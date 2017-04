Rinnovo contratti Statali, dipendenti pubblici: novità questa settimana

Guai in vista per il rinnovo del contratto degli statali. Servono ancora 2,8 miliardi di euro per sbloccare gli stipendi del pubblico impiego, fermi da otto anni. È questa la cifra che il Documento di economia e finanza varato dal Consiglio dei ministri ha stimato e previsto per centrare aumenti medi di 85 euro, come concordato tra il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e le forze sociali. Tutto più facile a dirsi che a farsi, come un copione che si ripeta uguale a se stesso tutte le volte. E che la situazione sia preoccupante era venuto fuori già a Consiglio dei ministri in corso, proprio quello che ha varato la prima bozza del documento, quando la Confederazione generale italiana del lavoro aveva lanciato l'allarme, sospettando che la dote per gli statali saltasse e, in caso, dichiarandosi pronta allo sciopero generale.

Rinnovo contratti statali: tra scarso budget e rassicurazioni

Il budget per aumentare lo stipendio dei dipendenti pubblici scarseggia e non è sufficiente a dare seguito agli impegni assunti, ma il responsabile del Tesoro lancia rassicurazioni e prova a dissipare i dubbi delle ultime notizie, spiegando come l'esecutivo mantenga gli impegni presi inclusi quelli relativi ai contratti con la pubblica amministrazione. A dargli supporto ci penso lo stesso ministro per la Funzione Pubblica, confermando l'impegno economico di 85 euro medi sul rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, dando anche conto del via libera allo sblocco del turnover nei comuni, che si aggiunge a un'ondata di oltre duemila assunzioni per l'amministrazione centrale.

Garanzie arrivano anche dal sottosegretario al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione: l'esecutivo tiene fede ai patti sia nel contesto giuridico sia in quello economico-finanziario. Parole che sollevano dai timori, ma intanto qualche tensione si è alzata e ora bisognerà vedere come il capitolo sarà riportato nella versione finale del Documento di economia e finanza. Il testo iniziale parla di 1,6 miliardi di euro aggiuntivi solo per l'amministrazione centrale, dopo gli 1,2 già piazzati con le precedenti manovre. Inoltre nelle bozze si guarda anche ai prossimi rinnovi, prevedendo 2,3 miliardi di euro per il 2019 e 4,6 per il 2020. È il passo che le forze sociali attendevano.

In linea di massima esprimono soddisfazione invitando l'esecutivo ad avviare la direttiva all'Aran, l'organo incaricato dall'esecutivo di rappresentarlo nelle procedure negoziale sulla pubblica amministrazione, per dare il via ai tavoli. Direttiva che il segretario generale della Unione italiana del lavoro si aspetta in questo mese, per chiudere i rinnovi entro giugno, i tempi tecnici ci sono. Quindi per la sigla, che parla anche con il segretario confederale, la disponibilità è da valutare positivamente. C'è però dell'altro, il commissario del comparto Funzione Pubblica della Confederazione italiana sindacati lavoratori chiede un chiarimento ulteriore circa le risorse da utilizzare per garantire la stabilizzazione dei precari, la defiscalizzazione dei premi di risultato.