Riordino carriere forze dell'ordine 2017-2018: tutti dirigenti polizia, carabinieri, militari, vigili. Il paradosso

Succede che il riordino delle carriere delle forze dell'ordine passi da più piani. Non c'è solo il decreto dell'esecutivo che fissa le nuove norme su polizia, carabinieri, militari, vigili. Ma c'è anche un altro decreto legislativo secondo cui, maturati 13 anni di servizio, qualunque ufficiale militare possa diventare automaticamente un dirigente con tanto di aumento di stipendio fisso del 6% ogni due anni in favore dei gradi più alti. E in un'epoca in cui si stanno centellinando le risorse da destinare alla pubblica amministrazione e con il fiato sul collo della Comunità per la gestione della spesa pubblica, un intervento di questo tipo (si tratta di un decreto legislativo a cui il parlamento deve fornire un parere non vincolante) costa subito un miliardo di euro. Poi 400 milioni di euro a regime.

E intanto arriva la stretta sulla sicurezza

E mentre si discute del riordino delle carriere delle forze dell'ordine, dei pro e dei contro, su migranti e sicurezza passa la linea di Minniti. E se alla Camera Mdp vota contro il decreto sui migranti, spaccando la maggioranza e aprendo un fronte di scontro tra dem ed ex compagni, è polemica anche al Senato, dove al momento del voto sul decreto sicurezza, approvato con 141 sì, 97 no e 2 astenuti, escono dall'aula cinque senatori Pd. Tra loro c'è chi parla di norme inutili e gravi nei principi visto che sono per lo più contro i poveri e introducono un ossimoro perverso come quello dell'arresto in flagranza differito. Nel dettaglio il decreto prevede più poteri ai sindaci, istituzione del Comitato metropolitano, daspo urbano sul modello di quello pensato per gli ultrà del calcio, misure anti spaccio e di contrasto al fenomeno dei writer, arresto in flagranza differita.

Sono queste alcune delle principali novità contenute nel decreto sulla sicurezza urbana approvato al Senato e che mira a prevenire i fenomeni di criminalità diffusa e a promuovere la legalità e il rispetto del decoro urbano. Nasce un organismo ad hoc, il Comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, deputato all’analisi, alla valutazione e al confronto sui temi di sicurezza urbana. Al Comitato partecipano, oltre al sindaco del capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i primi cittadini dei Comuni interessati. Con appositi patti tra prefetto e sindaco, possono essere individuati interventi per la sicurezza urbana.

Chi impedisce la libera accessibilità o la fruizione di aree e infrastrutture pubbliche, viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza o esercita abusivamente l'attività di commerciante o di posteggiatore, paga con una multa da 100 a 300 euro e con l'allontanamento. In caso di reiterazione, il questore può disporre con provvedimento motivato, per un periodo da 6 mesi a due anni, un vero e proprio divieto di accesso all'area o all'infrastruttura in questione. È possibile l'arresto in flagranza differita, ma solo per i casi in cui è obbligatorio l'arresto, ed entro 48 ore, nel caso di violenza alle persone o alle cose, durante manifestazioni pubbliche. Del reato deve esserci documentazione video o fotografica.