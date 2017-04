Auguri di Pasqua simpatici 15 frasi, 15 video, 15 immagini da inviare ad amici, mamma, papà, moglie, marito

Si avvicina il giorno di Pasqua, che si celebra domenica 16 aprile, e nella settimana Santa, mentre c’è chi si prepara a celebrazioni e Via Crucis, c’è anche chi sta pensando a quale potrebbe essere il modo migliore, più tradizionale o originale, per augurare una buona Pasqua ai propri cari. Nel frattempo, sono anche tantissimi gli italiani che si preparano a partire per trascorrere i giorni di Pasqua e Pasquetta lontani dai soliti impegni quotidiani.

Auguri di Pasqua 15 frasi

Che si tratti di amici, colleghi, mamma, papà, moglie, marito, fidanzato, fidanzata, due righe e un pensiero speciale per augurare buona Pasqua certamente non mancheranno. E se c’è chi preferisce fare gli auguri i propri cari e i propri amati guardandoli negli occhi, c’è chi preferisce dedicare pensieri nero su bianco, cercando di esprimere con frasi dolci, romantiche e più religiose ciò che spesso risulta difficile da dire a voce. Per chi avesse bisogno di spunti per frasi di auguri da inviare per augurare una felice Pasqua, proponiamo di seguito una serie di frasi da cui trarre ispirazione, come:

'La Santa Pasqua è e sarà sempre un’occasione dove l’amore, la pace e la serenità si uniscono in nome di Gesù, nostro Salvatore. Auguri sinceri’;

'Cristo è risorto. La Sua presenza si manifesta in ogni cosa vivente, in ogni insetto, in ogni foglia, nel canto degli uccelli. Cristo è vivo. La Sua mano guida il meraviglioso risveglio della natura a primavera e riempie di gioia i nostri cuori. Perché tu possa continuare a crescere nella gioia e nella grazia di nostro Signore Buona Pasqua. Auguri';

‘Spero che questo santo giorno porti pace e perdono per tutti’;

'Volevo essere la sorpresa del tuo uovo, ma siccome stavo stretto mi son mangiato tutto il cioccolato. Con un abbraccio molto dolce ti auguro Buona Pasqua';

‘Che la colomba di Pasqua vi porti tanta serenità e che Gesù vegli su di voi. Auguri sinceri’;

‘Buona Pasqua a tutti coloro che hanno una gran voglia di vivere e mostrano intensi sorrisi di pace e speranza ogni giorno. Auguri’;

‘Quale migliore ricorrenza della Pasqua per augurare a te e famiglia tanta felicità e serenità in questo giorno di rinascita e sempre. Buon Pasqua 2017’;

'Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia';

'Buona Pasqua. Sorprendete e lasciatevi sorprendere';

'Bisognerebbe far nascere nel nostro cuore l'ulivo della pace dal quale donare oggi e sempre ramoscelli al prossimo. Buona Pasqua';

'Oggi è un giorno per vivere di pace. Il mio augurio affinchè tu possa lasciare ogni arma e stringere nel tuo pugno un gesto d'amore. Tanti auguri';

'La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ognuno di noi';

'La resurrezione di Gesù è il simbolo della nostra fede ed ella nostra speranza ed è ciò che spinge i valori della nostra religione';

‘Perché la pace del Signore sia nei vostri cuori, a Pasqua e per sempre. Tanti auguri’;

'Questa festa ci ricorda coma la Luce vince sempre sul buoi e anche nella notte nera bisogna mantenere viva la speranza in Dio che verrà a risollevarci. Tanti auguri a te e ai tuoi cari'.



Auguri di Pasqua simpatici 15 video

Gli auguri di buona Pasqua ad amici e parenti, colleghi e genitori, si possono fare, in maniera decisamente molto più originale delle classiche frasi, con video che possono essere inviati su Facebook o Whats app e che possono essere divertenti, come anche dei più religiosi, ma anche personalizzati. E’ possibile, infatti, grazie alle app disponibili per smartphone creare un proprio video personalizzato di auguri, magari accompagnato da un particolare sottofondo musicale e una frase speciale. Per scegliere un video pasquale, la soluzione migliore è quella di visitare i siti online specifici che ne propongono di ogni genere, selezionando magari i 15 migliori tra cui poi scegliere il più adatto da inviare.

Auguri di Pasqua 15 immagini

Per inviare auguri di buona Pasqua, ad amici e parenti stretti, in maniera originale e divertente, invece delle classiche frasi da inviare tramite sms o email, o da scrivere su classici bigliettini, per accompagnare anche piccoli doni e uova di cioccolato in dono, si può scegliere di augurare una Pasqua con immagini, anche animate, per nulla banali. Per trovare le migliori immagini di auguri di buona Pasqua da dedicare ai propri cari, amici, amiche, sorelle, fratelli, mamme, papà, ma anche colleghi più stretti, si possono consultare siti web specifici, come www.freepik.com, www.jibjab.com, www.bestemoticon.net, www.megghy.com, www.americangreetings.com, che propongono centinaia di immagini tra cui ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Per scegliere le 15 migliori, basterà sfogliare quelle disponibili, tra le più tradizionali e le più religiose, le più divertenti e le più romantiche.