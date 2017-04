Auguri di Pasqua messaggi e frasi idee pranzo e ricette Pasqua, Pasquetta, musei aperti e gratis Pasqua, Pasquetta Roma, Milano

Fervono i preparativi per le feste pasquali tra chi pensa a ricette gustose da portare in tavola per stupire amici e parenti e chi si prepara a partire per trascorrere un week end lontano da casa, tra luoghi dell’arte, all’insegna del divertimento e del relax, senza dimenticare messaggi e frasi pronte ad essere inviate per augurare una serena Pasqua ad amici e parenti.

Auguri di Pasqua aforismi, frasi, messaggi

Aforismi, frasi, messaggi, ma anche poesie da inviare poi tramite classici sms, tradizionali bigliettini o Whats app, email e Facebook: anche per Pasqua, come per ogni altra ricorrenza, è corsa alle parole più belle per augurare una felice Pasqua 2017 ad amici e parenti. E se c’è chi ha le idee già chiarissime su modi e parole per fare gli auguri, c’è chi ad oggi continua a scervellarsi per trovare il modo più bello, romantico, originale, divertente per augurare buona Pasqua. Per chi avesse bisogno di spunti e consigli, tra frasi, aforismi e poesie, proponiamo di seguito una serie di idee:

'Cristo è risorto. La Sua presenza si manifesta in ogni cosa vivente, in ogni insetto, in ogni foglia, nel canto degli uccelli. Cristo è vivo. La Sua mano guida il meraviglioso risveglio della natura a primavera e riempie di gioia i nostri cuori. Perché tu possa continuare a crescere nella gioia e nella grazia di nostro Signore Buona Pasqua. Auguri'; ‘Che la colomba pasquale volata da Noè con io ramoscello d'Ulivo nel becco voli per sempre nei nostri cuore per darci pace e serenità. Auguri di una Santa Pasqua’; ‘La Santa Pasqua è e sarà sempre un’occasione dove l’amore, la pace e la serenità si uniscono in nome di Gesù, nostro Salvatore. Auguri sinceri’; 'Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte. Se sei indifferente, accetta di rischiare: non sarai deluso. Se ti sembra difficile seguirlo, non avere paura, affidati a Lui, stai sicuro che Lui ti è vicino, è con te e ti darà la pace che cerchi e la forza per vivere come Lui vuole'; 'Sta per travolgerti una valanga di cioccolato, con una carezza ed un sorriso. Tanti auguri di buona Pasqua'; ‘La luce di Gesù risorto disperda le tenebre del cuore e dello spirito! Ti auguro di sentire sempre quella pace che dà serenità. Affettuosi auguri’; 'Se la Pasqua fosse un magico e colorato pennello, sicuramente il mondo sarebbe più bello. Ma per fortuna nel mio mondo tra le cose belle ci sei anche tu a illuminarmi la vita ogni giorno di più'; ‘Che la luce di Cristo risorto possa illuminare il cammino della tua vita, mille auguri di una serena Pasqua'; 'Dentro l'uovo di cioccolato quest'anno non troverai niente perchè il regalo più prezioso e bello che ti possa fare lo custodisco nel mio cuore, Buona Pasqua amore'; 'Ulivo significa Pace e spero che in questo giorno, come per tutti gli altri dell'anno, pace e serenità regnino nella vostra casa. Tanti auguri di buona Pasqua'.

Idee e ricette per pranzo di Pasqua

Chi ancora non avesse le idee chiare per le ricette da realizzare per i pranzi di Pasqua e Pasquetta potrà prendere spunto da qualche pietanza sotto riportata come idea da realizzare. Per il pranzo della domenica di Pasqua, si sa, sono immancabili piatti della più classica tradizione come carne e uova. Partendo dagli antipasti, si potrebbero preparare sfogliette croccanti con asparagi e uova, involtini di mozzarella e prosciutto filanti, uova sode ripiene di crema di tonno e maionese, tartine di ogni genere, torte salate farcite con Philadelphia, piselli e tonno, o pizze rustiche di carne.

Passando ai primi, immancabile la pasta con ragù di agnello, in alternativa si possono portare in tavole le classiche lasagne, magari con ragù bianco e pesto, per variare dalle classiche lasagne, o risotto al tartufo. Per quanto riguarda i secondi, rigorosamente a base di carne, si possono realizzare semplici e veloci agnello o capretto al forno con patate, o salsiccia in padella al vino accompagnata da verdure al forno (zucchine, peperoni e patate) con curry, o, ancora, arrosto ripieno o al latte. Per chi fosse alla ricerca di una ricetta originale, potrebbe realizzare un ottimo rollè di patate con mascarpone, broccoletti e salsiccia.

Per realizzare questa ricetta: lavate le patate e mettetele a bollire in acqua leggermente salata. In un'altra pentola mettete a bollire in acqua leggermente salata i broccoletti e nel frattempo fate rosolare in una padella grande olio e aglio (che dovrà esser tolto non appena dorato). Aggiungete, dunque, la carne delle salsicce e fatela rosolare a fuoco medio spezzettandola con un mestolo di legno. Sfumate con il Prosecco e lasciate cuocere a fuoco lento. Intanto scolate e asciugate bene i broccoletti e poi aggiungeteli in padella e fateli cuocere per 10 minuti, aggiungete il mascarpone ed eventualmente regolate di sale. Quando la pelle comincia a staccarsi e il loro interno è morbido, scolate le patate e fatele freddare. Poi passatele con lo schiacciapatate in una grossa ciotola, aggiungete la farina, le uova, la noce moscata, sale pepe e un pò di panna liquida e mescolate fino ad ottenere un impasto denso. Preparate un foglio di carta forno e ungetelo bene e stendete il composto di patate: steso il composto, versare il preparato di broccoletti, salsiccia e mascarpone. Arrotolate e chiudete il foglio di carta forno stringendovi dentro il rollè. Infornate a 180º per 20 minuti.

Musei aperti e gratis Pasqua, Pasquetta a Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli

Le città d’arte, finora, si confermano le mete preferite dagli italiani per trascorrere i giorni di Pasqua e Pasquetta e da Roma a Milano, Torino, Firenze e Napoli, si avrà l’occasione di visitare in tutta calma musei, alcuni anche gratis, e siti archeologici. Partendo dalla Capitale, domenica 16 e lunedì 17 aprile, per i giorni di Pasqua e Pasquetta, i musei resteranno aperti dalle 9 alle 13 ad eccezione del Palatino, aperto dalle 9 alle 14, Castel Sant’Angelo, 9-20, il Colosseo, 9-19 e l’Etruria Meridionale, 9-14. Rimarranno aperte anche Villa Adriana, Palestrina, Minturno, Sperlonga, Formia e Cassino dalle 9 alle 19 e Villa d’Este dalle 9 alle 18. A Milano, domenica 16 aprile di Pasqua si potranno visitare la Pinacoteca di Brera, dalle 9 alle 13, e il Cenacolo Vinciano, dalle 8 alle 13:45.

Spostandoci a Torino, a Pasqua e Pasquetta si potranno visitare il museo Egizio, dalle 9 alle 14; il Palazzo Reale, dalle 9 alle 1; il Castello di Moncalieri, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; il Castello di Racconigi e il parco, dalle 9 alle 18 e dalle 10 alle 17:30; il Castello di Agliè, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. A Firenze si potranno visitare gli Uffizi, la Galleria Palatina e la Galleria dell’Academia, dalle 8:30 alle 14; il Giardino di Boboli, dalle 9 alle 13; mentre altri Parchi e ville saranno aperti dalle 9 alle 18:30. Infine, a Napoli, il giorno di Pasqua si potranno visitare il Museo di Capodimonte; il Museo Archeologico; San Martino; Castel Sant’Elmo; Duca di Marfina e Villa Floridiana, Museo Pignatelli e Palazzo Reale, dalle 9 alle 13; il Parco di Capodimonte dalle 9 alle 18:30. Il giorno di Pasquetta, invece, Palazzo Reale e il Museo Archeologico resteranno aperti dalle 9 alle 14.