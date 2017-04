Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 quattro casi di ridistribuzione da seguire

L’attuazione di profonde e importanti novità per le pensioni richiede, come da sempre si dice, un altrettanto importante impiego di risorse economiche che non sono mai state disponibili finora, tanto da aver portato i diversi esecutivi finora rimandare ogni volte quelle importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri, considerate troppo costose. Le ultime notizie parlano di un loro possibile inserimento del prossimo documento di programmazione economica, anche se non nella prima stesura attesa a breve, ma nulla è certo perché, come ogni anno ormai, molto dipenderà dal budget disponibili e dalle reali intenzioni dell’esecutivo. Se, infatti, ci fosse reale volontà da parte del mondo della politica di modificare l’attuale sistema, i soldi per l’attuazione delle novità per le pensioni, profonde, richieste, si potrebbero recuperare da interventi di tagli e revisioni volte ad una equa redistribuzione delle risorse. Quattro i caso di redistribuzione di cui, in particolare, riferiscono le ultime notizie:

il primo caso riguarda la revisione delle detrazioni; il secondo caso riguarda la revisione delle prestazioni sanitarie; il terzo caso riguarda la revisione delle imposte più pesanti per i più gli anziani; il quarto caso riguarda la revisione delle pensioni avviata dall’Ente di gestione delle pensioni, che tra l’altro è l'unico che finora ha portato avanti atti concreti che dovrebbero diventare, decisamente, di più ampia portata.

Revisione delle detrazioni e conseguenze per novità per le pensioni

Le ultime notizie, come sopra accennato, hanno riportato le intenzioni rivedere alcune detrazioni, con tagli e cancellazioni che servirebbero per recuperare nuovo budget da impiegare eventualmente per l’attuazione di interventi positivi per tutti, novità per le pensioni comprese, ridistribuendo in maniera equa le risorse accumulate, cercando di riportare equilibrio all'interno dell'attuale sistema. Il nuovo piano di revisione dovrebbe interessare, stando a quanto riportano le ultime notizie, oltre 400 detrazioni ma non saranno toccate, secondo quanto reso noto, quelle più importanti relative a spese sanitarie o del mutuo. E’ possibile che con i soldi che si potrebbero risparmiare da questo piano si possano rilanciare ulteriori importanti novità per le pensioni e ci si possa effettivamente avviare verso quella tanto annunciata divisione tra spesa assistenziale e spesa prettamente pensionistica.

Sempre stando alle ultime e ultimissime notizie, però, questo stesso piano di revisione delle detrazioni non dovrebbe interessare in un primo momento tutti i contribuenti ma partirebbe dalle imprese per poi allargasi anche a comprendere le famiglie e in tal caso la revisione verrebbe applicata in base al valore Isee. A seconda del budget che si riuscirà a recuperare, si potrà eventualmente capire quanti soldi ci saranno per l'attuazione di novità per le pensioni positive per tutti come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri.

Revisione delle prestazioni sanitarie e conseguenze delle novità per le pensioni

Insieme al piano di revisione delle detrazioni fiscali, ci si avvia anche ad una sorta di riforma del pagamento delle prestazioni sanitarie, che potrebbe iniziare a seguire la logica secondo la quale chi più ha più può pagare. Secondo le ultime notizie, infatti, il ministro della Salute avrebbe chiaramente affermato di esser pronta a portare avanti il discorso di un pagamento maggiore per i più ricchi per assicurare l’assistenza sanitaria ai più indigenti, riducendo il costo delle stesse prestazioni sanitarie cui nella maggior parte dei casi, date le condizioni di difficoltà, in tanti sono costretti a rinunciare. Questa rimodulazione dei pagamenti consentirebbe anche ai meno abbienti di accedere alle prestazioni sanitarie, curandosi, evitando, dunque, di portare a continui aumenti di numeri di persone che in tarda età si ammalano ma costretti comunque a rimanere a lavoro a causa delle attuali norme che hanno allungato l’età pensionabile per tutti, anche se l’ideale sarebbe un rilancio del ricambio generazionale, attraverso l’approvazione di novità per le pensioni come quota 100, che sembra essere ancora la migliore soluzione pensionistica per tutti, che permetterebbe ai più anziani di collocarsi a riposo e ai più giovani di avere possibilità di ingresso nel mondo occupazionale.

Revisione delle imposte per gli anziani e ripercussioni su novità per le pensioni

Tra le ultime notizie di piani di revisione anche quella relativa alla proposta di revisione del pagamento delle imposte che, stando alle ultime e ultimissime notizie, dovrebbero essere, per uno studio della Fondazione Visentini, più alte per i più anziani e meno pesanti per i giovani che ad oggi si ritrovano nella maggior parte dei casi impegnati in occupazioni precarie e discontinue in modo da ristabilire quell'equità intergenerazionale che nel nostro Paese, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore delle attuali regole pensionistiche, si è decisamente persa, con gli anziani che, paradossalmente, sono i più occupati e i giovani che non hanno alcuna prospettiva nè occupazionale nè, conseguentemente, privata e tanto meno di possibilità di un certo futuro pensionistico. A prescindere dal riequilibrio tra generazioni a livello economico tramite revisione dell’imposizione fiscale, la soluzione perché ridurre il gap esistente sarebbe quello di introdurre finalmente quelle importanti novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti, capaci di modificare l’attuale sistema permettendo ai più anziani di andare in pensione lasciando posti liberi in cui impiegare i più giovani.

Revisione delle pensioni avviata dall’Ente di gestione delle pensioni e conseguenze su novità per le pensioni

Le necessarie risorse economiche per l’approvazione proprio di novità per le pensioni di quota 100 o di quota 41 per tutti senza penalità potrebbero essere recuperate da quel piano di revisione contributiva che l’Ente di gestione delle pensioni si prepara ad avviare con l’intento di riportare equità sociale e recuperare soldi. Il ricalcolo contributivo avviato prevede sostanzialmente un adeguamento delle elevate pensioni retributive a quelle contributive, meno convenienti; riguarderà tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che dal 2012 hanno calcolato la propria pensione finale sia con sistema contributivo che con sistema retributivo, che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato 18 anni di contribuzione; e, secondo le ultime notizie, penalizzerebbero coloro che sono andati in pensione con calcolo dell'assegno finale con sistema retributivo, percependo somme superiori ai 50mila euro lordi l'anno e che, come riportano i dati, sarebbero soprattutto liberi professionisti come dirigenti medici, avvocati, magistrati, professori universitari, che sono andati in pensione ad un'età superiore ai 67 anni.

Una volta avviata la revisione e iniziate a recuperare le risorse, lo stesso ente si occuperà della loro redistribuzione, con possibile rimpiego inizialmente, per esempio, in novità per le pensioni per quelle persone che sono state fortemente penalizzate dalle attuali norme pensionistiche e per cui ancora non sono stati definiti specifici provvedimenti, per poi passare ad un uso per le novità per le pensioni positive per tutti, come quota 100 o quota 41 senza oneri.