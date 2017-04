730 2017 precompilata: come fare richiesta CUD online o cartaceo, documenti necessari, Pin, Spid per fare 730 2017 online

La strada per accedere al proprio 730 2017 precompulato è duplice: Spid o Pin? Come fare a richiederli?

Non solo 730 2017 precompilata, con la stessa chiave di accesso è possibile accedere anche ad altra documentazione fiscali, dalla Certificazione Unica al Cud online o cartaceo, fino al resto dei servizi della pubblica amministrazione La strada è duplice: Spid o Pin? Come fare a richiederli?

Spid per 730 2017 precompilata

Tra le chiave di accesso per accedere al 730 2017 precompilato c'è lo Spid ovvero il Sistema pubblico di identità digitale. A seconda del servizio sono previsti tre livelli di sicurezza del Pin: solo username e password per i servizi base; username e password usa e getta per servizi che richiedono maggiore privacy; username, password e smart card a pagamento per i servizi che comportano trasferimenti di denaro o di documenti sensibili. Bisogna però scegliere uno dei quattro gestori che propongono il servizio Spid tra

Infocert Poste Italiane Tim Sielte

Con Infocert il primo passaggio per la richiesta dello Spid è la registrazione sul sito infocert.it e non serve recarsi di persona in un ufficio. Il costo del servizio è di pagamento 19,90 euro (più Iva), da versare anche online con carta di credito o prepagata. Anche con Poste Italiane si comincia con la registrazione sul sito poste.it. Basta inserire i dati richiesti ma poi è necessario recarsi in un ufficio postale per l'identificazione e la certificazione con il cellulare e poi ritirare le tue credenziali. Ma c'è anche la possibilità di richiedere il servizio a domicilio nella fase di registrazione (al costo di 14,50 euro).

Ecco poi lo Spid con Tim per accedere al 730 2017 precompilato. E anche in questo caso si comincia con la registrazione sul sito nuvolastore.it. Con Sielte i possessori di un PC con webcam possono scegliere la modalità di riconoscimento completamente online con Sielte. Anche in questo caso seguendo le istruzioni è possibile completare la registrazione senza recarsi in alcun ufficio. In tutti i casi gli identity provider non possono utilizzare i dati personali dell'utente né cederli a terze parti senza autorizzazione. Al momento della registrazione devono essere distinti i dati necessari all'ottenimento dell'identità digitale Spid dalle ulteriori informazioni che il gestore di identità potrà richiedere.

Come fare per richiedere il Pin per accedere alla precompilata

Condizione preliminare per scaricare il 730 2017 precompilato è dotarsi di un Pin. Per prima cosa bisogna andare sulla homepage del sito dell'Agenzia delle entrate e cliccare l'icona Fisco online. Individuare e cliccare sulla voce Registrazione, che si trova in alto sulla parte sinistra della pagina. Al di sotto della spiegazione è collocato il pulsante orizzontale Registrazione Fiscoonline. Adesso è necessario indicare il proprio profilo fiscale e cliccare sul pulsante in basso Richiedi il codice Pin. A questo punto inserire il codice fiscale e selezionare il modello presentato l'anno precedente. Poi va inserito il reddito dichiarato l'anno prima e cliccare sull'icona Invio. La schermata di riepilogo riassume i dati immessi.