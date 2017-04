Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 i segnali per elezioni subito si moltiplicano per rilancio pensioni

Nuovi segnali che rilanciano l’intenzione di elezioni subito e probabili conseguenze per novità per le pensioni

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a diverse discussioni di riorganizzazione interna dei diversi schieramenti politici che hanno attraversato periodi di tensioni e scontri interni, da centrosinistra, che si è scisso definitivamente, a centrodestra, ai pentastellati. La situazione sembrerebbe in via di definizione, tra superamento delle tensioni e alleanze, anche inedite, in vista di prossime elezioni politiche. Serve, infatti, superare la frammentazione politica, per evitare di correre il rischio ingovernabilità e arrivare alla costituzione di una maggioranza sicura nel caso di un voto anticipato. E stando alle ultime notizie, sembrerebbe moltiplicarsi i segnali che potrebbero far pensare alla volontà di andare ad elezioni subito il che, come abbiamo sempre spiegato, rappresenterebbe un'occasione ideale di rilancio delle importanti novità per le pensioni.

Segnali per elezioni subito che aumentano e quali sono

A far pensare ad una nuova volontà di andare ad elezioni subito, nonostante le ultime notizie abbiano riportato pieno appoggio all’attuale esecutivo da più fronti, e il presidente stesso della Repubblica abbia invitato a non anticipare il voto, mantenendo come periodo di nuove elezioni il prossimo 2018, quando l’attuale legislatura giungerà alla sua naturale fine, diversi segnali che possono essere così riassunti:

vicenda Consip, che sembra essere stato risolta con le false intercettazioni, che vedono il coinvolgimento diretto del padre dell’ex premier ed ex sottosegretario del centrosinistra; nuove aperture per il sistema di voto da parte dello stesso ex premier che, come riportano le ultime e ultimissime notizie, avrebbe chiaramente detto di essere disposto a tagliare i capilista bloccati; presentazione dei nuovi documenti finanziari che, come emerge dalle ultime ultimissime notizie, sono molto generici, non riportano conti precisi e indicazioni concrete, ultime notizie che fanno pensare come ci si attenda, molto probabilmente, che tutto possa completamente cambiare, soprattutto considerando il fatto che alcune delle novità più importanti che avrebbero dovuto essere riportate nei nuovi documenti finanziari erano state avanzate dalla maggioranza, dalla revisione dell’Irpef al rilancio di novità per le pensioni importanti e profonde.

E si sa come si tratti di provvedimenti che potrebbero diventare veri e propri jolly nel caso di elezioni anticipate, considerando che si tratta di temi che sono particolarmente cari ai cittadini. Quale miglior modo, dunque, di riconquistare fiducia, consensi e voti, se non quello di rilanciare sulle questioni più richieste e attese?

Elezioni subito e importanza per rilancio delle novità per le pensioni profonde

Non è del resto la prima volta che si dice che elezioni anticipate rappresenterebbero l’occasione giusta per tornare a rilanciare in maniera forte sulle profonde novità per le pensioni. Ogni schieramento politico, infatti, le ha già inserite nei propri programmi, ben consapevole del fatto che partendo da cambiamenti dell’attuale sistema si può riconquistare il cuore degli italiani delusi e che vivono in condizioni di difficoltà a causa delle attuali norme pensionistiche che costringono a lavorare sempre più a lungo, che chiudono le porte del mondo del lavoro ai più giovani, che non danno ciò che ogni lavoratore meriterebbe. E sono diverse le soluzioni proposte.

Stando alle ultime notizie, avrebbero dovuto avviare un momento successivo di discussione su ulteriori novità per le pensioni da attuare esecutivo e forze sociali nelle loro nuove riunioni che però, secondo le ultime e ultimissime notizie, non affronteranno a breve i temi attesi. Si parte da ruolo e poteri dell’ente di gestione delle pensioni e dalla questione giovani e novità per le pensioni per le singole casse di categoria. E ci si chiede quanto ancora bisognerà attendere per:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza penalità; novità per le pensioni per la revisione delle probabilità di vita.