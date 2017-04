Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 attacco da Forze Sociali all'iter economico

Non solo le novità per le pensioni, è il disegno complessivo a non convincere le forze sociali, come sta emergendo dalle ultime notizie.

Che l'iter economico varato dall'esecutivo non fosse così entusiasmante come proposto era stato subito chiaro senza andare a fondo nella lettura delle quasi mille pagine complessive. E non solo per la timidezza con cui è intervenuto sulle novità per le pensioni sia in riferimento al budget messo a disposizione e sia ai contenuti stessi dei provvedimenti su assegno universale e revisione delle detrazioni. Ma per la mancanza di un disegno complessivo che contempli novità per le pensioni e occupazione in un orizzonte temporale che vada al di là delle urgenze. O almeno è quanto ritengono le forze sociali che non hanno risparmiato durissimi attacchi a quanto approntato dall'esecutivo, andando anche al di là delle valutazioni su quanto è stato fatto e non fatto su mini pensioni, quota 41, quota 100.

Duro attacco delle forze sociali su novità per le pensioni e produttività

Se c'è allora chi ha letto tutti i testi dell'iter economico sono state le forze sociali che hanno trovato unità dell'attaccare l'esecutivo su quanto indicato in questa prima bozza. In particolare l'indice è stato puntato

contro l'assenza di provvedimenti in grado di rilanciare la produttività attraverso la leva delle novità per le pensioni; contro la mancanza di coraggio nel cambiare lo status quo sulle pensioni; contro la non presenza di investimenti su occupazione e novità per le pensioni; contro la decisione di non favorire il rilancio dei consumi anche da parte dei pensionati.

Non c'è una richiesta ben precisa di fondare il nuovo progetto delle novità per le pensioni su un calibrato ricambio tra pensionandi e nuove forze per favorire produttività e competitività, ma viene invocato a gran voce un cambio di passo con la previsioni di provvedimenti shock.

Preoccupazione per le novità per le pensioni nel momento successivo

In qualche modo si assiste a uno scollamento tra quanto promesso con il momento successivo delle novità per le pensioni, quello che segue alle varie mini pensioni e quota 41, e quanto effettivamente introdotto nell'iter economico. Da qui le preoccupazioni delle forze sociali che in alcuni casi hanno anche raggiunto toni di ira. Tra le prime a essere audite, hanno invitato l'esecutivo a correggere l'iter economico e a pensare già alla prossima manovra per dare una sterzata a un quadro piatto e poco impattante sulle novità per le pensioni. Quanto finora introdotto è ritenuto insufficiente. Si tratta

dell'assegno universale in favore di chi si trova in condizioni di indigenza ovvero senza occupazione e senza pensione; della riscrittura del programma delle detrazioni a completamento delle novità per le pensioni in vigore.

Tra l'altro proprio questo sembra un periodo congeniale per intervenire sulle pensioni cavalcando le condizioni favorevoli, come i primi segnali di ripresa, gli aiuti arrivati dalle istituzioni sovranazionali e una congiuntura globale che permette maggiori margini di manovra. Ma stando a quanto si legge nell'iter economico questa chance non sono state adeguatamente sfruttate.