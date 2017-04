Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 Papa Francesco e le convinzioni mancanti a tutti schieramenti

Torna a farsi sentire la voce di Papa Francesco che, ancora una volta, sembra rilanciare su temi che rappresentano delle convinzioni, potremmo dire ormai mancanti, a tutti gli schieramenti politici. Centrosinistra in prima fila. E’ lui infatti, come confermano le ultime notizie, ad andare oltre i giochi di potere e della politica tornando a mettere al centro dell’attenzione l’uomo, la sua importanza, i suoi diritti, le sue necessità.

Le continue e ultime notizie di cronaca non fanno che raccontare una Italia in crisi, sempre più povera, sempre meno popolata da giovani capaci di rappresentare una risorsa per questo Paese, mentre crescono gli indigenti, coloro che perdono il proprio impiego e chi non riesce ad arrivare alla fine mese, costretto, talvolta, a vivere in macchina o, peggio, in mezzo alla strada perché non ha possibilità più di vivere e pagare una casa, le bollette, la spesa. La situazione continua ad essere drammatica, crescono, stando alle ultime notizie, le persone in condizione di indigenza assoluta ma si tratta di temi che forse la politica dimentica, considerando che come riportano le ultime e ultimissime notizie si dedica alla definizione di misure che non servirebbero affatto ai cittadini, come l’aumento dell’Iva, o per lo meno non a tutti, come la riduzione delle imposte sulle attività. Secondo Papa Francesco, invece, è giunto il momento che la politica si dedichi ai cittadini, ai loro reali bisogni, alle loro concrete necessità quotidiane, cercando di andare oltre quelle tantissime inequità sociali che hanno letteralmente distrutto le nostre società. Il Papa ha, ancora una volta, invitato a cambiare del tutto la realtà di questo mondo.

Non è la prima volta che Papa Francesco interviene sulla questione sociale di Italia, non la prima volta che invita la classe politica a puntare la propria attenzione prima sui cittadini che sugli interessi. Lo scorso mese circa, è stato proprio Papa Francesco a parlare della necessità di impiego come misura fondamentale per ridare dignità alle persone e dell'obbligo dei politici di fare del tutto perchè tutti possano lavorare per vivere dignitosamente. E ha anche puntato il dito contro chi fa impresa senza rispettare le regole. Ma per rilanciare le possibilità di impiego per i più giovani, che oggi vivono in condizioni davvero precarie e senza alcuna prospettiva di futuro né personale né previdenziale, la soluzione potrebbero essere quelle importanti novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti, o di revisione delle probabilità di vita che avrebbero i contestuali vantaggi di:

promuovere nuovamente l’impiego giovanile; dare nuova spinta a produttività e consumi; rilanciare un nuovo ciclo economico positivo.

Ma nel nostro Paese le ultime notizie continuano a parlare di un costante aumento di morti e incidenti sul lavoro, molti dei quali accaduti proprio a causa dell’attuale sistema di pensioni che costringe i lavoratori più anziani a rimanere sempre più a lungo a lavoro, secondo il principio del poiché si vive più a lungo allora si può anche lavorare di più, senza considerare però che alcune tipologie di professioni sono pericolose e pesanti da svolgere in età avanzata. E, infatti, sono penalizzati soprattutto gli impiegati di determinati settori, come quello dell’edilizia o dello smaltimento di amianto.

Per dimostrare di essere di nuovo concentrati sui cittadini è necessario, secondo Papa Francesco, recuperare quella visione di vita e impegno che il centrosinistra sembra aver dimenticato, ripartendo dalle ulteriori misure di aiuti e assistenza, per arrivare a profonde novità per le pensioni come:

