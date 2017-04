Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 le quattro variabili irripetibili non colte per rilancio pensioni

Volendo essere cattivi possiamo dire che questo esecutivo non è capace di guidare il Paese poiché non è in grado di cogliere le opportunità e farsi spingere dal vento favorevole per introdurre quei preziosi cambiamenti, tra cui quelli sulle novità per le pensioni, invocati da anni. Volendo essere più realisti c'è da far presente come il funzionamento della macchina amministrativa e rappresentativa sia troppo farraginosa e non adatta per collocare il Paese lungo i binari della velocità. Tuttavia sono i fatti a riferire come al di là di mini pensioni, quota 100, quota 41, sono passati e stanno passando tanti treni che non sono stati colti al volo. Di conseguenza i più ambiziosi progetti sulle novità per le pensioni sono rimasti fermi sulla carta lasciando inevase tante richieste e, anzi, alimentando dubbi, preoccupazioni e perplessità.

Le quattro variabili non colte per le novità per le pensioni

Premettendo come la strategia di questo esecutivo (così come di quelle immediatamente precedente in cui gli interpreti sono pressoché i medesimi e la maggioranza è la stessa) sia quella di utilizzare alternativamente il bastone e la carota nei rapporti con la Comunità e di procedere con gradualità, ci sono almeno quattro variabili non colte per le novità per le pensioni. E anche molto vistose:

il risveglio economico internazionale anche se per meriti extranazionali ed extracontinentali; la chiamata al voto nei due principali Paesi della Comunità, Germania e Francia, che porta l'Italia ad avere un asso in più nella manica nella fase del confronto; la favorevole congiuntura monetaria nel rapporto tra euro e dollaro con allargamento delle esportazioni; l'intervento profondo e impattante della Banca centrale europea con un doppio acquisto di titolo di Stato che ha portato all'immissione di liquidità e al calo della spesa per interessi.

Si tratta dunque di occasioni non colte, per incapacità o per mancanza di coraggio, che si riflettono anche su quanto è stato fatto e su quanto si sarebbe potuto fare, anche e soprattutto sul versante delle novità per le pensioni.

La strategia della cautela e conseguenze sulle novità per le pensioni

Il rischio di questa cautela è allora e della mancanza (o della volontà) di cogliere al volo queste opportunità per le novità per le pensioni è di ritrovarsi a breve a mangiarsi le mani. Anche perché non si tratta solo di prendere il treno in corsa, ma di credere che le stesse novità per le pensioni possano rappresentare un volano per il rilancio poiché

sono in grado di aumentare il tasso di disoccupazione con un mirato e controllato percorso di ricambio generazionale; sono utili per accrescere competizione e innovazione proprio per via della maggiore attitudine dei giovani all'impiego delle nuove tecnologie; creerebbero una società più felice e equilibrata tra le esigenze di tutte le fasce di età della popolazione.

L'appuntamento con le più importanti novità per le pensioni subisce allora contini slittamenti e il prezzo da pagare rischia di essere più salato di quello che adesso di riesce a immaginare.