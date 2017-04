Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Calenda, Zanda, Romani

Le recenti posizioni di Calenda, Zanda, Romani su ultime notizie politiche, alleanze e possibili conseguenze per novità per le pensioni

Centrosinistra e centrodestra si stanno riorganizzando in vista di prossime elezioni, con un centrodestra che, stando alle ultime notizie, sarebbe decisamente in ascesa tra gli italiani mentre i pentastellati che comunque continuano a rimanere in testa stanno perdendo altrettanti consensi e il centrosinistra si è scisso, con il risultato di nuovi schieramenti politici nati. E’, dunque, un quadro piuttosto complesso, quello politico che emerge dalle ultime notizie e che va evolvendosi sempre più verso coalizioni e alleanze.

Le ultime affermazioni di Calenda e impatto su novità per le pensioni

Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in aperto contrasto con l’ex premier ed ex segretario del centrosinistra, nuovamente in corsa per la segreteria, è tra coloro che ritiene necessaria una grande alleanza per contrastare il dilagante populismo dei pentastellati, per rilanciare un insieme di punti fondamentali per raggiungere gli obiettivi di crescita pronto a rilanciare su investimenti. Calenda afferma la necessità di un'alleanza culturale che contrasti l'avanzata dei pentastellati, cercando di convergere con il centrodestra su un piano di provvedimenti ambizioso. Un piano che, però, per Calenda dovrebbe essenzialmente puntare su soluzione della questione migranti e sugli investimenti per rilanciare l’economia piuttosto che su altre misure, come ulteriori novità per le pensioni importanti, come la quota 100 o la quota 41, che permetterebbero di rilanciare mercato del lavoro giovanile e allo stesso tempo produttività e consumi, per l’avvio di un ciclo economico generale positivo.

Le ultime posizioni di Zanda e impatto su novità per le pensioni

Il presidente dei senatori del centroseinistra, Luigi Zanda, sostiene l’idea di Calenda di una grande alleanza con il centrodestra per contrastare l’avanzata dei pentastellati, considerati una forza antisistema. Per Zanda, pur mantenendo centrosinistra e centrodestra mantengano il proprio pensiero, è importante che si uniscano per avere maggiori opportunità di superare una crisi che persiste ormai a troppo tempo. E’ necessario una coerenza e convergenza di intenti e obiettivi, è necessario un buon rapporto tra i diversi schieramenti politici per arrivare in Aula pronti ad andare avanti piuttosto che discutere sempre. E ha invitato i diversi schieramenti politici di centrodestra e centrosinistra a trovare punti di cooperazione e collaborazione contro i pentastellati.

Per un concreto rilancio di sé e allontanamento dei pentastellati, probabilmente il primo punto su cui convergere dovrebbe essere quello delle novità per le pensioni da rilanciare: sappiamo, infatti, che i pentastellati da sempre fanno delle novità per le pensioni di quota 100, quota 41 per tutti, assegno universale per tutti, cancellazione delle ricche pensioni delle alte cariche pubbliche un cavallo di battaglia del loro programma, per cui è da questo che bisognerebbe ripartire.

Le ultime affermazioni di Romani e conseguenze per novità per le pensioni

Sulla scia di Zanda, anche Paolo Romani del centrodestra rilancia su un fronte comune per contrastare il sistema antidemocratico dei pentastellati. E rilancia su alcuni punti su cui centrosinistra e centrodestra sarebbero d'accordo, importanti per portare avanti una forte alleanza. I punti di contatto prevedono, tra le altre misure, assegno universale, strettamente collegato alla ricerca attiva di un nuovo impiego o alla frequentazione di corsi di formazione professionale o di specializzazione per un inserimento nel mondo lavorativo, e novità per le pensioni di revisione dell’attuale sistema con novità per le pensioni di quota 100, per esempio.