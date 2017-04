Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Alfano, Bersani, Orfini

All’indomani della presentazione del nuovo documento di programmazione economica, sembrerebbe prospettarsi una crisi dell’esecutivo, che potrebbe acuirsi dopo le primarie del centrosinistra, in programma tra poco più di 10 giorni, e che potrebbero portare anche alla caduta reale dell’attuale esecutivo con conseguenti elezioni subito. Ci si ritrova, stando alle ultime notizie, ad una sorta di bivio: andare ad elezioni politiche prima o continuare a sostenere l’attuale esecutivo fino alla sua naturale scadenza con voto nel 2018. Molto dipenderà dalle mosse che tanto lo stesso esecutivo quanto la maggioranza faranno, tra provvedimenti da portare avanti ed eventuali appoggi per l’esecutivo.





Le ultime posizioni di Alfano e conseguenze per novità per le pensioni

Il ministro Angelino Alfano, alla guida del nuovo schieramento di Alternativa Popolare, sempre pronto a sostenere l’attuale esecutivo, dopo la presentazione del nuovo documento di programmazione economica, ha chiaramente detto di essere pronto a lasciare l'esecutivo. Alfano ha chiaramente affermato che se quest'anno sarà impiegato per fare dietrofront sui provvedimenti strutturali presentati e sempre più necessari, allora l'esecutivo non potrà contare su Ap. Tra le priorità spesso ribadite da Alfano aiuti alle famiglie, importanti per dimostrare ai cittadini attenzione ai loro reali bisogni, e ulteriori novità per le pensioni che servirebbero per un contestuale rilancio dell’occupazione giovanile, necessaria per dare nuova spinta all’economia.

Le ultime affermazioni di Bersani e impatto su novità per le pensioni

Pierluigi Bersani di Mdp ha, al contrario, affermato di essere disposto a sostenere l’esecutivo se le misure da portare avanti saranno modificate e presentando contestuali nuovi provvedimenti. Bersani, dunque, dalla parte dell’esecutivo ma solo se quest’ultimo sarà disposto a valutare ulteriori proposte da parte del nuovo Mdp. Non è detto, dunque, che il sostegno dall’attuale esecutivo da parte di Alfano sia certamente garantito. Secondo quanto riportato dalle ultime notizie relative alle recenti affermazioni di Bersani, l’impegno dell’esecutivo dovrebbe innanzitutto concentrarsi sugli aiuti alle famiglie, sulle misure di assistenza e sulle novità per le pensioni profonde, strettamente collegate al rilancio dell’occupazione e che in questo particolare momento in cui l’Italia risulta decisamente in difficoltà risulterebbero decisamente vantaggiose per sostenerne un nuovo sviluppo.

Le ultime affermazioni di Orfini e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, Matteo Orfini, tra i fedelissimi dell'ex premier, anch’egli contrario al nuovo piano di privatizzazioni e all’aumento delle tasse, così come ad altre misure considerate impopolari che l’esecutivo avrebbe voluto presentare, ha ben accolto a presentazione del nuovo documento economico, ringraziando anche il premier per aver accolto le richieste presentate dalla maggioranza, evitando quei provvedimenti che avrebbero potuto spostare i consensi verso gli altri schieramenti politici, aprendo alla possibilità di rilanciare la crescita senza la necessità di aumentare le tasse. La sua posizione particolarmente vicina ancora all’ex premier potrebbe portarlo a sostenere elezioni subito che, come ormai ben sappiamo, rappresenterebbero una buona occasione di rilancio delle importanti novità per le pensioni, come quota 100 o di revisione delle probabilità di vita, o di quota 41 per tutti, molto vantaggiose per l’avvio di un nuovo ciclo economico positivo.