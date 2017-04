Auguri di Pasqua: 20 biglietti simpatici, 20 frasi originali,20 biglietti pace e amore,20 frasi tradizione,20 biglietti divertenti

Gli Auguri di Buona Pasqua rappresentano un dovere, ma rivestono anche un ruolo importante nelle celebrazioni pasquali. È il modo di scambiarsi testimonianze di affetto e, per i credenti, condividere il miracolo della Resurrezione di Gesù Cristo. C’è chi sceglie le frasi che invia direttamente alle persone care e chi, invece, non sa rinunciare ai biglietti, il modo più tradizionale di porgere gli auguri di Pasqua.

Il tempo è tiranno e a volte anche pensare a cosa scrivere risulta un’operazione complessa da portare a casa. Per questo potrebbe essere utile trovare ispirazione da una raccolta completa di frasi che potrebbe ispirare i vostri auguri di buona Pasqua e togliervi da ogni impiccio nel caso vi blocchiate. E poi sul web si trovano centinaia e centinaia di siti che offrono la possibilità di scaricare gratuitamente biglietti da stampare e da corredare con le vostre frasi più belle. Potrete sbizzarrirvi anche sulla scelta a seconda del modo in cui volete fare i vostri auguri di Buona Pasqua.

Biglietti simpatici, biglietti originali, biglietti tradizionali, biglietti pace e amore e biglietti divertenti. Insomma non avete alibi per gli Auguri di Pasqua. Selezionate i 20 biglietti, o quelli che vi servono, e potrete anche stamparli oltre che condividerli con il destinatario attraverso i social o via email.

Auguri di Buona Pasqua 20 biglietti simpatici

La Pasqua porta gioia nel cuore e, complice anche la primavera e le giornate che iniziano ad essere più luminose, l’umore ne trae davvero beneficio. E questo buon umore si riversa negli Auguri di Buona Pasqua che assumono tono freschi, brillanti, primaverili per l’appunto.

Per questo si possono consultare diversi siti, come per esempio funnyordie.com, videohive.net, jibjab.com, loyolapress.com, ebaumsworld.com, grazie ai quali si potranno scegliere 20 biglietti simpatici per fare i propri auguri di Buona Pasqua tra centinaia e centinaia di possibilità.

20 biglietti originali per dire Buona Pasqua

Continuando la carrellata delle possibilità non manca chi evita accuratamente di confondersi nella massa e in ogni cosa cerca di distinguersi. L’originalità è una virtù ed è anche una spia di grande intelligenza. Scrivere biglietti originali per augurare Buona Pasqua è possibile anche consultando i tanti siti che mettono a disposizione opzioni diverse che si possono scaricare gratuitamente e condividere sui social oltre che stampare in formato cartaceo. Tra le diverse alternative potrete scegliere amintprintables.com, vlhamlin.com, supercoloring.com, kidsactivitiesblog.com, pearlmountainsoft.com.

20 biglietti tradizionali Auguri di Buona Pasqua

Non mancheranno di certo quelli che amano la tradizione e non vogliono modificare questo atteggiamento con gli auguri di Buona Pasqua. Anche queste persone potranno realizzare biglietti di Auguri di Buona Pasqua con frasi tradizionali consultando, per esempio gejibjab.com, bestemoticon.net, megghy.com, cartoline.net, jacquielawson.com.

Buona Pasqua con 20 biglietti pace e amore

E non possono mancare in una ricorrenza come quella che si celebra domenica sedici febbraio, gli Auguri di Buona Pasqua di pace e amore. I 20 biglietti di pace e amore si potrebbero scegliere consultando anche i siti primarygames.com, foodnetwork.com, ignitermedia.com, adweek.com, 123greetings.com.

20 biglietti divertenti per fare Auguri

Non rinunciate all’ottimismo, non rinunciate agli Auguri di Pasqua fatti con il cuore e con gioia. D’altra parte dopo i momenti di riflessione e di partecipazione offerti dalla Settimana Santa con il Venerdì Santo soprattutto, è tempo di festeggiare in maniera sobria, ma convinta e spensierata, Qui potrete scegliere alcuni dei tantissimi siti che offrono la possibilità di scaricare gratuitamente 20 biglietti divertenti per fare gli Auguri. Ovviamente se ne possono trovare centinaia e centinaia sul web, basta avere istockphoto.com, depositphotos.com, americangreetings.com, bluemountain.com, thebalance.com.

Auguri di Pasqua con 20 biglietti religiosi

Ovviamente, trattandosi di una Festa religiosa, che poi ha assunto anche connotati più laici e secolari è un altro discorso, la Pasqua ispira anche Auguri di Pasqua di questo tenore. Ecco che spulciando con attenzione e con pazienza il web si potranno trovare anche biglietti religiosi che faranno al caso dei fedeli che non vorranno far mancare il proprio contributo spirituale nei confronti delle persone care a cui inviare 20 o più biglietti di Auguri di Pasqua religiosi. Potete valutare l’offerta di bluemountain.com, crosscards.com, americangreetings.com, greetingsisland.com, freepik.com.