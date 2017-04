Offerte, tariffe cellulari Vodafone, 3 Italia, Tim, Wind prezzi in aumento alcune. Come fare ad evitare aumenti Aprile-Maggio 2017

Questo di aprile 2017 è il mese in cui sono scattati gli aumenti di tariffe e servizi per cellulari da parte degli operatori Vodafone e 3 Italia. Sono su base mensile e di conseguenza senza alcuna operazione, anche a maggio occorrerà versare un surplus. In ogni caso è sempre possibile fare un passo indietro ovvero evitare aumenti e spendere di più. Per quanto riguarda Vodafone si tratta della modifica delle condizioni economiche del piano della SIM per alcune ricaricabili che porta con sé un aggravio di spesa pari a 49 centesimi a settimana, tra l'altro addebitati anticipatamente ogni 4 settimane. Chiamando il 42828 tutti i clienti interessati da questa modifica potranno ogni domenica parlare gratis con tutti i numeri e navigare gratis fino a 2 GB.

Stando a quanto previsto da Vodafone, i clienti ricevono un SMS informativo e possono cambiare il piano della SIM chiamando il 42593 o recedere dai servizi Vodafone e passare a un altro operatore telefonico tra 3 Italia, Tim e Wind senza penali ed entro 30 giorni dalla ricezione dell'SMS. Per farlo occorre inviare una raccomandata andata e ritorno a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 - 10015 Ivrea (TO) oppure attraverso il link variazioni.vodafone.it. Succede poi che con 3 Italia l'opzione 4G non è più gratuita: la spesa supplementare è pari a 1 euro al mese, quindi 12 euro all'anno. Per evitare aumenti ovvero rinunciare a questa opzione occorre procedere attraverso l'Area Clienti 3. Il recesso non comporta la variazione delle condizioni legate all'offerta sottoscritta ed è comunque sempre possibile effettuare traffico web utilizzando la rete 3G.

Tim

In questi ultimi 10 giorni di aprile e al pari di quanto succederà anche nei primi 10 giorni di maggio, il punto di riferimento di Tim sono i profili Tim Special:

Tim Special Start: 1.000 minuti di conversazione, 2 GB di traffico web e TimMusic per sei mesi a 20 euro ogni 28 giorni; Tim Special Large: 3.000 minuti di conversazione, 3 GB di traffico web e TimMusic per sei mesi a 30 euro ogni 28 giorni; Tim Special Unlimited: minuti di conversazione e SMS illimitati, 6 GB di traffico web, TimMusic per sei mesi, 10 GB di spazio su Tim Cloud e Tim Protect a 40 euro ogni 28 giorni; Tim Special Voce: 500 minuti di conversazione a 10 euro ogni 28 giorni; Tim Special Voce+Dati: 500 minuti di conversazione, 2 GB di traffico web e TimMusic per sei mesi a 15 euro ogni 28 giorni.

Wind

Largo ai piani tariffari Wind Magnum 5 Giga, Wind Magnum 10 Giga, Wind Magnum 30 Giga.

Con la prima tariffa sono inclusi minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 5 GB di traffico Internet in 4G a 14,90 euro. Con la seconda i GB salgono a 10 e il costo a 19,90 euro. Con la terza sono compresi 30 GB a 29,90 euro.

A questi si aggiungono i piani All Inclusive:

All Digital: 500 minuti di conversazione e 5 GB di traffico web a 15 euro ogni 28 giorni; All Inclusive: 500 minuti di conversazione, 500 SMS, 2 GB di traffico web a 12 euro ogni 28 giorni; Noi Tutti: 400 minuti di conversazione a 7 euro ogni 28 giorni; Noi Tutti 1000: 1.000 minuti di conversazione a 9 euro ogni 28 giorni.