Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 le spinte arrivano da organismi internazionali

Sarà per una politica italiana continuamente litigiosa o anche per via della perenne diffcoltà a far quadrare i conti pubblici ovvero a trovare le vie della crescita, ma la spinta al cambiamento arriva sempre più stesse dall'esterno. E anche in riferimento alle novità per le pensioni in cui, in maniera diretta o indiretta, gli organismi internazionali forniscono indicazioni, stimoli e strade da seguire se non, nell'ambito delle rispettive competenze, direttive ben precise. E anzi, è proprio dall'analisi della situazione globale a indirizzare le politiche nazionali o almeno a ricordare ai Paesi nazionali dove sta andando il mondo e di conseguenza cosa fare.

Novità per pensioni: attenzione alla globalizzazione

Fa riflettere come il Fondo monetario internazionale, spesso critico nei confronti delle aperture ai cambiamenti alle novità per le pensioni, abbia fatto presente che l'integrazione commerciale ha lasciato indietro una buona fetta di lavoratori ma si è tradotta anche in molti benefici e per questo va tutelate e rafforzata: non bisogna cedere alle pressioni protezionistiche. L'appello lanciato da Fondo monetario internazionale, Banca mondiale e Wto da Berlino è stato chiaro: sfide globali richiedono un'attenzione globale, una responsabilità globale e soluzioni globali. E non è un caso che adesso stia guardando con favore all'introduzione generalizzata dell'assegno universale.

L'integrazione commerciale viene ritenuto un potente strumento per accelerare la ripresa e migliorare gli standard di vita ovvero un motore di crescita della crescita globale. L'appello a difendere la globalizzazione è accompagnato anche dall'ammissione che gli effetti positivi degli scambi hanno tagliato fuori una parte della popolazione. Da qui la richiesta agli esecutivi di varare politiche per sostenere i redditi in calo anche attraverso la leva delle novità per le pensioni, troppo spesso trascurate in Italia, più per colpa dell'ascesa della tecnologia che per il commercio internazionale. È infatti l'automazione ad avere il maggiore impatto sugli occupati, soprattutto quelli meno qualificati.

La ricetta suggerita passa per l'istruzione, programmi di formazione ma anche aiuti più materiali, come quelli per la casa. In ogni caso, novità per le pensioni o altro, non c'è una ricetta valida per tutti, ogni Paese deve trovare la sua, spiegano gli organismi internazionali indicando in nuove politiche del lavoro la strada per mitigare gli effetti negativi che altrimenti rischiano di diventare più severi. Ma quale può essere la diretta conseguenza di questa presa di posizione così chiara e a tratti sorprendente? Non è da escludere che il Fondo monetario internazionale rivede la sua rigida posizione sulla necessità di aumentare l'età pensionabile perché collegata alla crescita delle probabilità di vita. Almeno per coerenza potrebbero arrivare indicazioni differenti sulle novità per le pensioni soprattutto in riferimento all'Italia, dove il sistema pensionistico è certamente tra i più rigidi in vigore nei Paesi della Comunità.