Atalanta Bologna streaming

Come vedere Atalanta Bologna in streaming

Vele alte, vento in poppa e rotta tracciata. L’Atalanta di Gasperini è un veliero che viaggia spedito per raggiungere, dopo il lungo viaggio iniziato tra tanti interrogativi alla fine di agosto scorso, l’agognata meta che si chiama Europa League. Non potrà essere il Bologna di Donadoni il vascello pirata a caccia di un bottino che la ciurma nerazzurra terrà custodito con i denti. Troppo importante prendersi anche questa volta l’intera posta in palio visto che Milan ed Inter sono ancora lì a sperare in un passo falso (più il Milan che l’Inter) e la Lazio è lontana solo un palmo di mano.

Ecco, sono questi i motivi che rendono la sfida tra Atalanta e Bologna infuocata. Novanta minuti durante i quali la Dea proverà ad imprimere un ritmo forsennato contro una squadra che, tutto sommato, non ha più nulla da chiedere al campionato come dimostra anche lo 0 a 0 di Palermo contro una squadra ormai condannata alla Serie B. Novanta minuti che potrebbero trasformarsi presto nell’ennesima piccola tessera di quel meraviglioso mosaico che i nerazzurri stanno assemblando da inizio stagione.

E che i tifosi vogliono vedere al più presto realizzato e per questo non lasciano mai soli i propri beniamini. Saranno in tanti anche questa volta che sceglieranno lo streaming per accomodarsi, agli ordini di capitan Gasperini, sul vascello atalantino.

Atalanta Bologna torna il Papu Gomez

Torna dal primo minuto il Papu Gomez e questa è senza dubbio la più bella notizia per Gasperini. Il tecnico di Grugliasco spera di recuperare anche Berisha, Mounier e Spinazzola, per presentarsi con l’equipaggio al gran completo per quello che sarà un assalto certamente non semplice contro una formazione ostica come il Bologna di Donadoni.

Atalanta Bologna squalificato Pulgar

Donadoni che dovrà fare a meno dello squalificato Pulgar. Il suo posto in mediana dovrebbe essere preso da Viviani che, stando alle indiscrezioni dovrebbe avere la meglio su Donsah. Reclamano posto Destro e Krejci, vivo il ballottaggio avanti con Petkovic e Di Francesco.

Vedere Atalanta Bologna in streaming

Vedere Atalanta Bologna sarà certamente una priorità per i tifosi, soprattutto di quegli orobici, che sperano in un altro successo dei propri beniamini. E, come spesso accade, il popolo dello streaming si dividerà a seconda della modalità scelta. Partiamo da quelli che si affideranno alla modalità classica, quella cioè di sintonizzarsi su Sky Sport e Mediaset Premium, che oltre a trasmettere le sfide della Serie A offrono anche il servizio di streaming attraverso i servizi Sky Go e Premium Play, su iPad, iPhone e cellulari e tablet Android, ma anche su PC e Mac, smart TV e decoder e tutti i dispositivi mobili.

Ovviamente però questo discorso vale solo in caso della sottoscrizione di un abbonamento. Interessante anche la proposta di Now TV, che rientra nella galassia Sky garantendone la medesima qualità, che permette di comprare anche le singole partite a chi non è abbonato oltre che usufruire gratuitamente per quattordici giorni della piattaforma. È possibile poi provare con i siti delle emittenti che operano fuori dall’Italua. Alcuni siti che si potrebbero ricercare sono Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Honduras Televicentro, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Finlandia Yleisradio Oy, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema.

In questo caso bisogna sapere che non sempre viene garantita la visione dell’evento a causa dei blocchi geografici. Segnaliamo, infine, lo streaming con i siti dei bookmaker anche se in questo caso potrebbero esserci tre vincoli come l’obbligo di iscrizione alle piattaforme, la necessità di aprire un conto online e una certa frequenza nelle scommesse. Infine non sarà possibile vedere tutte le sfide.