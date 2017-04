Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni delusioni e speranze dagli iter economici

Se fino a qualche giorno fa i nuovi iter economici rappresentavano l’ultimo spiraglio di speranze di realizzazione effettiva di importanti e ulteriori novità per le pensioni, ad oggi, stando quanto riportano le ultime notizie, torna a farsi sentire la delusione per le mancate attese misure, a partire proprio dalle novità per le pensioni. All’indomani della definizione delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che dovrebbero entrare in vigore dal prossimo mese di maggio, anche se sono ancora attesi gli atti finali ufficiali, si diceva che esecutivo e forze sociali fossero pronti ad avviare un momento successivo di analisi per l’attuazione di ulteriori novità per le pensioni che sarebbero potute rientrare nel nuovo iter economico e finanziario, anche se non nella prima stesura visti i tempi brevi. E’ stata, infatti, presentata qualche giorno fa e certo non ci sarebbe stato per definire ulteriori novità per le pensioni da inserirvi.

Delusione per novità per le pensioni nei nuovi iter economici

Ma le ultime notizie di oggi fanno dubitare di un loro possibile inserimento anche nelle successive stesure. Il motivo è semplice: i conti presentati sono stati molto generici ma mancano ancora le disponibilità effettive per pensare a introdurre nei nuovi iter economici quelle novità per le pensioni tanto richieste e attese come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; novità per le pensioni per i giovani; novità per le pensioni di modifiche del sistema delle probabilità di vita.

Tra le misure già presentate e quelle annunciate, in base a conti e numeri, le novità per le pensioni ulteriori non figurano comunque. Nessun accenno è stato, infatti, fatto a novità per le pensioni di quota 100, nulla per la quota 41 per tutti. Si è parlato, come ci si aspettava, di taglio delle imposte su occupazione, si è parlato di un duplice assegno universale nei diversi iter economici, sia come estensione dell’attuale assegno di contrasto all’indigenza, sia per tutti, ma non è stato fatto riferimento a ulteriori possibili novità per le pensioni. La riflessione da fare è che se, probabilmente, ci fossero stati i soldi, anche da ipotizzare per un secondo momento, qualche annuncio in merito a ulteriori novità per le pensioni avrebbe potuto essere fatto, ma tra rilancio di investimenti, piano privatizzazioni, ridotto, revisione delle detrazioni fiscali, nulla è stato detto in merito alla questione pensionistica. E si tratta, come ben immaginabile, di una mancanza che ha suscitato non poca delusione.

Speranze per novità per le pensioni nei nuovi iter economici

La speranza, però, è che la tendenza del silenzio sulle novità per le pensioni si inverta con possibili cambiamenti che deriverebbero soprattutto dal rilancio di nuove elezioni politiche subito. Considerando, infatti, che in tal caso, maggioranza ed esecutivo cambierebbero è chiaro che ogni provvedimento al momento annunciato potrebbe essere completamente cambiato, aprendo anche a possibili importanti novità per le pensioni. E si tratta di una strada che potrebbe essere confermata proprio dal fatto che misure come profonde novità per le pensioni, come quota 100 o revisione delle probabilità di vita, o revisione dell’Irpef sono idee rilanciate all’attuale maggioranza e che riprese in vista di nuove elezioni consentirebbero certamente di riconquistare fiducia, consensi, elettori e voti. E a quel punto non potrebbero non essere attuate.