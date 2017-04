Musei aperti Pasqua e Pasquetta 2017 Milano, Napoli, Torino sagre, feste, parchi, gite Pasquetta. Cosa fare, dove andare adulti e

Anche a Milano, Napoli e Torino si potrà accedere ai Musei Aperti come in altre città italiane. Inoltre non mancheranno sagre e feste nei piccoli borghi ma anche nelle grandi città. Week-end pieno

Nutrire la mente ed il corpo è una scelta saggia. Ancora di più se, come accade a Pasqua e a Pasquetta 2017, si ha la possibilità di staccare la spina dalla routine quotidiana e dal ritmo frenetico che bisogna sostenere e rilassarsi in compagnia del petrolio italiano. Quella cultura di cui il Belpaese è colmo di testimonianze concrete come dimostrano i tanti Musei Aperti a Milano, Napoli e Torino.

E poi perché non partecipare alle miriadi di sagre e feste che andranno in scena in diverse località italiane. Quanti piccoli borghi e grandi metropoli sono accomunati dall’eccitazione per tutti questi avvenimenti. Per trovare la pace esteriore, che contribuisce a rinforzare quella dell’anima, basta visitare uno dei tanti parchi presenti sul territorio italiano.

Musei Aperti Milano, Napoli e Torino

Iniziamo con una panoramica dei Musei che resteranno Aperti a Milano, Napoli e Torino. È consigliabile sempre telefonare per accertarsi della possibilità di visitare questi luoghi.

Milano

Museo della Scienza e della Tecnologia

Studio Museo Francesco Messina

Triennale di Milano

PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea

Hangar Bicocca

Galleria d’Arte Moderna Milano

Gallerie d’Italia

Museo della Pietà Rondanini

Museo del Novecento

Mudec

Palazzo Reale

Pinacoteca di Brera

Acquario civico

Castello Sforzesco

Museo di Storia Naturale

Casa Museo Boschi Di Stefano

Museo Archeologico Museo del Risorgimento

Palazzo Morando

Napoli

Museo di Capodimonte

Museo Pignatelli

Palazzo Reale

Certosa e Museo di San Martino

Museo Novecento

Museo Duca di Martina - Villa Floridiana

Castel Sant’Elmo

Parco e Tomba di Virgilio

Complesso monumentale dei Girolamini

Museo Archeologico Nazionale MANN

Certosa di San Giacomo, Capri

Grotta Azzurra, Capri

Villa Jovis, Capri

Museo storico archeologico di Nola

Torino

Mauto

Borgo Medievale

Palazzo Madama

Gam

Musei Reali

Planetario di Torino

Basilica di Superga

Mao

Museo Egizio

Museo della Sindone

Museo Lombroso

Museo del Risorgimento

Pinacoteca Agnelli

Fondazione Accorsi

Pinacoteca Albertina

Pasqua e Pasquetta sagre feste parchi

L’Italia è un paese davvero meraviglioso. Non c’è nemmeno bisogno di ribadirlo, ma in occasione di giornate speciali come quelle di Pasqua e la Pasquetta viene spontaneo riflettere sulla vitalità della cultura e delle tradizioni tricolori e sulla possibilità di partecipare a sagre, feste oppure godersi la bellezza dei parchi. A Mantova interessante la Fiera “Mantova con Gusto”, che si terrà in quei giorni in piazza Sardello.

Si tratta di stand e bancarelle di prodotti di artigianato tipico, prodotti e degustazioni gastronomiche. A Pescara appuntamento con Arti e Mestieri. Bancarelle, sbandieratori e rievocazioni storiche interesseranno tutto il centro città. A Tonara, in provincia di Nuoro, si svolgerà la Sagra del Torrone prevista proprio a Pasquetta. Così come per la Festa del Cedro e il Palio delle Botti a Bibbona. Sempre in Toscana si svolgerà la Sagra dell’uovo a Quadalto.

Bambini e adulti cosa fare a Pasqua e Pasquetta

Tante le iniziative per bambini ed adulti in giro per lo stivale che consentiranno di vivere giornate con l’imbarazzo della scelta su cosa fare a Pasqua e Pasquetta. Le Giornate Magiche a Castello di Belgioso in provincia di Pavia, per esempio, durante le quali un castello si animerà con magiche atmosfere. O ancora recarsi al Castello delle Sorprese a Castello Consortile di Buronzo a Pasquetta per la più grande festa di Primavera buona per bambini ed adulti.

A Napoli, in occasione della Pasqua, riaprono le vie del centro storico con le botteghe degli artigiani per la Fiera di Pasqua. Gardaland, il più grande parco divertimento d'Italia, resta tra le attrazioni principali per i bambini insieme agli altri parchi giochi.