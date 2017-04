Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

Le attese delle settimana che sta per aprirsi: ultime notizie su possibili prospettive e scenari che potrebbero portare finalmente a ulteriori novità per le pensioni

La settimana che si appresta a iniziare potrebbe essere definita una settimana interlocutoria durante la quale, stando alle ultime notizie, si preparerà il terreno per le attese importanti che potrebbe cambiare l'intero quadro del medio termine per le novità per le pensioni. attenzione puntata, in particolare, su:

Congresso che anticipa le primarie del centrosinistra; possibili ulteriori dettagli di misure del nuovo documento di programmazione economica; ulteriori discussioni in Aula di norme alcune delle quali strettamente collegate alle novità per le pensioni; presentazione degli atti finali relativi alle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

Si tratta di attese importanti che si inseriscono in un quadro politico decisamente concitato, stando a quanto emerge dalle ultime notizie, considerando le tensioni tra esecutivo e attuale maggioranza, ancora tensioni tra i diversi schieramenti politici, ognuno dei quali ha già avviato processi di riorganizzazione interna in vista di elezioni politiche anticipate, ed eventuali alleanze che, sempre nel caso di un voto prima della naturale scadenza dell’attuale legislatura, saranno fondamentali per assicurare una maggioranza sicura e non far correre il rischio di ingovernabilità, dovuto soprattutto alla frammentazione politica creatasi.

Congresso, primarie del centrosinistra

Congresso e primarie per l’elezione del nuovo segretario del centrosinistra, che si svolgerà tra poco più di dieci giorni, potrebbero rappresentare una vera svolta portando alla reale caduta dell’attuale esecutivo, con conseguenti elezioni subito ideali per il rilancio effettivo delle importanti novità per le pensioni, ma anche perché nei prossimi giorni si farà sempre più acceso lo scontro tra gli sfidanti alla segreteria, ex premier, attuale ministro della Giustizia, presidente della Regione Puglia, e potrebbero essere resi noti diversi punti, finora mantenuti segreti, dei programmi di ognuno, comprese quelle novità per le pensioni che, secondo quanto riportano le ultime notizie, sono nei programmi di tutti e tre i candidati.

Se, infatti, l’ex premier, stando alle ultime notizie, ha aperto all’introduzione dell’assegno universale da erogare in stretto collegamento alla ricerca attiva di una nuova occupazione o alla partecipazione a corsi di formazione professionale o specializzazione, il ministro della Giustizia, insieme a misure di aiuto e assistenza, sostiene novità per le pensioni di quota 100, così come il governatore della Puglia, che l’anno scorso ha già introdotto l’assegno universale nella sua regione. Ad oggi, però, sembra che la corsa alla segreteria sia dominata dalla sfida tra ex premier e ministro della Giustizia.

Nuovi dettagli attesi per nuovo documento di programmazione economica e novità per le pensioni

I prossimi giorni potrebbero rivelarsi importanti anche per le ultime notizie che potrebbero esser rese note sul nuovo documento di programmazione economica, di cui al momento, come riportano le ultime notizie, sono stati comunicati numeri e conti generici, senza alcun particolare, ma proprio il responsabile del Dicastero dell’Economia e i tecnici del Tesoro hanno spiegato che man mano saranno fornite ulteriori indicazioni sui provvedimenti annunciati o su futuri interventi. E tra questi, l’auspicio è che vi rientrino anche le ulteriori novità per le pensioni che fino a qualche settimana fa si era detto che vi sarebbero state inserite, ma non nella prima stesura, ma che sembrano essere state sostituite dal nuovo piano di riduzione del costo dell’occupazione. Si tratta per, secondo molti, di un provvedimento che non riuscirebbe a rilanciare effettivamente l’occupazione giovanile, così come farebbero quelle profonde novità per le pensioni da sempre richieste e molto discusse negli ultimissimi giorni come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri.

Prossime discussioni in Aula e attese per atti finali su ultime novità per le pensioni

Nei prossimi giorni di questa settimana che si appresta ad iniziare continueranno le discussioni in Aula sui sistemi alternativi alle novità per le pensioni di quota 100 o quota 41 di revisione dell’attuale sistema, come l’estensione della norma per permettere a tutti gli impiegati del settore privato l’uscita dal lavoro 3-4 anni prima rispetto all’attuale soglia prevista; e sono inoltre attesi anche gli atti finali ufficiali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Si conosceranno solo allora le regole effettive di funzionamento di queste stesse novità per le pensioni ma soprattutto la loro convenienza alla luce delle ultime notizie su tasso di interesse ufficiale, che dovrà essere calcolato sulla mini pensione da restituire agli istituti di credito, e condizioni delle polizze assicurative.