, per frasi originali, per frasi simpatiche ma anche frasi divertenti. L’importante è fare sempre tutto con il cuore.

Auguri di Pasqua con 10 frasi di pace e amore

Il segnale più bello ed importante che cade in piena celebrazione pasquale è il messaggio Urbi et Orbi che anche questa volta Papa Francesco lancerà dal balcone del suo palazzo in Vaticano. Un messaggio di speranza, di pace e di amore che sono i valori al centro delle celebrazioni della Pasqua. Seguendo questa strada si può procedere allora con le frasi di Auguri di Pasqua scrivendo frasi che parlano di questi sentimenti. Ecco 10 frasi di pace e amore che potrebbero aiutarvi a trovare la necessaria ispirazione.

Auguri di Buona Pasqua a chi ancora spera, a chi crede che Domani sarà migliore, a chi non lascia infrangere i sogni, a chi porta la Pace nel cuore.

Che questo Santo giorno possa portarti: Tanta serenità e tanti sorrisi, a te e alla tua famiglia. Auguri di Buona Pasqua.

Ecco ancora nuove frasi di Auguri Buona Pasqua, serena e felice, sempre originale da inviare ai propri cari via whatsapp, sms o con il classico bigliettino:

Pasqua non è un giorno, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua.

Con l'augurio che questa Pasqua vi porti serenità e gioia di vivere e custodisca ai primi posti i valori essenziali della vita, la famiglia, l'amore e l'amicizia. Buona Pasqua!

Buono come il dolce uovo c’è solo il tuo cuore d’oro!

Se la Pasqua fosse un magico e colorato pennello, sicuramente il mondo sarebbe più bello. Ma per fortuna nel mio mondo tra le cose belle ci sei anche tu a illuminarmi la vita ogni giorno di più;

In un giorno speciale come la Pasqua non posso che farti gli auguri prima di tutti e ricordarti quanto ti ami e quanto tu mi abbia cambiato la vita in meglio. Buona Pasqua, amore mio!

Oggi che è Pasqua, il mio cuore segue lo stesso ritmo delle campane in festa, ma ha una melodia speciale, perché a farlo battere sei tu, amore. Felice Pasqua.

Nessun uovo potrebbe contenerti perché sei la sorpresa più grande che esista. Buona Pasqua.

10 frasi di Auguri di Pasqua originali

E non dimenticate scopiazzare frasi di Auguri di Pasqua per poi riciclarle e inviarle alle persone più care è un’abitudine diffusa ma da evitare assolutamente. Scegliere invece l’originalità comporta di certo un piccolo sforzo di concentrazione che non sempre, soprattutto nei periodi di relax, si riesce a raggiungere. Per questo, se avete intenzione di essere originali ma la luce della vostra ispirazione si è spenta potrete prendere spunto da queste 10 frasi di Auguri di Pasqua originali. Una piccola selezione della raccolta di frasi che potete trovare navigando su Businessonline.

Che tu possa sentire la potenza della Resurrezione ogni giorno della tua vita. Buona Pasqua.

Ti auguro una serena e felice Pasqua 2017, di quelle davvero indimenticabili. Tanti auguri.

Dall’uovo di cioccolato un pulcino è arrivato, il cioccolato si è mangiato e nulla a te ha lasciato. In compenso ti ha salutato. Buona Pasqua.

Buona Pasqua e che sia una giornata di pace universale. Per tutti quelli che portano l’amore nel cuore, una giornata piena di gioia e di felicità senza limiti. Buona Pasqua.

Che tu possa trascorrere una Pasqua circondato da risate ed amore, per rendere il cuore pieno di pace. Tanti auguri di buona Pasqua.

Le campane suonano a festa e una dolce colomba bianca si libera nell’aria. Tanti Auguri per questa meravigliosa giornata di Pasqua.

Questo uovo di cioccolato serve a rallegrarti e ad augurarti una Buona Pasqua nel segno di Gesù Risorto. Possa anche approdare a una rinascita del corpo e dello spirito.

Auguri sinceri ai miei amici più veri. Buona Pasqua.

Che tu possa trascorrere una Pasqua piena di amore e di emozioni intense insieme ai tuoi cari. Auguri

Pasqua sia l’occasione per fermarsi e riflettere sul senso della vita. Che il Signore Gesù possa illuminare la tua vita e quella dei tuoi cari. Tanti auguri.

Frasi simpatiche per Auguri di Pasqua

Scrivere frasi simpatiche per fare gli Auguri di Pasqua potrebbe contribuire a rendere ancora più speciale una Festa che già di per sé, per il valore religioso, ma non solo, presenta caratteristiche specifiche. Al termine della Settimana Santa durante la quale non è mancata la possibilità di riflettere sul senso della vita e della morte, una ventata di simpatia potrebbe risultare il miglior modo per mettere un punto a una situazione statica e voltare pagina. Sorridere aiuta a vivere meglio, questo si sa. E tra gli insegnamenti di Gesù c’è anche quello della letizia, quindi non c’è paura alcuna di sbagliare registro.

Auguri di una Santa Pasqua di Resurrezione. E che possa resuscitare pure tu dopo il letargo invernale. Auguri!!!

Tra le ali di una colomba, ti auguro buona Pasqua e ore serene da una persona che ti vuole tanto bene.

Tra ulivi e fiori di pesco ti mando gli Auguri di Pasqua con questo gesto. Auguri.

Auguri di ulivo, auguri di campane, auguri di rondini e uova colorate. Buona Pasqua.

Puoi anche provare a scartare l’uovo di Pasqua a caccia della sorpresa, ma sappi che una sorpresa più bella di me non la potrai mai trovare. Auguri.

Nessun uovo potrebbe contenerti, perché sei la persona più grande che esista. Buona Pasqua!

Una colomba volerà in cielo per portarti i miei auguri di Buona Pasqua. Fai attenzione alla testa. Buona Pasqua.

Ringrazia il tuo dietologo che da quando ti sei messo a dieta mi ha fatto un grande regalo. Adesso che viene Pasqua posso mangiare anche la cioccolata delle tue uova! Auguri.

Oggi è un giorno speciale, vedi di non mangiare troppo e soprattutto di non rompere le uova di Pasqua. Auguri

Questo uomo di Pasqua è il simbolo dell’affetto che nutro per te. Spero che la sorpresa sia gradita allo stesso modo. Auguri.

Auguri di Pasqua con frasi divertenti

E perché no, si potrebbe anche pensare di fare gli Auguri di Pasqua con frasi divertenti così da dare quel tocco di originalità in grado di restare impresso nel cuore di chi lo riceve. Non solo quindi auguri religiosi o formali come spesso capita di fare in occasioni così importanti. Questo potrebbe essere un modo per trasmettere agli altri il senso di gioia tipico di una ricorrenza come la Santa Pasqua. E nel caso in cui aveste bisogno di qualche imbeccata leggete questa selezione di 10 frasi divertenti:

La Santa Pasqua doni a te ed ai tuoi cari, la speranza, la pace, la serenità e la fiducia di cui i nostri cuori hanno bisogno per continuare a battere. Tanti auguri pasquali!

Ti auguro una Pasqua indimenticabile, felice e piena d’amore. Tanti auguri pasquali.

Tanti auguri di Buona Pasqua, che sia serena e ti doni pace, amore e speranza.

Spero in una Pasqua d’amore, spensierata, che ci faccia dimenticare i dispiaceri e ci aiuti a superare tutte le difficoltà. Tanti auguri Pasquali a tutti!

Il dolce suono delle campane possa risvegliare in te, sentimenti umani più profondi ed annunciarti un anno prospero d’amore, serenità e felicità. Tanti auguri Pasquali!

Che lo spirito di speranza che la Pasqua porta, ti aiuti a trovare appagamento nelle piccole cose. Auguri di Buona Pasqua.

Questo uovo di Pasqua sappia farti assaporare le cose buone della vita e regalarti momenti piacevoli e di intensa golosità. All’interno ti auguro di trovare l’amore che meriti. Auguri di Pasqua!

In questo giorno speciale il mio augurio ti possa arrivare. Buona Pasqua!

L’amore e la saggezza di Dio possano riempire il tuo cuore per oggi e per sempre. Buona Pasqua!

I miei migliori auguri di Pasqua ti raggiungano ovunque tu sia, cara amica mia. Tantissimi auguri pasquali, per una Pasqua serena e felice