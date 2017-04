Frasi di Auguri famosi, celebri e frasi Papa Francesco Buona Pasqua oltre a messaggi di pace e amore in tutte le lingue del mondo

Frasi e messaggi anche di Papa Francesco per fare gli Auguri di Pasqua in tutte le lingue del mondo

Pasqua è ormai alle porte e non si può più rimandare l’appuntamento con gli Auguri di Pasqua. Scrivere frasi di Auguri è l’attività che terrà impegnati tutti quelli che avranno intenzione di esprimere un pensiero d’amore in un’occasione così importante. Si possono utilizzare anche frasi e pensieri di autori famosi e celebri, oppure di un personaggio molto amato al di là dei confini religiosi.

Parliamo del capo della cattolicità universale, quel Papa Francesco che anche per augurare Buona Pasqua non risparmia la sua proverbiale gentilezza e affabilità, aspetti che hanno contribuito a creare una sorta di mito intorno a questa figura certamente carismatica. Il tutto oltre ai tradizionali messaggi di pace e di amore in tutte le lingue del mondo per Pasqua che verranno anche letti dallo stesso Pontefice in Piazza San Pietro la domenica di Pasqua nel consueto messaggio Urbi et Orbi.

Auguri famosi e celebri per Pasqua

Gli Auguri di Pasqua possono essere fatti anche utilizzando frasi di personaggi famosi e frasi celebri utili a inquadrare alcuni temi in maniera più approfondita rispetto a quella che riusciremmo a fare noi. Approfittare dall’ispirazione di chi, nel corso degli anni, è riuscito a scandagliare le inquietudini dell’animo umano, nonché gli aspetti pure più nascosti potrebbe aiutarvi a fare auguri unici, originali e molto apprezzati. Ecco una selezione che potrebbe tornarvi utile.

Quella mattina il Risorto ha mostrato alle donne che è possibile il rotolare del macigno, la fine degli incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi. (Don Tonino Bello)

Gesù sa che viene rifiutato e crocifisso, già sa con certezza che risorgerà. È così, per sempre. È la nostra storia, fratelli miei. (Don Oreste Benzi)

La croce è il più terribile no al peccato e il più amoroso sì al peccatore (Padre Raniero Cantalamessa)

Se nonostante tutto siamo ottimisti è perché Cristo è risorto. Immersi nella sua morte e risurrezione, risorgiamo ogni giorno. (Don Franco Delpiano)

Il mistero pasquale personale di Cristo si estende nel mondo condensando il mondo in lui. (François-Xavier Durrwell).

All’umanità che talora sembra smarrita e dominata dal potere del male, dell’egoismo e della paura, il Signore risorto offre in dono il Suo Amore che perdona, riconcilia e apre l’animo alla speranza. (Giovanni Paolo II).

L’uomo non può mai perdere la speranza nella vittoria del bene. Questo giorno diventi oggi per noi l’esordio della nuova speranza. (di Giovanni Paolo II).

Non si è mai soli davanti al mistero della sofferenza: si è col Cristo che dà senso a tutta la vita. Con Lui tutto ha un senso, compresi il dolore e la morte. (di Giovanni Paolo II).

Sì, Cristo è risorto, e con Lui è risorta la nostra speranza. Alleluia. (Signore Risorto di Giovanni Paolo II).

Se terremo vivamente presente davanti agli occhi della mente, come scolpita su tavole, l’acerbissima Passione di Cristo, non potranno non aborrire, in virtù dell’irradiazione di così intensa luce, le miserie e le debolezze della nostra vita; anzi ci sentiremo trascinati a rispondere con tanto amore alla carità di Cristo, e ad accettare gioiosamente le inevitabili avversità della vita. (San Leonardo da Porto Maurizio).

Buona Pasqua con frasi di Papa Francesco

Un personaggio che senza ombra di dubbio riscuote grande apprezzamento occupando le posizioni di vertice della speciale classifica nel gradimento mondiale è il Papa. Augurare Buona Pasqua prendendo in prestito le frasi di Papa Francesco potrebbe consentire di prendere due piccioni con una fava. Fare Auguri di Pasqua santi ed evitare troppi sforzi di immaginzione.

Buona Pasqua! Portate nelle vostre famiglie e nei vostri Paesi il messaggio di gioia, di speranza e di pace che ogni anno, in questo giorno, si rinnova con forza: il Signore risorto, vincitore del peccato e della morte, sia di sostegno a tutti, specie ai più deboli e bisognosi;

Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l’amore di Dio è più forte del male e della stessa morte;

Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della Risurrezione, questo passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, nella nostra vita di ogni giorno;

Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere all'orgoglio che alimenta la violenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del perdono e della pace. E così domandiamo a Gesù risorto, che trasforma la morte in vita, di mutare l’odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Sì, Cristo è la nostra pace e attraverso di Lui imploriamo pace per il mondo intero;

Gesù non è tornato alla vita di prima, alla vita terrena, ma è entrato nella vita gloriosa di Dio e ci è entrato con la nostra umanità, ci ha aperto ad un futuro di speranza;

La Pasqua è l’evento che ha portato la novità radicale per ogni essere umano, per la storia e per il mondo: è trionfo della vita sulla morte; è festa di risveglio e di rigenerazione;

Quante volte abbiamo bisogno che l’Amore ci dica: perché cercate tra i morti colui che è vivo? I problemi, le preoccupazioni di tutti i giorni tendono a farci chiudere in noi stessi, nella tristezza, nell'amarezza… e lì sta la morte. Non cerchiamo lì Colui che è vivo! Siamo come gli Apostoli del Vangelo: spesso preferiamo tenere le nostre sicurezze, fermarci ad una tomba, al pensiero verso un defunto, che alla fine vive solo nel ricordo della storia come i grandi personaggi del passato. Abbiamo paura delle sorprese di Dio. Cari fratelli e sorelle, nella nostra vita abbiamo paura delle sorprese di Dio! Egli ci sorprende sempre! Il Signore è così;

Soprattutto vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché è lì che Dio vuole seminare questa Buona Notizia: Gesù è risorto, c’è speranza per te, non sei più sotto il dominio del peccato, del male! Ha vinto l’amore, ha vinto la misericordia! Sempre vince la misericordia di Dio.

La pace e la concordia regnerà, quando ognuno di noi troverà la pace in se stesso. Non dobbiamo essere tristi, perché la gioia più grande che abbiamo e che troppo spesso dimentichiamo è che Gesù è sempre con noi. Lui ci accompagna nel difficile cammino della nostra vita… Il mio augurio è quello che tu possa essere sempre felice e sereno.

Oggi celebriamo la Santa Pasqua e in questo giorno ricordando la Resurrezione di Gesù Cristo, noi festeggiamo il trionfo della vita sulla morte. Questa ricorrenza è simbolo di risveglio e rigenerazione.

Messaggi di pace e amore in tutte le lingue del mondo

Pace e amore in tutte le lingue del mondo. Questo sarà il contenuto del consueto appuntamento di Papa Francesco con i fedeli di tutto il mondo durate il celebre messaggio Urbi et Orbi. Ecco una carrellata di Auguri di Buona Pasqua in tutte le lingue del mondo.

Afrikaans: Geseënde Paasfees! Albanese: Gëzuar Pashkët! Arabo: فِصْحُ سعيدُ! Basco: Ondo izan Bazko garaian! Bretone: Pask Seder! Bulgaro: Честит Великден! Catalano: Bona Pasqua! Ceco: Veselé Velikonoce! Cinese: 復活節快樂! Cornico: Pask Lowen! Croato: Sretan Uskrs! Danese: God Påske! Ebraico: פסח כשר ושמח! Esperanto: Felican Paskon! Estone: Häid lihavõttepühi! Filippino: Maligayang Pasko ng Pagkabuhay! Finlandese: Hyvää pääsiäistä! Fiammingo: Zalig Pasen! Francese: Joyeuses Pâques! Gaelico Scozzese: A’ Chàisg sona! Galiziano: Boas Pascuas! Gallese: Pasg Hapus! Giapponese: イースターおめでとう! Greco: Καλό Πάσχα! Irlandese: Cáisc shona dhuit! Islandese: Gledilega paska! Indonesiano: Selamat Paskah! Latino: Prospera Pascha sit! Lettone: Priecigas Lieldienas! Lituano: Su Šventom Velykom! Maltese: L-Ghid it-tajjeb! Mannese:

Caisht sonney dhyt! Moldavo: Паште феричит! Norvegese: God påske! Olandese: Zalig Pasen, Vrolijk Pasen. Persiano: عيد پاک مبارک! Polacco: Wesołych Świąt Wielkanocnych! Romeno: Paste fericit! Russo: С праздником Пасхи! Serbo: Срећан Ускрс! – Srećan Uskrs! Slovacco: Milostiplné prežitie! – Velkonocných sviatkov! Sloveno: Vesele velikonocne praznike! Spagnolo: Feliz Pascua Swahili: Heri kwa sikukuu ya Pasaka! Svedese: Glad Påsk! Tagico: Maligayang pasko ng pagkabuhay! Tedesco: Frohe Ostern! Turco: Paskalya bayraminiz kutlu olsun! Ucraino: Великодніми святами! Ungherese: Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Vietnamita: Lê Phục Sinh vui vẻ Volapük: Lesustanazäli yofik! Yoruba: Eku odun ajinde! Yiddish: אַ פֿרײַלעכן פּסח!