Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 assunzioni non aumentano con revisione imposte se pensioni bloccano

La nuova misura proposta di nuova riduzione delle imposte per le nuove assunzioni, che nel nuovo iter economico e finanziario, potrebbe sostituire, stando a quanto riportano le ultime notizie, le importanti novità per le pensioni tanto sperate, da quota 100 a quota 41 per tutti, non si preannuncia come intervento vincente per un rilancio del lavoro giovanile se comunque non si attuano anche novità per le pensioni profonde e la crisi attuale inizia effettivamente ad attenuarsi. E’ chiaro ormai che le negative condizioni economiche generali del nostro Paese e la mancanza di importanti novità per le pensioni bloccano la richiesta di nuovo personale. Serve una decisa inversione di tendenza per permettere al nostro Paese di tornare a crescere in maniera concreta, permettendo ai cittadini di vivere in condizioni dignitose. E le ultime notizie non sono decisamente orientate verso questa strada.

Calo della produttività e necessità ribadita di importanti novità per le pensioni

Stando alle ultime notizie, infatti, mentre continuano a mancare le opportunità lavorative per i più giovani, si continua a registrare anche un calo della produttività che, secondo le ultime notizie, sarebbe anche frutto della rigidità dell’attuale sistema che allungato l’età pensionabile per tutti, costringendo i lavoratori più anziani a rimanere a lavoro e lasciando fuori i più giovani, che, come ben sappiamo, grazie alle profonde e specifiche conoscenze tecnologiche, rappresenterebbero la migliore risorsa di rilancio dell’efficienza stessa. Nonostante questa ferma consapevolezza, si continua a temporeggiare sull’attuazione di quelle novità per le pensioni che continuano ad essere considerate troppo costose ma che allo stesso tempo, come spiegato e dimostrato, potrebbero rappresentare la vera svolta, tanto per un rilancio in termini di lavoro e produttività, quanto in termini di risparmi, seppur nel lungo periodo. E per quanto riguarda la questione soldi, potremmo aprire un altro capitolo: stando a quanto riportato dalle ultime notizie, per la riduzione delle imposte sul lavoro, che per evere eventuali effetti positivi dovrebbe essere almeno di 10 punti, decisamente difficili da tagliare, per cui inutile, come annunciato dal Dicastero dell’Occupazione e già proposta nel nuovo documento di programmazione economica, servirebbero circa 15 miliardi di euro.

Meno servirebbe per l’attuazione di novità per le pensioni di quota 100, che richiederebbe circa 7 miliardi, o novità per le pensioni di quota 41 per tutti e senza alcuna penalità, che richiederebbe circa 5 miliardi di euro. E si tratta di novità per le pensioni che si potrebbero rivelare decisamente vantaggiose perché riuscirebbero a:

dare nuova spinta al mercato del lavoro giovanile; rilanciare la produttività, proprio grazie al ricambio generazionale a lavoro; dare nuova spinta ai consumi.

E si tratta di rilanci che riuscirebbero a dare nuovo avvio ad un ciclo economico positivo. Eppure l’esecutivo continua a temporeggiare e ancora nessun riferimento concreto a profonde novità per le pensioni è stato fatto nel nuovo iter economico, nonostante nelle ultime settimane non si sia fatto altro che rilanciare su ulteriori novità per le pensioni, pronte tra l’altro ad essere nuovamente discusse da forze sociali ed esecutivo. Ma le ultime notizie non prospettano nulla di buono.

Singoli casi di aziende private che hanno dato il via a novità per le pensioni

Proprio per questo continuo temporeggiare dell’esecutivo, le aziende private hanno dato il via a novità per il lavoro e novità per le pensioni, in piena autonomia, che sembrano portare dritto verso un nuovo successo interno. Partendo, per esempio, dal caso Ducati, la Casa avrebbe deciso che chi maturerà i requisiti pensionistici attualmente richiesti entro i prossimi 30 mesi potrà chiedere di andare in pensione prima con la staffetta, continuando a percepire dall'azienda un assegno pari all'80% dello stipendio ricevuto in servizio fino alla maturazione della normale pensione finale, purchè proceda a nuove assunzioni di giovani. Decisamente interessante il caso Luxottica: ben due le novità avviate, bonus vita e cosiddetto patto generazionale.

Partendo dal bonus vita, si tratta, appunto, di un bonus del valore compreso tra i 30mila e i 70mila euro, destinato alle famiglie dei propri dipendenti in caso di prematura scomparsa del dipendente stesso anche fuori dal luogo di lavoro. Per quanto riguarda, invece, il patto generazionale, Luxottica ha avviato la possibilità di prepensionamento per coloro cui mancano tre anni al raggiungimento della pensione normale, per procedere a nuove assunzioni di giovani che subentrerebbero a coloro che sono andati in pensione prima.

Diverse le ultime notizie relative alle novità avviate anche da Lamborghini che avrebbe dato il via alla staffetta generazionale, e a nuove possibilità di confronto in caso di licenziamento individuale, prima che la procedura arrivi alla direzione territoriale del lavoro, per cercare di salvare il proprio posto di lavoro, attraverso ricollocazione. Da non dimenticare poi il caso dell’antica azienda lattiero-casearia di Vicenza che ha introdotto qualche tempo fa un nuovo bonus destinato ai dipendenti che faranno figli, del valore di 1.500 euro, per sostenere tutti i lavoratori che volessero crearsi una famiglia.