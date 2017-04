Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 petizioni si moltiplicano per rilancio pensioni

Laddove non arrivano i canali ufficiali sulle novità per le pensioni ci pensano le pressioni esterne a portare richieste e innovazioni al centro delle scene. E la Rete si rivela come sempre un mezzo straordinario sia per fare conoscere i termini delle proposte e sia per fare centro nel bersaglio ovvero raggiungere il legislatore affinché possa prendere in considerazione i testi elaborati. E se c'è uno strumento che sta trovando sempre maggiore riscontro, anche e soprattutto per la facilità d'uso, è quello delle petizioni online. La piattaforma change.org è quella più utilizzata e permette di conoscere in tempo reale il numero di sottoscrizioni raggiunte e quelle mancanti prima della sottoposizione delle petizioni per il rilancio delle novità per le pensioni. Sono tre le proposte più interessanti:

introduzione di novità per le pensioni finalizzata a tutelare gli over 55 rimasti senza occupazione e senza pensione; congelare l'aumento delle probabilità di vita; quota 41 senza paletti e senza penalità.

Raccolta firme in favore degli over 55 e conseguenze per le novità per le pensioni

La prima idea per rilanciare le novità per le pensioni è di concedere una doppia chance agli over 55 senza occupazione e senza pensione. Continuare nel tradizionale percorso o ritirare i contributi versati rinunciando all'assegno di pensione che percepirà una volta maturati i requisiti richiesti. Come spiegato dai promotori, ci sono ragioni ben precise che spingono a proporre una novità per le pensioni già applicata in Inghilterra. Oltre una certa età

è difficile trovare un'occupazione anche per via di un mix con le novità per le pensioni che non funziona; ci sono problemi psicologici da non sottovalutare.

Ecco allora la proposta di impostare su basi diversi il presente e il futuro.

Fermare l'aumento delle probabilità di vita: impatto sulle novità per le pensioni

La proposta è di cancellare la novità per le pensioni dell'aumento delle probabilità di vita che sposta in avanti l'età pensionabile. L'invocazione è chiara: rivedere se non annullare definitivamente le norme sull'aumento delle probabilità di vita proprio perché non corrispondono a un miglioramento delle condizioni della vita stessa. Stando alle norme attuali e ala luce della precarietà e della non continuità delle carriere occupazionali è praticamente impossibile sapere quando si andrà in pensione.

Quota 41 senza paletti e senza penalità

Tra le petizioni sulle novità per le pensioni più popolari c'è quella pensata per chi ha iniziato a essere occupato sin dalla minore età. La raccolta delle sottoscrizioni è molto semplice: permettere di andare in pensione con 41 anni di contributi versati, senza tenere conto dell'età anagrafica e senza alcuna penalità nell'importo dell'assegno. Si tratta in fin dei conti di una novità per le pensioni di cui si discute da tempo su più tavoli. Stando ai proponenti è necessario anche il via libera all'idea di smettere a 62 anni di età ma con 35 anni di contributi maturati con una penalizzazione massima dell'8% decrescente di 2 punti per ogni anno di congedo prima dell'età pensionabile fino a un massimo di quattro anni. Tutto molto simile al disegno di legge depositato quattro anni fa dal presidente del Comitato per le pensioni della Camera.