Auguri di Pasqua dall'origine alla storia attuale con frasi, video, messaggi, immagini oltre le solite uova, pulcini e cioccolato

Come accade per tutte le ricorrenze religiose della cattolicità anche l’origine della Pasqua affonda le radici nel mondo pagano. Inevitabile, visto che il cristianesimo si afferma e si propaga in un contesto pagano. Tra l’altro molto lontano da quell’Occidente che è diventato il fulcro della cattolicità. Lo stesso Gesù, personaggio storico realmente esistito, che viene rappresentato nell’iconografia tradizionale con fattezze occidentali, in realtà è un uomo mediorientale che quindi, molto probabilmente, in vita è stato molto diverso da come lo immaginiamo noi.

Altro che lunghi capelli lisci e castani e occhi azzurri con carnagione chiara, insomma. L’origine della parola Pasqua si possono rintracciare andando ad esaminare la stessa etimologia. In Babilonia, infatti, la dea della primavera era chiamata Ishtar, nella Fenicia, divenne Astarte; in Grecia, Eostre dal greco Eos cioè alba, in Germania, Ostara. La dea Eostre o Easter, la medesima parola che ancora oggi viene utilizzata nella lingua inglese (Easter), la dea della primavera, la Madre del Dio Sole è una dea con molti nomi; è la dea della fertilità. I pagani la identificano con Madre Terra, che in primavera sboccia in tutta la sua sfolgorante vitalità: è la festa della terra che torna alla vita dopo il buio e la “morte” vegetale dell’autunno e dell’inverno.

Tornando alla storia attuale non si può negare che l’essere umano sia alla ricerca continua di qualcosa che va oltre la materia tangibile e riguarda lo spirito e tutto ciò che non può essere spiegato in termini scientifici. Quindi la Pasqua, per chi crede e anche per chi non crede, rappresenta un passaggio dalla morte alla vita, dalla tristezza alla gioia, dal male al bene. Valori e sentimenti che si possono esprimere con gli Auguri di Pasqua con frasi, video, messaggi, immagini oltre le solite uova, pulcini e cioccolato.

Auguri di Pasqua con frasi oltre le solite uova

Fare gli Auguri di Pasqua con frasi originali è il minimo in un’occasione così importante. Approfittare di questa ricorrenza per stabilire contatti lasciati andare da troppo tempo, per dimostrare il proprio affetto verso parenti o amici o per la propria famiglia è un’occasione troppo ghiotta per essere persa. Un modo per dimostrare i propri sentimenti che va oltre le solite uova di Pasqua. Anche queste un simbolo della tradizione pasquale.

Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso anche a chi l'ha perso da tempo.

La Pasqua va sentita, vissuta, ed è solo quando il cuore entra in dolce sintonia con la mente che i nostri auguri per gli altri si riempiono di significato spirituale. Buona Santa Pasqua a tutti!

Una colomba è volata in alto nel cielo per portare pace in tutta la terra, pace anche nel tuo cuore, che questa Pasqua possa portarci un pò d'amore.

Che lo spirito della Santa Pasqua ti aiuti a trovare la gioia nelle piccole cose e ti doni la fede nel Signore che ha dato la vita per la nostra salvezza. Buona Pasqua!

Un augurio affettuoso affinchè la Pace e la Pura Gioia che la Pasqua dona al cuore restino ad illuminare ogni giorno della vostra vita. Buona Pasqua.

L'ulivo è il simbolo della pace, non dura un solo giorno ma regna infinitamente tutti gli anni anche nelle vostre case, un Buona Pasqua a tutte le persone del mondo con una pace universale senza limiti e con piena di gioia e felicità per voi.

Tanti auguri di buona Pasqua amore mio chissà che sorpresa troverai nel tuo mega uovo!!

Auguri di buona Pasqua a tutti quelli che sperano in un mondo migliore e che si rimboccano le maniche per migliorarlo.

Messaggi Auguri di Pasqua

Ecco altri messaggi da poter inviare alle persone più care per fare Auguri di Pasqua sinceri e con il cuore.

I miei migliori auguri di Pasqua ti raggiungano ovunque tu sia, cara amica mia. Tantissimi auguri pasquali, per una Pasqua serena e felice

Spero in una Pasqua d’amore, spensierata, che ci faccia dimenticare i dispiaceri e ci aiuti a superare tutte le difficoltà. Tanti auguri Pasquali a tutti!

Il dolce suono delle campane possa risvegliare in te, sentimenti umani più profondi ed annunciarti un anno prospero d’amore, serenità e felicità. Tanti auguri Pasquali!

Che lo spirito di speranza che la Pasqua porta, ti aiuti a trovare appagamento nelle piccole cose.

L’amore e la saggezza di Dio possano riempire il tuo cuore per oggi e per sempre. Buona Pasqua.

In questo giorno speciale il mio augurio ti possa arrivare. Buona Pasqua.

Questo uovo di Pasqua sappia farti assaporare le cose buone della vita e regalarti momenti piacevoli e di intensa golosità. All’interno ti auguro di trovare l’amore che meriti. Auguri di Pasqua.

Ti auguro una Pasqua indimenticabile, felice e piena d’amore. Tanti auguri pasquali.

Tanti auguri di Buona Pasqua, che sia serena e ti doni pace, amore e speranza.

La Santa Pasqua doni a te ed ai tuoi cari, la speranza, la pace, la serenità e la fiducia di cui i nostri cuori hanno bisogno per continuare a battere. Tanti auguri pasquali.

Video e immagini per gli Auguri di Pasqua oltre pulcini e cioccolato

Oltre le frasi si può ricorrere ad altre possibilità per fare gli Auguri di Pasqua come per esempio video ed immagini. Pensieri che possono rendere felici i destinatari oltre i pulcini e il cioccolato delle uova. E anche in questo caso il web fornisce notevoli aiuti con siti specifici che consentono di trovare video e immagini, talvolta anche personalizzabili che possono essere anche condivisi sui social o inviati tramite posta elettronica.

