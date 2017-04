Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 quando atti finali, quando si potrà fare richiesta e approvazione pensi

L'appuntamento con gli atti finali delle novitÓ per le pensioni slitta dunque a dopo Pasqua, ma i tempi di implementazione non sono comunque immediati.

Tempo di attesa degli atti finali delle novità per le pensioni, quelli che riguardano mini pensioni e quota 41. Inutile girarci troppo attorno e non bastano le saltuarie promesse dell'esecutivo e degli esponenti della maggioranza sul rispetto del cronoprogramma. Il pacchetto di novità era da mettere in conto tra meno di 15 giorni, ma a oggi si procede di rinvio in rinvio. La conseguenza è presto detta: si va verso lo slittamento dei tempi di introduzione dei cambiamenti e il restringimento di quello concesso ai destinatari per valutare l'opportunità di avanzare la richiesta di accesso a questi nuovi strumenti e dunque di rivolgersi all'ente di gestione delle pensioni.

Novità per le pensioni: quando atti finali

L'appuntamento con gli atti finali delle novità per le pensioni slitta dunque a dopo Pasqua, ma i tempi di implementazione non sono comunque immediati perché occorre il via libera della magistratura contabile e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Insomma, bene che vada occorrono almeno 15 giorni supplementari e di conseguenza ipotizzare l'entrata in vigore già dal primo maggio appare impossibile. A questo punto il nuovo calendario delle pensioni potrebbe verosimilmente prevedere nel peggiore dei casi che le richieste possano essere avanzate subito dopo l'estate, tra settembre e ottobre con la conoscenza del responso da parte dell'ente di gestione delle pensioni, a cui spetta dunque l'onere di stilare la graduatoria tra dicembre e gennaio del prossimo anno. I tempi sono dunque decisamente lunghi e non immediati.

C'è poi uno scenario più morbido secondo cui potrebbe essere aperti i tempi di presentazione delle richieste di accesso alle mini pensioni, con o senza oneri, tra giungo e luglio con attesa a novembre per conoscere l'esito.

E attenzione alle richieste rifiutate: ultime notizie pensioni

Per ottenere le mini pensioni con oneri il lavoratore deve chiedere all'ente di gestione la certificazione dei requisiti previsti. Allo stesso ente spetta il compito di certificare e indicare l'importo di mini pensione minimo e massimo richiedibile. Il lavoratore avanza la richiesta con procedura online indicando l'istituto di credito e l'assicurazione che erogheranno importo e polizza. A questo punto l'istituto di credito valuta se concedere il finanziamento che può anche essere negato. Si tratta di uno dei passaggi più delicati di questa novità per le pensioni. Può succedere se ci sono esposizioni creditizie non pagate o scadute con sconfinamenti di 90 giorni. O se la somma delle mini pensioni con le altre rate è superiore al 30% della pensione. Ma anche se ha pignoramenti o processi di ricomposizione di debiti, se ha protesti a carico, se il richiedente è iscritto negli archivi della centrale rischi.

Come si ottiene la mini pensione

Per ottenere mini pensione il richiedente deve dunque avanzare richiesta all'ente erogatore in modalità telematica. Quest'ultimo verifica il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica l'importo minimo e quello massimo ottenibile. La richiesta di mini pensione non è revocabile, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge. Nella richiesta il beneficiario indica sia il finanziatore cui richiedere la mini pensione sia l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.