Aguri di Pasqua messaggi, frasi pensieri tra tradizione e originalità, per lavoro e amicizia e musei aperti e gratis Roma, Napoli,

OriginalitÓ o tradizione? Due strade diverse, ma ugualmente percorribili ed efficaci, per fare Auguri di Buona Pasqua per lavoro o per amicizia. L'importante Ŕ celebrare degnamente la Resurrezione

Frasi tra originalitÓ e tradizione per la Santa Pasqua e musei aperti e gratis per trascorrere la Pasqua 2017

Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Un proverbio che rappresenta la bussola per quelli che sceglieranno di trascorrere la Santa Pasqua lontano dal proprio luogo di origine. Questo non significa che nella giornata della Resurrezione del Signore Gesù Cristo non ci sarà il tempo di ideare messaggi, frasi e pensieri da scrivere e da inviare ai colleghi di lavoro con amicizia anche sospesi tra tradizione e originalità. E se la meta prescelta è una città d’arte, non si potrà evitare di visitare i musei che rimarranno aperti e gratis nelle principali capitali della cultura italiane come Roma, Napoli, Torino, Milano e Firenze.

Frasi di Auguri di Pasqua tra tradizione ed originalità

Sembra di essere tornati indietro nel tempo all’epoca futurista quando gioventù e velocità erano le direttive sulle quali si innestava lo sviluppo della società italiana. C’è chi preferisce però la calma delle tradizioni e la saggezza che solo un’età adeguata può fornire a sufficienza. Una dicotomia che può trasferirsi anche sul modo di scrivere frasi di Auguri di Pasqua. Sospese tra tradizione ed originalità:

Per Pasqua festeggiamo l’amore che Dio ci ha donato. Auguri di Buona Pasqua. Possa tu godere dell’amore e della Grazia del Signore Gesù Risorto in questo giorno speciale e per tutta la tua vita. Buona Pasqua Buona Pasqua. Con l’augurio che quest’anno possa essere davvero una Pasqua di rinascita per tutti voi. La Pasqua è un momento di riflessione e di gioia, un’occasione per liberarci di tutti i nostri dubbi e ritrovare nuova fiducia. Per te, l’augurio che Pasqua possa rinnovarti e rafforzare la tua fede nel Signore. Buona Pasqua anche a te fratellino mio. Sei un pulcino bello e spero che la vita ti riservi sempre il massimo. Santa Pasqua. Con l’augurio che il miracolo della Pasqua possa toccare le vostre vite e la vostra casa Pasqua, la festa della gioia. Perché in questo periodo di gioia, il tuo cuore possa aprirsi a nuove dolcezze Buona Pasqua Buona Pasqua ed i migliori auguri per una stagione di dolci scoperte. È Pasqua il momento perfetto per augurarti tanta felicità! Buona Pasqua ed i migliori auguri per una meravigliosa primavera Ti auguro un Pasqua piena di gioia. Auguri.

Musei aperti e gratis a Roma e Napoli

Una rapida carrellata sui musei aperti e gratis a Roma e Napoli. Due città così simili eppure così diverse che offrono ai propri visitatori la possibilità di godere di un vero e proprio museo a cielo aperto e di panorami e scorci paesaggistici che tutto il mondo ci invidia.

Roma

Colosseo e Foro Romano - Palatino

Museo nazionale Romano

Galleria Borghese - prenotazione obbligatoria

Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia

Galleria Nazionale Arte Moderna

Museo Boncompagni Ludovisi

Museo HC Andersen

Museo M. Praz

Galleria nazionale d'Arte Antica Palazzo Barberini

Galleria nazionale d'Arte Antica Palazzo Corsini

Galleria Spada

Museo nazionale di Palazzo Venezia

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

Museo nazionale d'Arte Orientale “G. Tucci”

Museo nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”

Museo nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari

Museo nazionale dell'Alto Medioevo

Museo nazionale degli Strumenti Musicali

Scavi di Ostia Antica

Museo Ostiense

Terme di Caracalla

Mausoleo di Cecilia Metella

Villa dei Quintili

Santa Maria Nova sull'Appia Antica

Villa Adriana a Tivoli

Villa d'Este a Tivoli

Napoli

Castel Sant’Elmo - Telefono: 0812294401 - 848800288

Certosa di San Martino - Telefono: 0812294541

Complesso termale di via Terracina - Telefono: 0815529002 oppure 3384031994

Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Telefono: 0814422149 oppure 0814422111

Museo del Novecento - Telefono: 0812294401

Museo della Ceramica Duca di Martina - Telefono: 0815788418

Museo di Capodimonte - Telefono: 0817499111 oppure 081749915 oppure 081848800288

Museo di San Martino - Telefono: 0812294541

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes - Telefono: 08176123560039 oppure 081669675

Palazzo Reale di Napoli - Telefono: 0815808111 oppure 081400547 biglietteria numero verde 081848800288

Parco di Capodimonte - Telefono: 0817410080 oppure 0815808278

Parco e Tomba di Virgilio - Telefono: 081669390

Villa Floridiana - Telefono: 0815788418

Villa Pignatelli - Telefono: 0817612356 oppure 081669675

Musei aperti a Torino Milano Firenze

Tante le possibilità di trovare i musei aperti e varie iniziative culturali a Torino, Milano e Firenze.

Torino

Gam. Domenica: dalle 10.00 alle 18.00. Lunedì: dalle 10.00 alle 18.00

Musei Reali. Domenica: dalle 8.30 alle 19.30. Lunedì: dalle 8.30 alle 19.30

Mao. Domenica: dalle 11.00 alle 19.00 Lunedì: dalle 10.00 alle 18.00

Museo Egizio. Domenica: dalle 9.00 alle 21.00. Lunedì: dalle 9.00 alle 18.30

Mauto Domenica: dalle 10.00 alle 19.00 Lunedì: dalle 10.00 alle 19.00

Museo del Risorgimento Domenica: dalle 10.00 alle 18.00. Lunedì: dalle 10.00 alle 18.00

Borgo Medievale. Domenica: dalle 10.00 alle 18.00. Lunedì: dalle 10.00 alle 18.00

Borgo Medievale. Domenica: dalle 10.00 alle 18.00. Lunedì: dalle 10.00 alle 18.00

Palazzo Madama. Domenica: dalle 10.00 alle ore 18.00. Lunedì: dalle 10.00 alle ore 18.00

Pinacoteca Agnelli. Domenica: dalle 10.00 alle 19.00. Lunedì: dalle 10.00 alle 19.00

Planetario di Torino. Domenica: dalle 14.30 alle 19.30

Info: Il Museo dell’Astronomia e il Planetario “Infini.to” di Torino

Basilica di Superga. Domenica: dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Lunedì: dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00

Info: La Basilica di Superga

Info: La Basilica di Superga

Juventus Stadium. Domenica: dalle 10.00 alle 19.30. Lunedì: dalle 10.00 alle 19.30

Museo della Sindone Domenica: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Lunedì: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Museo Lombroso. Lunedì: dalle 10.00 alle 18.00

Fondazione Accorsi. Domenica: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Lunedì: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Pinacoteca Albertina. Domenica: dalle 10.00 alle 18.00. Lunedì: dalle 10.00 alle 18.00

Milano

Nelle giornata di domenica e lunedì Palazzo Reale resta per esempio aperto dalle 9.30 alle 19.30. Tra le mostre: Haring About Art, Manet e la Parigi moderna, I Santi d’Italia e l’esposizione fotografica del settimo Prix Carmignac di Fotogiornalismo Lybia: A Human Marketplace.

Alla Pinacoteca di Brera è di scena invece il Quarto dialogo attorno a Lotto a sul tema del ritratto. Da non dimenticare neanche la collaborazione con l‘Università Bicocca che ha dato luogo alla mostra Body and Soul. Mudec, il Museo delle Culture: Chinamen - Un secolo di cinesi a Milano, Kandinskij, il cavaliere errante e l’archeologica Dinosauri. Giganti dall’Argentina.

Firenze

Museo di Palazzo Vecchio

Museo Novecento

Santa Maria Novella

Museo Stefano Bardini

Cappella Brancacci

Fondazione Salvatore Romano

Museo Bigallo

Museo del Ciclismo Gino Bartali