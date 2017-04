Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Bonollo, Cecchin, Reitano

Continuano a essere tante le richieste di intervento per migliorare le pensioni in Italia. E sono un po' tutti gli aspetti a essere coinvolti, dalla tutela degli over 55 senza lavoro e senza pensioni al congelamento del progressivo aumento delle probabilità fino ad arrivare all'applicazione di quota 41 per tutti senza penalizzazioni e senza paletti. Si tratta di rivendicazioni di novità per le pensioni che trovano nella Rete la loro cassa di risonanza.

Le recenti posizioni di Marco Bonollo e conseguenze su novità per le pensioni

Marco Bonollo sta portando avanti una raccolta firma per l'introduzione di una novità per le pensioni finalizzata a tutelare gli over 55 rimasti senza occupazione e senza pensione. Ma lo fa proponendo uno strumento che solo apparentemente può sembrare bizzarro perché è già applicato in Inghilterra ovvero la possibilità di scelta se ritirare i contributi versati rinunciando naturalmente all'assegno di pensione. La sua posizione è chiara: superata una certa età, perdere il vita oltre che un problema per il portafogli è anche un dramma psicologico. Da qui l'idea di annullare il periodo di transizione in cui si è privi di ogni entrata dando così l'opportunità di iniziare prima un nuovo periodo della vita. Indipendentemente dall'esito dell'iniziativa, ci sarà spazio per discuterne nelle stanza che contano?

Le ultime posizioni di Luciano Cecchin e impatto su novità per le pensioni

C'è un punto che fa preoccupare Luciano Cecchin, tra l'altro promotore di una raccolta firme via web da indirizzare al capo dello Stato e a quello dell'esecutivo. Ed è quello dell'aumento delle probabilità di vita. La sua posizione è semplice e chiara: occorre porre un freno a questa novità per le pensioni introdotta proprio per contenere la spesa per pensioni. Stando infatti alle norme attuali e considerando la precarietà e l'interruzione delle carriere nell'attuale mercato dell'occupazione, si sa quando si comincia a lavorare ma è ignoto il momento del ritiro. Naturalmente senza tenere conto dell'importo di pensione che si andrà a percepire. Di conseguenza la richiesta di Cecchin è netta: rivedere le previsione e interrompere il supposto aumento delle probabilità di vita che si riflettono in un peggioramento delle condizioni della vita stessa.

Le ultime affermazioni di Carmen Reitano e impatto su novità per le pensioni

Intervenire a favore di chi ha iniziato a essere occupato sin dalla minore età consentendo il concedo con 41 anni di contributi versati, senza tenere conto dell'età e senza prevedere penalizzazioni nell'importo dell'assegno. E ancora: ritiro anche al compimento di 62 anni di età ma con 35 anni di contributi maturati con una penalizzazione massima dell'8% decrescente di 2 punti per ogni anno di congedo prima dell'età pensionabile fino a un massimo di quattro anni. Per portare avanti questo doppio progetto, Carmen Reitano ha anche avviato una raccolta firme via web che di fatto riprende la proposta di legge presentata quattro anni fa dal presidente del Comitato per le pensioni della Camera.