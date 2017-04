Auguri di Pasqua divertenti, Auguri di pace e amore, Auguri religiosi, tradizionali o Auguri moderni a chi si vuole bene

Tante possibilità per gli Auguri di Pasqua. E tanti i modi per essere originali e rispettare i destinatari. Per questo si può scegliere auguri divertenti, di pace e amore, religiosi o tradizionali

Non solo auguri divertenti, ma anche di pace e amore, religiosi, tradizionali e moderni per la Pasqua 2017

La Pasqua è una festa religiosa che arriva a conclusione della Settimana Santa. Giornate ricche di riti e tradizioni che culminano nelle iniziative del Venerdì Santo, nel quale si commemora, spesso con processioni molto seguite da fedeli, curiosi e turisti, la Passione e la Morte di Gesù sul Golgota. Giornate emozionanti quindi che preparano il terreno per la domenica di Pasqua che arriva a cancellare la tristezza per dare spazio alla felicità e alla gioia.

Proprio per questo si può valutare la possibilità di scrivere frasi di Auguri di Pasqua divertenti che potrebbe rivelarsi un modo originale per dimostrare la propria vicinanza alle ai destinatari degli auguri. Non potranno mancare gli auguri di pace e di amore nella ricorrenza che fa proprio di questi sentimenti i propri caposaldi.

Le persone che presentano una sensibilità religiosa più pronunciata potrebbero invece preferire gli auguri religiosi, in ossequio alla tradizione. Oppure, al contrario basterà pensare ad auguri moderni da condividere con chi si vuole bene.

Auguri di Pasqua divertenti e di pace e amore

Perché non pensare a frasi di Auguri di Pasqua divertenti? Connotare in questo modo i messaggi di pace e di amore che potreste inviare ai vostri cari potrebbe essere una scelta apprezzata e indovinata.

Pace e amore Buona Pasqua ed i migliori auguri per una meravigliosa primavera Per Pasqua, con l'augurio che questa Festa possa rinnovare in te la fiducia, la speranza e la gioia. Per te, in occasione della Pasqua Perché la gioia della risurrezione di Cristo possa vivere oggi e per sempre nel tuo cuore Tanti auguri Pensando a te, per Pasqua A te e ai tuoi cari, l'augurio di potere godere dei meravigliosi doni della Pasqua. È Pasqua. Rendiamo grazie a Cristo risorto per il meraviglioso dono della vita. Con l'augurio di una Pasqua piena di serenità Un augurio per Pasqua. La gloria del Signore rinnovi le tue speranze, la tua fede e la tua gioia. Buona Pasqua Perché lo spirito della Pasqua ti aiuti a trovare la gioia nelle piccole cose e ti doni la fede nel Signore che ha dato la vita per la nostra salvezza. Buona Pasqua La Pasqua è un momento di riflessione e di gioia, un'occasione per liberarci di tutti i nostri dubbi e ritrovare nuova fiducia. Per te, l'augurio che Pasqua possa rinnovarti e rafforzare la tua fede nel Signore. Un Pasqua Serena a te che sembri un pulcino uscito dall'uovo di cioccolata.

Auguri religiosi e tradizionali per la Pasqua

È vero che anche la Pasqua non fa eccezione e l’aspetto religioso, deve giocoforza convivere con quelli molto più secolari. Eppure a livello internazionale si assiste a un ritorno prepotente della spiritualità anche grazie agli insegnamenti di Papa Francesco che sta recuperando alla fede tante ‘pecorelle smarrite’. Per queste persone gli Auguri per la Pasqua più adeguati senza dubbio, sono quelli con più alti contenuti religiosi e tradizionali.

Che il Signore Gesù risorto possa portare serenità e gioia a tutti voi. Auguri sinceri. Spero che questo Santo giorno porti pace e perdono per tutti. Lo Spirito del Cristo risorto sia per voi un’ancora di salvezza per trascorrere una vita serena e piena di armonia. Buona Pasqua. Che la gioia di Cristo risorto scenda nel tuo cuore donandoti nuova speranza, pace e serenità. Auguri!!! Che la colomba pasquale volata da Noè con il ramoscello d’Ulivo nel becco voli per sempre nei nostri cuori per darci pace e serenità. Auguri di una Santa Pasqua. Le giungano i nostri più sentiti auguri di una Serena e Santa Pasqua. La luce di Gesù risorto possa scacciare via le tenebre del cuore e dello spirito. Ti auguro di sentire sempre quella pace che solo il Cristo Redentore sa donare. Affettuosi auguri pasquali. Vi auguro pace e serenità non solo in questo giorno ma per tutto l’anno e nella vostra casa. Auguri di Buona Pasqua. Pasqua, la festa della gioia. Perché in questo periodo di gioia, il tuo cuore possa aprirsi a nuove dolcezze Buona Pasqua. Che lo spirito della Santa Pasqua ti aiuti a trovare la gioia nelle piccole cose e ti doni la fede nel Signore che ha dato la vita per la nostra salvezza. Buona Pasqua!

Auguri di Pasqua moderni a chi si vuole bene

Per gli altri ecco una selezione di Auguri di Pasqua più moderni da inviare a chi si vuole bene tratta dalla vasta raccolta di frasi che Businessonline ha messo insieme per voi.

Che quest’uovo di Pasqua rappresenti per voi pace, armonia, serenità e amore. Auguri sinceri a tutta la famiglia. Le giungano i nostri più sentiti auguri di una serena e pacifica Pasqua. Sinceri Auguri di Buona Pasqua a te e alla tua famiglia. Buona Pasqua, con l’augurio che questa Festa possa rinnovare in te la fiducia, la speranza e la gioia. Sicuri che la Santa Pasqua porterà pace e amore nel vostro cuore, vi preghiamo di accettare i nostri più sentiti auguri di buona Pasqua di Resurrezione. Vi giungano i nostri più sentiti auguri di una Santa, serena e gioiosa Pasqua. Il mio augurio per la giornata di oggi è che sia un giorno di grande serenità. Buona Pasqua 2017. Che questi fiori pasquali possano testimoniare il nostro comune sentimento di pace e di amicizia. Nell’augurarvi Buona Pasqua rinnoviamo nello Spirito della festa il nostro desiderio di conciliazione e di amicizia. Auguro a lei e alla sua famiglia una felice Pasqua con la speranza che lo spirito pasquale vi accompagni nei giorni a venire.