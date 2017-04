Musei Aperti Pasqua e Pasquetta 2017 Roma, Firenze, Bologna sagre, feste, parchi, gite Pasquetta Dove andare e cosa fare bambini e

Tante le opzioni che si possono scegliere per una Pasqua e una Pasquetta all'insegna del relax, della cultura e delle feste. Saranno in tanti gli italiani che si sposteranno in questo fine settimana

Molto dipenderà anche dalle condizioni meteo, ma sono davvero in tanti quelli che si metteranno in viaggio in queste ultime ore per raggiungere la meta prescelta dove trascorrere Pasqua e Pasquetta 2017 all’insegna del relax. Ovviamente tra le città che verranno prese d’assalto da turisti a caccia di Musei Aperti Roma, Firenze e Bologna occuperanno le prime posizioni senza dubbio.

E dopo aver nutrito lo spirito e la mente, magari un bell’itinerario tra sagre, feste o gite in parchi non guasterebbero affatto. Anche perché questi luoghi rappresentano una valida alternativa quando non si sa dove andare e cosa fare. Una soluzione che mette d’accordo bambini ed adulti.

Musei Aperti Roma e Firenze e Bologna

Ecco una rapida carrellata di alcuni dei Musei che resteranno aperti a Roma, Firenze e Bologna.

Roma

Museo nazionale degli Strumenti Musicali

Colosseo e Foro Romano - Palatino

Museo M. Praz

Museo nazionale Romano

Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia

Villa d'Este a Tivoli

Museo Boncompagni Ludovisi

Museo HC Andersen

Museo nazionale dell'Alto Medioevo

Galleria nazionale d'Arte Antica Palazzo Barberini

Galleria nazionale d'Arte Antica Palazzo Corsini

Galleria Spada

Mausoleo di Cecilia Metella

Terme di Caracalla

Museo nazionale di Palazzo Venezia

Museo nazionale d'Arte Orientale “G. Tucci”

Galleria Borghese - prenotazione obbligatoria

Galleria Nazionale Arte Moderna

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

Museo nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”

Museo nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari

Scavi di Ostia Antica

Museo Ostiense

Villa dei Quintili

Santa Maria Nova sull'Appia Antica

Villa Adriana a Tivoli

Firenze

Museo Novecento

Complesso di Santa Maria Novella

Museo Bardini

Cappella Brancacci

Fondazione Salvatore Romano

Palazzo Vecchio e Torre di Arnolfo

Museo dell'Opera del Duomo e Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Cripta

Cupola del Brunelleschi

Battistero

Museo del Bigallo

Bologna

Palazzo Pepoli

Museo Civico del Risorgimento

Casa Morandi

Museo per la Memoria di Ustica

Museo del Patrimonio Industriale

Galleria Davia Bargellini

MAMbo

Museo Civico Archeologico

Pinacoteca Nazionale

Museo Civico Medievale

Museo internazionale e biblioteca della musica

Pasqua e Pasquetta sagre feste parchi

Tra Pasqua e Pasquetta saranno diverse le sagre e le feste che si terranno nei parchi dell’Italia intera. La Sagra ed il Palio dell’Uovo di Tredozio, in provincia di Forlì, è una festa caratteristica che si svolge in Emilia Romagna. Il 17 aprile, invece inizierà il Beach Line Festival a Riccione. Tanti appuntamenti anche nel meraviglioso parco dell’Italia in Miniatura e al Parco Oltremare di Riccione. A Rimini andrà in scena il SomarLungo, tradizionale festa che si svolge a Pasquetta.

Anche Salerno offrità la possibilità di partecipare ad una visita guidata con incluso pic nic all’Oasi di Persano, occasione ghiotta gli appassionati della natura. Che potrebbero optare anche per la visita all’Oasi naturale degli Astroni, a Napoli, con la mostra “Dinosauri in carne ed ossa”. Molto interessante l’iniziativa della Caccia al Tesoro Botanico di Grandi Giardini Italiani, che interesserà il Giardino Bardini di Firenze.

Bambini e adulti cosa fare a Pasqua e Pasquetta

Infine qualche idea valida per bambini ed adulti che potranno così avere qualche idea su cosa fare a Pasqua e Pasquetta.

Milano, Via Tortona 56 Mudec - Mostra “Dinosauri dall’Argentina” e “Rex and the city”. Domenica 16 aprile 2017 (ore 10.30, età consigliata 3-5 anni, ore 15.00, età consigliata 6-11 anni).

Roma, Via Flaminia 80/86 Explora - Museo dei Bambini di Roma - Pasqua da Explora. Dal 13 aprile al 18 aprile 2017 (dalle 8.00 alle 16.30)

Bussolengo (VR) - Villaggio di Primavera - Pasqua con gli gnomi

Milano, Via Tortona 56 MudecLab - Trame da fiaba - I tesori della strega Baba Jaga Sabato 15 aprile (ore 15.00) e domenica 16 aprile 2017 (ore 11.00)

Roma, Via del Casale della Crescenza 12 - Nuovo Asilo nel Bosco della Scuola Nella Vecchia Fattoria - Coloriamo le uova nel bosco. Sabato 15 aprile, dalle 11.00 alle 12.30

Genova - Pasquetta alla Lanterna Lunedì 17 aprile 2017