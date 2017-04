Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Marcon, Brunetta, Fracassi

All’indomani della presentazione della prima stesura del nuovo documento di programmazione economica le ultime notizie non sono certo state di soddisfazione: si parla, infatti, di misure relative e di conti decisamente generici, nonostante il responsabile del Dicastero dell’Economia abbia chiaramente spiegato che ulteriori dettagli e chiarimenti sulle approssimative misure annunciate saranno resi noti di volta in volta. Ma si tratta di un annuncio e parole che non hanno contribuito affatto a placare le critiche dai diversi esponenti degli schieramenti politici che avrebbero voluto vedere nel nuovo documento altri interventi.

Le ultime affermazioni di Marcon e impatto sulle novità per le pensioni

Giulio Marcon, presidente del gruppo di Sinistra Italiana a Montecitorio, è tra coloro che ha invitato lo stesso ministro dell'Economia a fare di più nel nuovo iter economico, per traghettare verso una reale svolta della crescita italiana. Secondo Marcon, infatti, i buoni propositi, gli annunci e le ultime notizie sugli indicatori di benessere non bastano per parlare di un buon documento economico, se poi continuano ad esserci misure, come la riduzione delle imposte sul lavoro, che si preannunciano già fallimentari e si continua a parlare di stime di crescita dell’economia che, sappiamo bene, sono decisamente troppo ottimistiche tanto da risultare quasi una ennesima presa in giro. Ciò che secondo Marcon si dovrebbe in realtà fare dovrebbe essere puntare su provvedimenti concreti, possibili grazie alla reale disponibilità di budget, e davvero convenienti per la crescita, non per l’esecutivo.

E la stessa Sinistra Italiana, come riportano le ultime notizie, avrebbe rilanciato su particolari misure da inserire nel nuovo documento, come definizione di un nuovo piano di spinta occupazione, rilancio degli investimenti, misure di sostegno all’indigenza, diritto all’istruzione, misure che, come messo a punto dalla stessa Sinistra Italia, potrebbero tranquillamente essere finanziate bloccando il fiscal compact o riducendo la spesa militare e per le grandi opere, o colpendo i privilegi. Tra questi rientrerebbero anche le ricche pensioni delle alte cariche istituzionali. Ma solo attraverso queste misure si riuscirebbero a recuperare quei soldi necessari per attuare importanti misure positive per tutti, tra cui rientrerebbero anche quelle importanti novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti, che verrebbero inserite nel nuovo piano di rilancio dell’occupazione.

Le ultime affermazioni di Brunetta e conseguenze per novità per le pensioni

Critiche alla prima bozza del nuovo documento di programmazione economica anche da Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, che ha parlato di grande confusione e minestrone, affermando che si tratta di una manovra insistente, senza contenuto e che sembra tralasciare del tutto quelle misure di aiuto e assistenza e quelle novità per le pensioni che, invece, sarebbero importanti e necessarie proprio per sostenere rilancio dell'occupazione e crescita dell'economia del nostro Paese, così come nulla è stato fatto in riferimento a misure per dare spinta a consumi e investimenti.

Le ultime posizioni di Fracassi e impatto su novità per le pensioni

Anche per Gianna Fracassi della Cigl. documento economico e manovra correttiva sono ancora molto confusi, mancano provvedimenti con testi certi di riferimento, pur se suscettibili di cambiamento in corso d'opera. Ritiene che sia sbagliato non fornire tutti i dettagli relativi ai provvedimenti perchè non permettono di fare una valutazione complessiva dei programmi di lavoro. Soddisfazione è stata espressa per il rinnovo dei contratti per gli statali anche se,anche in tal caso, bisogna trovare ancora concretezza nei conti.

Sulle politiche messe in campo per il rilancio dell'occupazione, secondo la Fracassi, non sono sufficienti per superare lo stallo attuale. Servono provvedimenti diversi per rilancio di occupazione e crescita che potrebbero ritrovarsi nelle misure di carattere cosiddetto espansive che, però, non ci sono, dagli investimenti pubblici, minimali, al taglio delle imposte sulle occupazione preferito alle novità per le pensioni più profonde, ma che in realtà potrebbe essere errato e cui sarebbe meglio preferire novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti di revisione dell'attuale sistema.