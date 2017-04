730 2017 precompilato: lista spese e costi che si possono detrarre

Arriva puntuale il modello 730 precompilato. Contiene i dati contenuti nella Certificazione Unica, inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta, contenente tra gli altri i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale. E ancora, le detrazioni possibili ovvero la lista delle spese e i costi deducibili o detraibili, come spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico. Più nel dettaglio e schematicamente, i costi detraibili sono:

Spese sanitarie, come farmaci e visite specialistiche Assicurazioni: vita, infortuni, rischio invalidità Spese scolastiche: dalla retta dell'asilo all'affitto del figlio all'università Spese sportive: l'attività dei figli tra i 5 e i 18 anni è detraibile Animali: tutte le spese per le cure veterinarie di cani, gatti e altri animali domestici Casa: ristrutturazione, interessi passivi sul mutuo, notaio e agenzia Videocamere e dispositivi di controllo domestico Spese funebri

730 2017 precompilato: le novità di quest'anno

E sempre nel 730 2017 precompilato sono contenute alcune informazioni comprese nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, come i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili. Sono quindi presenti alcuni dati dell'Anagrafe tributaria, come le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari, catasto e atti del registro, i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24. Per quanto riguarda le novità di quest'anno, se ne segnalano quattro:

Detrazione del 50% sulle spese sui mobili per le giovani coppie che acquistano casa È detraibile la polizza per i figli disabili gravi (fino a 750 euro) Si può scaricare il 50% dell'Imu sulla casa concessa in comodato gratuito ai figli Detrazione del 65% sul controllo a distanza dell'impianto di riscaldamento

Per i lavoratori dipendenti e i pensionati, i vantaggi nella presentazione della dichiarazione con il modello 730 sono differenti, come il non dover eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice. Ma anche la possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio, ma dal mese di agosto o di settembre per i pensionati. Infine, se devono versare delle somme, vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione direttamente nella busta paga.