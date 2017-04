Negozi, supermercati, centri commerciali aperti Pasqua o Pasquetta 2017. Gite fuori porta Pasquetta 2017, idee bambini e adulti

Chi ne ha la possibilità non la lascerà di certo sfuggire. Ma terminerà al più presto il lavoro in ufficio per preparare la valigia e partire, da solo o insieme alla famiglia, per gite fuori porta

La Pasqua e la voglia di vacanza che viene stimolata ancora di più dalle prime giornate primaverili (dove il meteo sarà clemente cioè) evidenziano una contraddizione netta con la necessità di tenere negozi, supermercati e centri commerciali aperti a Pasqua o a Pasquetta 2017. Anche quest’anno non sono mancate le polemiche e gli scioperi annunciati per rivendicare il diritto per tutti di vivere queste giornate speciali in compagnia dei propri affetti familiari, o con i propri amici.

Una spaccatura difficilmente sanabile che un po’ ovunque porterà conseguenze, con la tendenza generale che sembra concretizzarsi in una decisione di chiusura di negozi, supermercati e centri commerciali per quanto riguarda la giornata (o mezza) di domenica. Mentre per Pasquetta la stragrande maggioranza degli esercizi in questione, dovrebbe rimanere aperta.

Problemi che chi può, evita di porsi per dedicarsi piuttosto all’organizzazione delle gite fuori porta per Pasquetta 2017. Le vecchie care scampagnate con amici o con la propria famiglia che, seppur insidiata da nuove consuetudini, resistono ancora all’usura del tempo.

Negozi, supermercati e centri commerciali aperti

Come già detto i negozi, i supermercati e i centri commerciali, come ad esempio Esselunga, Coop, Carrefour, Auchan, Famila, Ipercoop, Conad, Sidis, Iper, Panorama, Pam, Crai, Simply e Sigma, Sisa, Tigre, A&O, Eurospar, Isa, potrebbero rimanere chiusi per l’intera giornata, o mezza, della domenica di Pasqua.

Ovviamente bisognerà valutare caso per caso. Quel che è certo è che la tendenza si ribalta nettamente per il Lunedì dell’Angelo, quando sarà difficile trovare negozi, supermercati e centri commerciali che non saranno aperti.

Pasqua e Pasquetta 2017 gite fuori porta

Non sono veri e propri viaggi, e anche a Pasqua e Pasquetta 2017 rappresentano un must per gli italiani. Le gite fuori porta consentono di visitare luoghi da sempre ambiti ma che per un motivo o per un altro restano sconosciuti aumentando il rimpianto. Chi vive a Milano, ad esempio, può trascorrere la giornata al Parco Sempione o ai Giardini Montanelli, visitare un museo oppure spostarsi nei dintorni lombardi alla ricerca di sagre ed eventi, come ad esempio il pic nic collettivo al Monastero di Torba.

Per gli amanti della montagna, la Val di Sole, o altre località d'alta quota sono l’ideale. Firenze, Venezia, Roma, Napoli, Pompei restano le mete preferite per da chi vuole perdersi nell’immenso patrimonio artistico e culturale italiano.

Idee bambini e adulti per Pasqua e Pasquetta 2017

Pasqua e Pasquetta sono giornate speciali che i più tradizionalisti dedicano al totale relax. Niente vacanze stressanti, niente tour de force, ma la ricerca di luoghi in grado di garantire la quiete del corpo e dello spirito. In tanti casi si preferisce organizzarsi con idee valide per bambini ed adulti così da evitare musi lunghi. Le opzioni più gettonate restano il barbecue, anche sfruttando le moltissime aree attrezzate sparse sul territorio nazionale dove si potrà dar sfogo a tutto il proprio estro organizzando grigliate a base di wurstel, maiale, bacon e lardo di colonnata.

Oppure un bel pic nic al parco non guasterebbe affatto. In coppia o con gli amici, con i bambini o senza, i caposaldi di questa opzione restano gli stessi. Tovaglia stesa a terra su un bel prato verde e cibi della dieta mediterranea, quelli più indicati in queste circostanza perché semplici da mangiare anche freddi. Oltre che salutari. E quindi via con frittate e insalate di pasta, tramezzini con caprino e verdure, panini, focaccia e frutta di stagione a volontà.