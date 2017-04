Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 sentenze e tribunali continuano a dare ragione a richiedenti

Le sentenze dei tribunali continuano ad essere cruciali per novitā per le pensioni: ultime notizie su casi recenti e ulteriori casi precedenti

Tribunali già protagonisti con decisioni importanti inerenti questioni fondamentali che per lungo tempo sono state dibattute a livello nazionale, e in alcuni casi ancora lo sono, pronti a pronunciarsi anche sulle richieste di novità per le pensioni. Dopo i casi di singoli tribunali che hanno deciso su singole questioni avanzate relative ad adozioni gay, eutanasia, o legalizzazione delle droghe leggere. I ricorsi ai singoli tribunali sono, infatti, sempre più frequenti a causa di un grande vuoto normativo che, alla luce delle ultime notizie, riguarderebbe diverse questioni. Le ultime notizie si concentrano sul recente caso della magistratura della Corte dei Conti che, impugnando un ricorso presentato contro l'ente di gestione delle pensioni, ha concesso ad un invalido per grave malattia il riconoscimento della pensione che lo stesso ente di gestione delle pensioni gli aveva negato.

Nuovo caso di coinvolgimento di un tribunale ancora decisivo per pensioni

Il caso presentato alla magistratura riguarda un lavoratore che, a causa di una grave patologia invalidante, nel 2013 ha chiesto la pensione di invalidità all’ente di gestione delle pensioni che però non gli avrebbe mai risposto. A risolvere la situazione, l’intervento dei magistrati della Corte di Conti che hanno imposto allo stesso ente di gestione delle pensioni il riconoscimento della prestazione pensionistica richiesta, indicando anche le cifre da corrispondere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, da sommare alla maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati. Questo., però, è solo l’ultimo caso in cui una sentenza del tribunale ha risposto a richieste relative alle pensioni.



Precedenti casi di coinvolgimento dei tribunali in questioni private

I tribunali, del resto, hanno già risolto alcuni casi di richieste di novità per le pensioni che dall’esecutivo non sono ancora state approvate. Due anni fa, tantissimi sono stati i ricorrenti ai tribunali di competenza, rientranti tra i lavoratori della scuola che a causa delle norme pensionistiche attuali non hanno avuto possibilità di pensione secondo norme specifiche di cui prima godevano ma poi cancellate dalle attuali regole. Ma la questione dei lavoratori della scuola bloccati a lavoro dalle attuali norme pensionistiche non è l’unica ad essere stata risolta, in parte, dai tribunali di competenza. Ricordiamo, infatti, anche

la sentenza dell’Alta Corte relativa al rimborso ai pensionati che non hanno ricevuto rivalutazioni delle loro pensioni; il via libera l’Alta Corte al contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate; le diverse class action avviate per le proroghe del contributivo donna.

Si tratta di posizioni che ribadiscono, ancora una volta, la necessità di intervenire sulla questione pensioni con una nuova normativa e novità per le pensioni che siano innanzitutto strutturali e universali per tutti, ma anche in grado di chiudere le partire lasciate aperte e gli errori nati con l’entrata in vigore delle attuali regole di pensione. E per riuscire ad andare oltre le situazioni negative derivanti dall’attuale sistema, le continue richieste, che ormai da troppo si succedono, riguardano:

revisione dell’attuale sistema previdenziale; novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza penalità; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita.