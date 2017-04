Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 approvato uno dei tre atti finali. Cosa succede ora

Via libera al primo dei tre decreti attuativi attesi per le ultime novità per le pensioni: cosa prevede e informazioni ulteriori

E' stato approvato un decreto attuativo dei tre attesi sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, uno solo relativo alla mini pensione senza oneri e per cui si prospetta un iter lungo almeno una ventina di giorni tra passaggio da Consulta, a Magistratura Contabile a pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Stando alle ultime notizie, il decreto approvato riguarderebbe la mini pensione senza oneri per permettere di andare in pensione anticipata a tutti i nati fra il 1951 e il 1953, anticipando la pensione finale fino a tre anni, purchè appartenenti alle categorie di persone cosiddette svantaggiate come:

chi è rimasto senza impiego; invalidi e malati gravi; coloro che sono impegnati in occupazioni cosiddette faticose.

Cosa prevede il decreto attuativo approvato

Il primo dei tre decreti attuativi approvato prevede il via libera ufficiale alle ultime novità per le pensioni di mini pensione senza oneri per coloro che hanno particolare bisogno di sostegno, le cosiddette categorie di persone svantaggiate. Nonostante si continui a dire che le ultime novità per le pensioni saranno in vigore dal prossimo primo maggio, e per il momento fino al 31 dicembre 2018, considerando che si tratta di novità per le pensioni ancora una volta in via sperimentale, sarà piuttosto difficile che si potranno iniziare davvero ad inviare le richieste a partire dal prossimo primo maggio. Stando alle ultime notizie, infatti, i tempi saranno di circa 15-20 giorni, ma è possibile che si allunghino anche, con la prospettiva di due possibilità e cioè di invio della richiesta tra settembre-ottobre con approvazione entro dicembre-gennaio, o di invio richieste tra giugno-luglio prossimo con approvazione entro il prossimo novembre. Il nuovo calendario per le novità per le pensioni potrebbe, dunque, prospettarsi del tutto diverso, come accaduto per la staffetta, rimandando tutto a dopo l’estate.

Requisiti per la novità per le pensioni di mini pensione senza oneri

La mini pensione senza oneri permette di anticipare l’età pensionabile di tre anni, avendo maturato 30 o 36 anni di contributi, solo a determinate categorie di persone svantaggiate. In particolare, possono accedere alla mini pensione senza oneri:

coloro che sono rimasti senza occupazione e abbiano almeno 30 anni di contributi, a condizione di aver esaurito da almeno tre mesi tutti i sussidi di disoccupazione; gli invalidi che abbiano maturato almeno 30 anni di contributi e abbiano una percentuale di invalidità dal 74% in su, e vale anche per parenti che assistono da almeno sei mesi parenti invalidi di primo grado, come figli o genitori, o coniuge convivente; coloro che sono impegnati in occupazioni faticose che abbiano maturato 36 anni di contributi e svolgano una delle attività inquadrate come faticose.

La lista di delle occupazioni faticose i cui impiegati possono richiedere la mini pensione senza oneri comprende:

infermiere ed ostetriche; lavoratori impiegati nel settore edile; facchini; maestre d’asilo nido ed educatori di asilo; addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti; macchinisti e personale viaggiante ferroviario; autisti di mezzi pesanti e camion; lavoratori addetti all’estrazione e alla lavorazione dell’amianto; lavoratori addetti alla lavorazione dell’amianto; conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce.

Chi richiederà la mini pensione senza oneri riceverà direttamente dall’ente di gestione delle pensioni un importo pari a quello del trattamento pensionistico certificato al momento della richiesta, fino ad un importo massimo di 1.500 euro lordi. La richiesta per la mini pensione senza oneri dovrà essere effettuata presentando all’ente di gestione delle pensione tutta la documentazione necessaria per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e lo stesso ente provvederà poi ad effettuare le verifiche relative a stato anagrafico e contributivo del richiedente.