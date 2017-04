Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 l'iter economico presentato è finto per due motivi

Delusioni e malcontento per le misure annunciate con la prima stesura del nuovo iter economico: ultime notizie e novità per le pensioni mancanti

Niente calo dell'Irpef, ma taglio del cuneo fiscale e probabile assegno universale: all'indomani della sua presentazione, la prima bozza del nuovo iter economico e finanziario delude le aspettative. C'era però da aspettarselo, considerando le ultime notizie trapelate negli ultimi giorni, in continua evoluzione, tra annunci, conferme e smentite, tanto da essere stato definito un documento finto. Si tratta di un giudizio che sarebbe stato dato per due motivi in particolare.

Motivi per considerare finto il nuovo iter economico e delusione

I motivi che hanno indotto a definire il nuovo iter economico finto, come appena detto, sarebbero soprattutto due: il primo è che non contiene le misure annunciate di riduzione del deficit, come richiesto dalla Comunità, con l'Italia pronta ancora a chiedere alla Comunità nuovi margini per evitare misure troppo stringenti nel 2018, ma prevede solo numeri generici e nessun particolare intervento volto effettivamente al rilancio della crescita economica di Italia; e il secondo è che dalle ultime notizie si capisce bene come le elezioni politiche potrebbero essere sempre più vicine, dalle nuove aperture dell’ex premier alla revisione del sistema di voto, all’organizzazione interna dei diversi schieramenti politici, a possibili alleanze per avere una maggioranza sicura.

E si sa che con nuove elezioni politiche e la costituzione di un nuovo esecutivo, le misure al momento approvate dal Consiglio dei ministri saranno certamente suscettibili di cambiamenti, soprattutto in vista delle discussioni vere e proprie, che prenderanno il via dopo l’estate, sulle misure da inserire nella nuova manovra e che saranno comprese nel nuovo documento di programmazione economica che ne pone le basi. Si capisce, dunque, come ancora una volta ogni discussione affrontata in queste ultime settimane sugli interventi da inserir nel nuovo iter economico si siano risolte con un nulla di fatto concreto. Ancora una volta delusione per chi si aspettava grandi iniziative, soprattutto considerando le ultime notizie sulla condizione italiana, sia interna che a livello comunitario.

Prime misure annunciare per nuovo iter economico e novità per le pensioni sempre incerte

Dopo settimane di discussioni, resta da sciogliere per il nuovo iter economico il nodo privatizzazioni: l’esecutivo stimava un ricavo di circa 8 miliardi di euro dal piano di cessione, che però, stando alle ultime notizie, sembrerebbe sceso a solo 5 miliardi di euro, una riduzione dovuta soprattutto al blocco posto dall’attuale maggioranza su Ferrovie e Poste. Si tratta, però, solo di uno dei tanti cambiamenti e delle tante incertezze relative al nuovo iter economico e finanziario e al nuovo piano nazionale strategico. Nonostante la presentazione in CdM, restano, infatti, da chiarire ancora molti dettagli e misure stesse. Si è infatti parlato solo di conti generici, ad eccezione delle questioni statali e rilancio degli investimenti. Tra le misure confermate:

l’assegno universale; revisione delle detrazioni fiscali, che però, stando alle ultime e ultimissime notizie, saranno di ridotta portata; il Dl Concorrenza, che permetterà di uscire almeno 2 anni prima (con possibilità di aumento a 4) ai milioni di italiani aderenti ai fondi di settore.

Nulla, invece, al momento per quanto riguarda revisione della spesa pubblica e novità per le pensioni importanti, come revisione del sistema delle probabilità di vita. Nulla su novità per le pensioni di quota 100. La certezza è che per il nuovo documento di programmazione economica servono 19,2 miliardi di euro di coperture delle clausole di salvaguardia e 10 miliardi di euro per diversi provvedimenti che, stando alle ultime notizie, sarebbero al vaglio dell’esecutivo. Di questa somma, 2,8 miliardi di euro dovrebbero essere destinati, secondo quanto riportano le ultime notizie, agli statali, e circa 2miliardi dovrebbero essere destinati all’attuazione di misure di contrasto all’indigenza, tra cui dovrebbe figurare anche il tanto discusso assegno universale. Inizialmente, stando a quanto trapelato dalle ultime notizie, l’erogazione dell’assegno universale dovrebbe interessare chi è rimasto senza occupazione, ma i beneficiari devono, in realtà, essere ancora definiti in maniera precisa e puntuale.