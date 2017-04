Auguri di Pasqua Felice e Serena, di pace e amore con frasi, video, immagini, cartoline per stupire chi si vuole bene

Sia che restiate a casa in famiglia, sia che partiate per una breve, ma preziosa vacanza, per Pasqua non potrete dimenticare di fare i vostri auguri di pace, amore e serenità alle persone più care

Una delle affermazioni che si ascolta più frequentemente in queste giornate che precedono la Santa Pasqua è quella che mette in relazione l’abitudine di trascorrere le festività pasquali anche lontano dagli affetti familiari, rispetto alla sacralità della famiglia che, almeno per quelli che vogliono rispettare la tradizione, rappresenta un punto fermo delle festività natalizie.

Sia che restiate a casa in famiglia, sia che partiate alla volta di accoglienti mete esotiche per trascorrere qualche meritato giorno di relax, non potranno mai mancare gli auguri per una Pasqua Felice e Serena. Auguri di pace e auguri d’amore, insomma e non potrebbe essere altrimenti in un giorno che celebra la vittoria della vita, della luce e della gioia. Alcuni sceglieranno di scrivere frasi ai propri cari o alle persone che si vuole raggiungere con un messaggio di speranza. Altri, soprattutto quelli che amano ‘smanettare’ sul web a caccia delle ultime novità in voga, sceglieranno i video, le immagini o le cartoline

Frasi di amore per augurare Pasqua Felice e Serena

La Pasqua è la Festa della Resurrezione. La giornata che, al di là delle convinzioni religiose, vuole celebrare la vittoria della vita contro la morte, della luce contro le tenebre, della gioia contro la tristezza. Un po’ come fa la primavera che restituisce colore ed allegria a un paesaggio ridotto ai minimi termini dal rigore della stagione fredda. Impossibile non emozionarsi con questi colori, impossibile non pensare e poi scrivere frasi di amore per augurare alle persone più care una Pasqua Felice e Serena.

Soprattutto in tempi come quelli che si vivono oggi la Pasqua assume un significato particolare. Auguri di Buona Pasqua a tutti quelli che sperano in un mondo migliore e che si rimboccano le maniche per migliorarlo. Ce c’è bisogno. Gioia, serenità e letizia. Queste sono le sorprese che ti auguro ti trovare quando apri le uova Buona Pasqua! Ti auguro di trascorrere tanti bei momenti da condividere con le persone a cui vuoi bene! Serena e buona Pasqua! Un giorno di pace per Cristo risorto l’ulivo e la palma ne fanno da volto, regalo a sorpresa per ogni bambino, e l’uovo che avrà anche il più birichino! Tanti auguri di Buona Pasqua. Un augurio affettuoso affinché la Pace e la Pura Gioia che la Pasqua dona al cuore restino ad illuminare ogni giorno della vostra vita. Buona Pasqua. È Pasqua. Rendiamo grazie a Cristo risorto per il meraviglioso dono della vita. Con l’augurio di una Pasqua piena di serenità. Pasqua non è un giorno qualunque, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua. Mi piacerebbe trovare un modo originale per augurarti Buona pasqua, ma credo che il mio pensiero e il mio affetto sincero bastino. Tanti auguri!!! La Pasqua è un giorno speciale… è stata creata per donare gioia e felicità a tutti. Spero con tutto il cuore che questo giorno doni gioia e felicità anche a te! La gioia di Cristo risorto scenda nel tuo cuore donandoti pace e serenità. Buona Pasqua!

Auguri di Pasqua con immagini per stupire chi si vuole bene

Avete mai provato a seguire strade alternative per fare gli Auguri di Pasqua in maniera innovativa ed originale? Se non ci avete mai pensato è bene iniziare a considerare che una delle opzioni che si stanno facendo strada anche in Italia è quella si selezionare le immagini più belle da condividere attraverso i social che possono essere utilizzate per stupire chi si vuole bene. Esistono alcuni siti che offrono, in maniera gratuita, alcuni spunti che potrebbero fare al caso vostro.

Alcuni li segnaliamo qui, ma il mare sterminato del web può riservare ancora tante sorprese. Tra i tanti ecco quelli che vi aiuteranno nel caso scegliate quest’alternativa: ebaumsworld.com, primarygames.com, foodnetwork.com, ignitermedia.com, adweek.com, funnyordie.com, videohive.net, jibjab.com, loyolapress.com, 123greetings.com.

Cartoline da dedicare per Pasqua

Inoltre, una variante altrettanto interessante, è quella di selezionare cartoline da dedicare per Pasqua ad amici, parenti o alle persone care. Anche in questo caso ci sono dei siti che vengono in soccorso a chi decide di usufruire di questa possibilità: mintprintables.com, stockphoto.com, depositphotos.com, vlhamlin.com, supercoloring.com, americangreetings.com, bluemountain.com, thebalance.com, kidsactivitiesblog.com, pearlmountainsoft.com.