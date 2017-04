Isee 2017: nuovo modello. Calcolo e istruzioni compilazione

Via libera al nuovo modello della Dichiarazione sostitutiva unica e alle relative istruzioni per la compilazione. Si tratta della documentazione che occorre per accedere alle prestazioni sociali agevolate via Isee ovvero l'Indicatore della situazione economica equivalente. La Dsu Mini è quella necessaria per calcolare l'Isee standard o ordinario. Come precisato nelle istruzioni, la prima pagina contiene indicazioni generali per il cittadino e l'informativa sull'uso dei dati personali. Di fatto si compone

del primo Modulo del Modello base che contiene le principali informazioni relative al nucleo familiare nel suo complesso, tutte da autodichiarare, ed è obbligatorio; del primo Modulo del Foglio componente che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali riferite al singolo componente. Il Modulo va compilato obbligatoriamente per ogni singolo componente del nucleo, tranne che nei casi di minorenni che non hanno reddito e patrimonio.

Isee 2017: tutti i nuovi modelli

Occorre ricordare come non esista un unico Isee ma oltre a quello standard o ordinario, ci sono quelli specifici confermati dalle norme del 2017:

Isee Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi Isee Sociosanitario Isee Sociosanitario-Residenze Isee Università

Entrando nel dettaglio, il primo viene utilizzato per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che sono figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi. Occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incide o meno nell'Isee del nucleo familiare del minorenne. L'Isse Sociosanitario serve per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie come assistenza domiciliare per le persone con disabilità o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio. Viene lasciata la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario.

Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali. Tenendo ferma la possibilità di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'Isee di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Questa previsione permette di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. Nell'Isee per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, senza tenere conto della residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

Infine, è possibile calcolare un Isee Corrente che consiste in un Isee aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.