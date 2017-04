Auguri di Pasqua frasi divertenti, immagini simpatiche, video originali, foto più belle , messaggi di pace e amore

Conto alla rovescia per la Santa Pasqua e al passar del tempo aumenta anche il desiderio di elaborare il modo migliore per fare Auguri di Pasqua non omologati. Pensare di dover assolvere solo a un obbligo con gli auguri non è di certo il modo migliore per celebrare una ricorrenza religiosa così importante come la Pasqua.

Ecco perché sarebbe meglio farsi trasportare dalla propria creatività per mettere nero su bianco frasi divertenti che sicuramente lasceranno un segno nel cuore di chi riceve gli auguri. Per la maggior parte persone care, affetti familiari, amici, colleghi o semplici conoscenti.

I più moderni, o quelli che hanno semplicemente una maggiore affinità con internet e un pc potranno anche scegliere immagini simpatiche, video originali o foto più belle, da condividere anche sui social nel caso in cui non ci sia l’opportunità di inviarli direttamente al destinatario. Un modo semplice, ma molto gradito per inviare il proprio messaggio di pace e di amore.

Auguri di Pasqua con frasi divertenti

Non c’è modo migliore per festeggiare una ricorrenza come la Pasqua di utilizzare il sorriso. La Resurrezione di Gesù che ha sconfitto la morte, che ci si creda oppure no, è un segnale di speranza e di gioia. Di conseguenza anche scrivere frasi di Auguri di Pasqua divertenti potrebbe essere il modo migliore per testimoniare la propria vicinanza alle persone più care.

Potrai diventare anche sofisticata ma al gusto delle uova di cioccolata non potrai mai rinunciare. Auguri di Buona Pasqua.

Vorrei tanto apprezzare le cose semplici quest’anno però qualcosa mi dice che inizierò a Pasqua dell’anno prossimo. Papà perché non mi regali quello scooter che ti chiedo da tanto? Ah e già che ci sei, Auguri di Buona Pasqua.

Ci ho provato ma non sono riuscito ad entrare nell’uovo di Pasqua per farti una sorpresa. Accontentati di quella che uscirà adesso. Buona Pasqua.

Volevo farti i miei migliori auguri di Buona Pasqua, ma l’uovo che volevo regalarti l’ho mangiato già tutto.

Con l’augurio sentito di essere il tuo uovo di Pasqua preferito. Buona Pasqua.

Sai cosa ho trovato nel mio uovo di cioccolato? Una sorpresa speciale: la tua amicizia. Buona Pasqua.

Serene Pasqua con l’augurio che ogni giorno sia la resurrezione dei valori umani.

Auguri di Pace, armonia, serenità e amore. Buona Pasqua a te e alla tua famiglia.

La Pasqua è un momento di riflessione e di gioia, un’occasione per liberarci di tutti i nostri dubbi e ritrovare nuova fiducia.

Il Signore Risorto sia luce ai tuoi passi e sostegno nel lungo cammino della vita, con l’augurio che tu possa trascorrere una felice e gioiosa Pasqua.

Video originali e immagini più belle per fare Auguri di Pasqua

Da qualche anno si è diffusa anche in Italia l’abitudine di condividere video originali e le immagini per fare gli Auguri di Buona Pasqua. Chi non vuole rinunciare a fare gli auguri utilizzando queste opportunità può cercare quei siti che offrono gratuitamente la possibilità di scaricare video o immagini che potrebbero fare al caso vostro e che possono essere condivisi anche sui social, Facebook o Whatsapp, per esempio.

Tra i tanti che si possono trovare in Rete per i video più originali ci sono mintprintables.com, istockphoto.com, vlhamlin.com, supercoloring.com, kidsactivitiesblog.com, depositphotos.com, americangreetings.com, bluemountain.com, thebalance.com, pearlmountainsoft.com. Per le immagini invece si può provare con funnyordie.com, videohive.net, jibjab.com, ignitermedia.com, adweek.com, 123greetings.com, loyolapress.com, ebaumsworld.com, primarygames.com, foodnetwork.com.

Messaggi di pace e amore per Pasqua

Il sacrificio di Gesù, la sua Passione e poi la Morte e Resurrezione rappresentano, per chi crede, la testimonianza più grande dell’amore del Figlio di Dio nei confronti dell’umanità. L’amore è un sentimento nobile, spesso trascurato a causa di una vita che costringe non di rado a sostenere ritmi infernali e dimenticare che, per fortuna, esiste anche altro. La Pasqua è il momento migliore per inviare messaggi di pace e di amore alle persone care.

Gesù salutando gli Apostoli dopo la Resurrezione disse: “Pace a voi”. Ed è l’augurio di amore che voglio dedicare anche a voi in occasione della Santa Pasqua.

Ti auguro che la tua vita venga rinnovata dalla Resurrezione di Gesù. Che la sua Luce non ti abbandoni per un solo giorno della tua vita.

L’amore sia il valore più importante in questa Pasqua. Tanti auguri

Dolce profumo di primavera, di nuova vita. Nell’aria un vento d’amore, che farà sbocciare nuova speranza nei cuori. Buona Pasqua!

La Pasqua va sentita, vissuta, ed è solo quando il cuore entra in dolce sintonia con la mente che i nostri auguri per gli altri si riempiono di significato spirituale. Buona Santa Pasqua a tutti!

Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso anche a chi l’ha perso da tempo

Che questa Pasqua, primavera di vita, sia foriera di infinita speranza e letizia per le menti ed i cuori. Buona Pasqua!

Che questa domenica di Pasqua possa portare pace e serenità a chi soffre e avvolgere con un abbraccio di gioia te ed i tuoi familiari

Ascolta il suono delle campane e pensa al giorno speciale che è oggi. Che il Signore porti nella tua casa tanta serenità. Auguri!

Oggi è un giorno speciale. Le campane suonano a gloria perché è risorto il Signore. Gesù è rinato per portare pace e amore. Auguri!