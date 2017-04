Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 sono solo tre fra tante mancanze, errori, fallimenti

Mancano ancora importanti novità per le pensioni ma non si tratta delle uniche mancante e scelte errate: gli altri provvedimenti fallimentari

Mentre si avviano ad entrare in vigore le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ancora con troppi paletti e ancora sperimentali, si continua a discutere delle ulteriori novità per le pensioni che sarebbero decisamente necessarie. Cresce, infatti, l’urgenza, così come la richiesta, di revisione dell’attuale sistema, troppo rigido, e che continua a creare problemi e difficoltà: ne sono un esempio l’andamento dell’occupazione giovanile, decisamente ferma, e le tragedie sul lavoro, tra morti e incidenti, che coinvolgono quasi sempre lavoratori in età avanzata, magari impiegati in attività faticose, che dovrebbero essere già in pensione ma che sono costretti a rimanere a lavoro a causa delle attuali norme pensioni.

Mancanze di novità per le pensioni ma non solo

La mancanza di attuazione delle importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri o revisione del meccanismo delle probabilità di vita strettamente agganciato all’aumento dell’età pensionabile, è accompagnata da quelle che vengono considerate le ulteriori decisioni sbagliate in merito alle pensioni, vale a dire le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che, a detta di molti, non porteranno alcun beneficio e che, come riportano le ultime notizie, continuano ad essere fortemente criticate perché poco convenienti e vantaggiose e perché favoriscono soprattutto gli istituti di credito più che i lavoratori. Queste novità per le pensioni che si avviano ad essere catalogate come ennesimi errori sono solo le ultime tra le tante già compiute dal precedente esecutivo e tra i provvedimenti fallimentari approvati.

Ulteriori decisioni errate e fallimentari ma nulla per importanti novità per le pensioni

Mentre continuano ad essere rimandate quelle profonde novità per le pensioni che potrebbero rivelarsi decisamente importanti per un rilancio dell’economia, attraverso nuova spinta a occupazione giovanile e produttività e consumi, sono stati finora approvati da esecutivo precedete e attuale maggioranza interventi che non hanno contribuito come si sperava. Stiamo parlando di misure come:

la staffetta generazionale, che, stando alle stime, avrebbe dovuto portare migliaia di persone a lasciare anzitempo la propria occupazione, ma che è stata in realtà richiesta solo da 200 persone; attesa parità per la pensione tra maschi e femmine, provvedimento richiesto al nostro Paese dalla Comunità senza il quale si rischia una pesante sanzione, ma per cui non è ancora stato fatto nulla di concreto; errori nelle scelte per incrementare l’occupazione, tali considerati anche dall’Agenzia dei Conti comunitaria che ha attestato come le novità messe in atto per dare uova spinta all’occupazione non siano in realtà servite; mancata revisione degli sprechi, sia per quanto riguarda alcune tipologie di pensioni che avrebbero dovuto essere tagliare e riviste, sia per quanto riguarda le truffe inerenti le stesse pensioni, ma in generale anche su diversi altri conti e settori; taglio dell’imposte sull’occupazione, misura riproposta per il nuovo iter economico e finanziario ma che, alla luce delle ultime notizie su una occupazione decisamente bloccata, non avrebbe senso, perché non c’è una occupazione per cui tagliare imposte.

In merito a quest’ultimo provvedimento, in queste ultimissime settimane, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe preso il posto delle eventuali ulteriori novità per le pensioni che forze sociali ed esecutivo avrebbero dovuto iniziare a discutere in vista di un momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni che, si sperava, fossero inserite nel nuovo documento di programmazione economiche, nelle sue prossime bozze chiaramente.

Ma sembra che a fronte delle novità per le pensioni, ancora una volta, l’esecutivo possa scegliere di dar priorità ad un altro intervento, che sarebbero proprio la riduzione delle imposte sull’occupazione, misura che, secondo le ultime notizie, costerebbe ben 15 miliardi di euro e molto meno servirebbe per novità per le pensioni di quota 100, circa 7 miliardi di euro, e novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere, circa 5 miliardi di euro. Perché allora continuare a preferire sempre altre misure alle novità per le pensioni, pur meno costose e anche molto più vantaggiose per un rilancio concreto dell’occupazione giovanile?